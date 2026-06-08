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Loco Pilot In The Railways: રેલવેમાં લોકો પાયલટ કેવી રીતે બની શકાય, જાણો ધોરણ-12 બાદ કઈ રીતે કરશો તૈયારી?

Loco Pilot Job Eligibility: 'ટ્રેનને સુરક્ષિત ચલાવવા અને યાત્રિકોને સમય પર તેના ગંતવ્યસ્થાન સુધી પહોંચાડવાની જવાબદારી લોકો પાયલટ પર હોય છે. રેલવેમાં આ પદ સન્માન અને જવાબદારી બંનેની દ્રષ્ટિએ મહત્વનું માનવામાં આવે છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 08, 2026, 03:08 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 03:49 PM IST
Loco Pilot In The Railways: રેલવેમાં લોકો પાયલટ કેવી રીતે બની શકાય, જાણો ધોરણ-12 બાદ કઈ રીતે કરશો તૈયારી?

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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