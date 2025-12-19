High Salary Sarkari Naukri: ભારતમાં સૌથી વધુ પગાર આપતી 5 સરકારી નોકરીઓ કઈ છે? આ જોબ્સમાં મળે છે પૈસા અને પ્રતિષ્ઠા
High Paying Govt Jobs: સરકારી નોકરીમાં મોટા પગારનું સપનું જોનાર માટે મહત્વની જાણકારી સામે આવી છે. દેશમાં સૌથી વધુ કમાણી કરાવનાર પાંચ સરકારી નોકરીઓને લઈને લોકોમાં જિજ્ઞાસા વધી છે.
High Paying Govt Jobs: ભારતમાં સરકારી નોકરી કરવાની ઈચ્છા મોટી સંખ્યામાં યુવાનોની હોય છે. ફાયદા અને માન-સન્માનની દ્રષ્ટિએ કેટલીક સરકારી નોકરી સૌથી ઉપર આવે છે. સરકારી નોકરીમાં પગાર, સુવિધા અને મોભો શાનદાર હોય છે. IFS, IAS, IPS, ડિફેન્સ, ઈસરો અને RBI ની જોબ્સ ટોપની નોકરીમાં સામેલ છે. તેમાં લાખોની કમાણી થાય છે અને વિદેશી પોસ્ટિંગ, પેન્શન જેવી સુવિધા મળે છે. આ નોકરી મહેનત અને પરીક્ષાથી મળે છે, પરંતુ એકવાર નોકરી મળે તો જીવન સેટ થઈ જાય છે.
ભારતીય વિદેશ સેવા IFS સૌથી પ્રતિષ્ઠિત નોકરી
IFS અધિકારી વિદેશોમાં ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે અને કરિયરનો મોટો ભાગ વિદેશમાં પસાર કરે છે. એક દેશમાં ત્રણ વર્ષ સુધી તૈનાતી મળે છે અને પગાર સાડા ત્રણથી ચાર લાખ રૂપિયા મહિને મળે છે. ફર્નિશ્ડ ઘર, સરકારી ગાડી, મેડ, ફ્રી મેડિકલ અને બાળકોને ફ્રી શિક્ષણ જેવી સુવિધા મળે છે. આ નોકરી પ્રતિષ્ઠા અને વિદેશી જીવનશૈળી માટે સૌથી સારી માનવામાં આવે છે.
IAS અને IPS માં પગાર અને સુવિધાઓ
IAS અને IPS વહીવટ અને કાયદો વ્યવસ્થાની કરોડરજ્જુ છે અને મોટા નિર્ણય લેવાનો અધિકાર મળે છે. શરૂઆતી પગાર 50 હજાર + DA છે, જે અનુભવથી અઢી-ત્રણ લાખ સુધી પહોંચે છે. સરકારી બંગલા-ગાડીની સુવિધા, લાઇટ-પાણીમાં રાહત અને અન્ય સુવિધા મળે છે. આ નોકરી સન્માન અને પાવર માટે સૌથી ઉપર છે.
ડિફેન્સ સર્વિસમાં પગાર અને ફાયદા
થલ સેના, નૌસેના અને વાયુસેનામાં કામ કરવું સાહસ અને સન્માનની ઓળખ છે. શરૂઆતી પગાર 50-60 હજાર મહિને છે અને જોખમભથ્થું અલગથી મળે છે. ફ્રી રહેવું, રાશન, બાળકોનું શિક્ષણ અને નિવૃત્તિ બાદ પેન્શન મળે છે. આ જોબથી દેશ સેવા અને સારી કમાણી બંને થાય છે.
ઈસરો, ડીઆરડીઓ અને RBI ગ્રેડ બીની કમાણી
ઈસરો, ડીઆરડીઓ અને બાર્કમાં વૈજ્ઞાનિકોનો શરૂઆતી પગાર 55-60 હજાર છે અને બોનસ સુવિધાઓ અલગ છે. RBI ગ્રેડ Bમાં શરૂઆતી પગાર 67 હજાર પ્લસ DA છે અને વાર્ષિક પેકેજ 18 લાખ સુધી પહોંચે છે. ફ્લેટ, ટ્રાવેલ, બાળકોના અભ્યાસ જેવા એલાઉન્સ મળે છે. આ નોકરી સાયન્સ, બેન્કિંગ અને ટેક્નોલોજીમાં રસ ધરાવતા લોકો માટે બેસ્ટ છે.
ભારતની ટોપ હાઈ સેલેરી સરકારી નોકરીઓ-
IFS માં, દર મહિને 3.5 થી 4 લાખ રૂપિયા પગાર છે અને વિદેશી પોસ્ટિંગ અને વિદેશી સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ છે.
IAS અને IPS માં, પગાર 2.5 થી 3 લાખ રૂપિયા છે અને બંગલો, કાર, સુરક્ષા જેવી સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ છે.
સંરક્ષણમાં, પ્રારંભિક પગાર 50-60 હજાર રૂપિયા છે અને પેન્શન, રાશન, બાળકોનું શિક્ષણ પૂરું પાડવામાં આવે છે.
ISRO, DRDO માં, પગાર 55-60 હજાર રૂપિયા છે અને બોનસ, ઘર અને પરિવહન સુવિધાઓ છે.
RBI ગ્રેડ B માં, પગાર 67 હજારથી વધુ છે અને વાર્ષિક 18 લાખ રૂપિયાનું પેકેજ અને એક ભવ્ય ફ્લેટ ઉપલબ્ધ છે.
