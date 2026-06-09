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સૌથી વધુ પગાર આપતી 5 નોકરી, કોર્સ બાદ કરોડોના પેકેજ મળે છે

Highest Paying AI Jobs: આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટેલિજન્સ (Artificial Intelligence) ના સમયમાં નોકરીઓમાં હવે કરોડોના પેકેજ મળતા થયા છે. પરંતુ કયો AI માર્કેટમાં ચાલે છે, અને કયા AI પેકેજથી લાખો-કરોડોનું પેકેજ મળી શકે છે, તે જાણવું બહુ જ જરૂરી છે. ત્યારે આ રહી તમારા હાઈએસ્ટ સેલેરી આપતા AI કોર્સ, અને તેમના પેકેજની માહિતી.

Written ByDipti Savant
Published: Jun 09, 2026, 02:37 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 02:37 PM IST
સૌથી વધુ પગાર આપતી 5 નોકરી, કોર્સ બાદ કરોડોના પેકેજ મળે છે

About the Author

Dipti Savant

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છે. હાલ તેઓ ગુજરાતની રાજનીતિ, ક્રાઈમ, કરન્ટ અફેર્સ વગેરે પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. તેઓ છેલ્લાં 13 વર્ષથી મીડિયામાં કાર્યરત છે.   

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