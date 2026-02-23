Prev
PSI Provisinal Merit: ગુજરાત પોલીસ ભરતી બોર્ડે 472 બિન હથિયારી PSIની જગ્યાઓ માટેનું પ્રોવિઝનલ મેરિટ લિસ્ટ જાહેર કર્યું છે. 13 એપ્રિલ 2025ના રોજ લેવાયેલી પરીક્ષા બાદ ફેબ્રુઆરી 2026માં દસ્તાવેજ ચકાસણી પૂર્ણ કરી 472 ઉમેદવારોની પસંદગી યાદી અને 95 ઉમેદવારોની પ્રતિક્ષા યાદી પ્રસિદ્ધ કરાઈ છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Feb 23, 2026, 10:33 PM IST

ખાખીના સપના જોતા ઉમેદવારો માટે ખુશખબર, PSI ભરતીનું પ્રોવિઝનલ લિસ્ટ જાહેર; આ રીતે ચકાસો તમારું નામ

PSI Provisinal Merit: ગુજરાતના યુવાનો જેની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા હતા તેવા બિન હથિયારી પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર (PSI) ની ભરતી પ્રક્રિયાને લઈને મહત્વના સમાચાર સામે આવ્યા છે. ગુજરાત પોલીસ ભરતી બોર્ડ (GPRB) દ્વારા જાહેરાત ક્રમાંક GPRB/202324/1 હેઠળ બિન હથિયારી PSIનું પ્રોવિઝનલ મેરિટ લિસ્ટ સત્તાવાર રીતે જાહેર કરી દેવામાં આવ્યું છે.

પરીક્ષાથી મેરિટ લિસ્ટ સુધીની સફર
ગયા વર્ષે 13 એપ્રિલ, 2025 ના રોજ આ ભરતી માટે લેખિત પરીક્ષા યોજાઈ હતી. જેમાં કુલ 1,02,935 ઉમેદવારોએ પોતાની કિસ્મત અજમાવી હતી. આજે, 23 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ ભરતી બોર્ડે તમામ પ્રક્રિયાના અંતે લાયક ઉમેદવારોની યાદી પ્રસિદ્ધ કરી છે.

દસ્તાવેજોની ચકાસણી બાદ 472 ઉમેદવારોની કામચલાઉ યાદી જાહેર પરીક્ષા નિયમો મુજબ કુલ 1023 ઉમેદવારોના દસ્તાવેજ ચકાસણીની કામગીરી 5 ફેબ્રુઆરી 2026થી 10 ફેબ્રુઆરી 2026 દરમિયાન પૂર્ણ કરવામાં આવી હતી. દસ્તાવેજ ચકાસણી બાદ 472 ઉમેદવારોની હંગામી પસંદગી યાદી તથા 95 ઉમેદવારોની હંગામી પ્રતિક્ષા યાદી ભરતી બોર્ડની સત્તાવાર વેબસાઈટ પર જાહેર કરવામાં આવી છે.

દસ્તાવેજ ચકાસણી બાદ આખરી યાદી
ઉમેદવારોના દસ્તાવેજોની ચકાસણીની કામગીરી 5 ફેબ્રુઆરીથી 10 ફેબ્રુઆરી, 2026 દરમિયાન પૂર્ણ કરવામાં આવી હતી. આ પ્રક્રિયાના અંતે, મેરિટના આધારે 472 ઉમેદવારોની હંગામી પસંદગી યાદી અને 95 ઉમેદવારોની હંગામી પ્રતિક્ષા યાદી તૈયાર કરવામાં આવી છે. આ યાદી હાલ પૂરતી 'પ્રોવિઝનલ' એટલે કે કામચલાઉ છે. પસંદ થયેલા ઉમેદવારોને હવે પછીની આગળની પ્રક્રિયા અંગે બોર્ડ દ્વારા અલગથી જાણ કરવામાં આવશે.

તમારું નામ કેવી રીતે ચકાસવું?
ઉમેદવારો પોતાનું નામ અને ગુણ નીચે આ સ્ટેપ્સ અનુસરીને ચેક કરી શકે છે. સૌ પ્રથમ ગુજરાત પોલીસ ભરતી બોર્ડની સત્તાવાર વેબસાઈટ gprb.gujarat.gov.in પર જાઓ. હવે હોમ પેજ પર 'Latest Notification' વિભાગમાં "Unarmed PSI Provisional Merit List"ની લિંક પર ક્લિક કરો. પીડીએફ ડાઉનલોડ કરી તેમાં તમે ચેક કરી શકો છો.

