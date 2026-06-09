/સૌથી વધુ પગાર આપતી 5 નોકરી, કોર્સ બાદ કરોડોના પેકેજ મળે છે

Artificial Intelligence: આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટેલિજન્સ (Artificial Intelligence) નો સમય આવી ગયો છે. દુનિયાભરમાં નોકરીઓના રૂપ બદલાઈ રહ્યાં છે. ભારતના ગુરુગ્રામ અને બેંગલુરુથી લઈને અમેરિકાની સિલિકોન વેલી, લંડન, ટોક્યો જેવા શહેરોમાં AI સાથે જોડાયેલા વ્યવસાયની માંગ વધી રહી છે. Google, Amazon અને OpenAI જેવી મોટી મોટી ટેકનોલોજી કંપનીઓ AI એક્સપર્ટસને કરોડોના પેકેજ આપી રહી છે. AI હવે દુનિયામાં સૌથી વધુ ડિમાન્ડવાળા કરિયરમાંથી એક બની ગયું છે.
AI સાથે જોડાયેલી નોકરીઓમાં સારી ટેકનોલોજીની સમજ, પ્રોગ્રામિંગ (જેમ કે, Python, R) અને ગણિતના માહિતીની બહુ જ જરૂરી છે. આ નોકરીઓ ઓટો વેહિકલ અને ડેટા એનાલિસિસ જેવા ફિલ્ડમા ક્રાંતિ લાવી રહી છે. ભારતમા આ નોકરીઓ માટે વાર્ષિક 6 લાખથી 40 લાખ સુધીના પેકેજ મળી જાય છે. તો દુનિયાભરમાં તે $65,000 થી $900,000 (લગભગ ₹54 લાખથી ₹7.5 કરોડ) સુધી પેકેજ પહોંચે છે. જાણો AI માં સૌથી વધુ પગાર આપતી 5 નોકરીઓ વિશે.
1. AI પ્રોડક્ટ મેનેજર
2. મશીન લર્નિંગ એન્જિનિયરીંગ
3. AI રિસર્ચ સાયન્ટીસ્ટ
4. કમ્પ્યૂટર વિઝન એન્જિનિયર
5. નેચરલ લેંગ્વેજ પ્રોસેસિંગ (NLP) એન્જિનિયર