/Loco Pilot In The Railways: રેલવેમાં લોકો પાયલટ કેવી રીતે બની શકાય, જાણો ધોરણ-12 બાદ કઈ રીતે કરશો તૈયારી?

Loco Pilot Job Exam and Eligibility: લાખો યુવાઓ ભારતીય રેલવેમાં નોકરી કરવાનું સપનું દર વર્ષે જુએ છે. તેમાં લોકો પાયલટની નોકરી સૌથી વધુ આકર્ષક માનવામાં આવે છે. ટ્રેનને સુરક્ષિત ચલાવવી અને યાત્રિકોને સમય પર પોતાના ગંતવ્યસ્થાન સુધી પહોંચાડવાની જવાબદારી લોકો પાયલટના ખભ્ભા પર હોય છે. આ કારણ છે કે રેલવેમાં આ પદ સન્માન અને જવાબદારી બંનેની દ્રષ્ટિએ મહત્વનું માનવામાં આવે છે. જો તમે પણ ધોરણ 12 બાદ રેલવેમાં કરિયર બનાવવા ઈચ્છો છો અને લોકો પાયલટ બનવાનું સપનું જુઓ છો તો તે માટે નક્કી યોગ્યતા, પરીક્ષા પ્રક્રિયા અને તાલીમ વિશે જાણકારી હોવી જરૂરી છે.
કોણ હોય છે લોકો પાયલટ?
લોકો પાયલય તે કર્મચારી હોય છે જે ટ્રેનનું સંચાલન કરે છે અને તે ખાતરી કરે છે કે ટ્રેન સુરક્ષિત, નિર્ધારિત સ્પીડ અને સમય અનુસાર ચાલે. ટ્રેન ચલાવવા સિવાય તેણે રેલવેના નિયમો, સિગ્નલો અને સુરક્ષા માપદંડોનું પાલન કરવાનું હોય છે. કોઈપણ ઈમરજન્સી સ્થિતિમાં તત્કાલ નિર્ણય લેવો અને યાત્રિકોની સુરક્ષાની ખાતરી કરવાની જવાબદારી પણ તેની હોય છે. રેલવેમાં સામાન્ય રીતે કરિયરની શરૂઆત સહાયક લોકો પાયલટના પદથી થાય છે, અનુભવ અને વિભાગીય પરીક્ષાના આધાર પર કર્મચારી આગળ ચાલી વરિષ્ઠ લોકો પાયલટ અને અન્ય ઉંચા પદ પર પહોંચી શકે છે.
ધોરણ 12 બાદ કઈ રીતે લોકો પાયલટ બની શકાય?
લોકો પાયલટ બનવા માટે ઉમેદવારે કોઈપણ માન્યતા પ્રાપ્ત બોર્ડમાંથી ધોરણ 10 કે 12 પાસ હોવું જરૂરી છે. આ સાથે આઈટીઆઈ સર્ટિફિકેટ કે એન્જિનિયરિંગ ડિપ્લોમા હોવું પણ જરૂરી માનવામાં આવે છે. મિકેનિકલ, ઈલેક્ટ્રિકલ અને ઓટોમોબાઇલ એન્જિનિયરિંગ જેવા વિષય આ ક્ષેત્ર માટે સૌથી વધુ ઉપયોગી માનવામાં આવે છે. જે વિદ્યાર્થીઓ 10 બાદ આઈટીઆઈ કરે છે, તે પણ રેલવે ભરતી બોર્ડના સહાયક લોકો પાયલટ ભરતી માટે અરજી કરી શકે છે. તો ડિપ્લોમા કે ટેક્નીકલ શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરનાર ઉમેદવારોને પણ અરજીની તક મળે છે.
રેલવે ભરતી બોર્ડની પરીક્ષા પાસ કરવી જરૂરી
લોકો પાયલટ બનવા માટે રેલવે ભરતી બોર્ડ તરફથી આયોજીત સહાયક લોકો પાયલટની પરીક્ષા પાસ કરવાની હોય છે. પસંદગી પ્રક્રિયા ઘણા તબક્કામાં હોય છે. પ્રથમ તબક્કામાં કમ્પ્યુટર આધારિત પરીક્ષા આયોજીત થાય છે, જેમાં ગણિત, રિઝનિંગ, સામાન્ય જ્ઞાનના પ્રશ્નો પુછવામાં આવે છે. ત્યારબાદ સીબીટી-2 પરીક્ષા હોય છે, જેમાં ટેક્નિકલ વિષયો અને એન્જિનિયરિંગના સવાલો સામેલ હોય છે. બંને પરીક્ષામાં સફળ ઉમેદવારોને કમ્પ્યુટર-આધારિત એપ્ટિટ્યુડ ટેસ્ટ માટે બોલાવવામાં આવે છે. ત્યારબાદ ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન અને મેડિકલ ટેસ્ટની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થાય છે. તો લોકો પાયલટ ભરતી માટે જનરલ કેટેગરીના ઉમેદવારની ઉંમર 18થી 28 વર્ષ વચ્ચે હોવી જોઈએ. આ સિવાય અનામત વર્ગના ઉમેદવારોને નિયમાનુસાર છૂટછાટ મળે છે.
પસંદગી બાદ આપવામાં આવે છે તાલીમ
પસંદ થયેલા ઉમેદવારોને પહેલા સહાયક લોકો પાયલટના રૂપમાં નિમણૂંક આપવામાં આવે છે. ત્યારબાદ તેને રેલવેના ઝોનલ ટ્રેનિંગ સેન્ટરોમાં તકનીકી અને ડ્રાઇવિંગ સંબંધિત તાલીમ આપવામાં આવે છે. ટ્રેનિંગ પૂર્ણ થયા બાદ વરિષ્ઠ લોકો પાયલટની દેખરેખમાં ટ્રેન સંચાલનનો અનુભવ હાસિલ કરે છે. તો પસંદગી પહેલા લોકો પાયલટની નોકરીમાં શારીરિક અને માનસિક રૂપે ફિટ હોવું જરૂરી છે. પસંદગી પ્રક્રિયા દરમિયાન ઉમેદવારનો મેડિકલ ટેસ્ટ કરવામાં આવે છે.