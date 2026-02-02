CBI Officer બનવાનું સપનું જોઈ રહ્યાં છો? અહીં જાણો CBIમાં ભરતીની સંપૂર્ણ પ્રક્રિયા
CBI Officer બનવાનું સપનું જોઈ રહેલા યુવાઓ માટે આ સમાચાર કામના છે. અહીં જાણો સીબીઆઈમાં નોકરી મેળવવાની યોગ્યતા, પરીક્ષા, પગાર અને કરિયરનો માર્ગ સરળ ભાષામાં.
દેશમાં જ્યારે કોઈ મોટા કૌભાંડ, હાઈ પ્રોફાઇલ ક્રાઇમ કે ભ્રષ્ટાચારના કેસની વાત થાય તો સૌથી પહેલું નામ આવે છે CBI એટલે કે Central Bureau of Investigation. CBI અધિકારી બનવું ન માત્ર એક સન્માનજનક નોકરી છે, પરંતુ દેશ સેવાની પણ મોટી તક છે. દર વર્ષે હજારો યુવા CBIમાં જવાનું સપનું જુએ છે, પરંતુ સાચી જાણકારીના અભાવમાં ઘણા લોકો પાછળ રહી જાય છે. તેવામાં આવો જાણીએ CBI ઓફિસર બનવા માટે કઈ યોગ્યતા જોઈએ, કઈ પરીક્ષા આપવાની હોય છે અને કેટલો પગાર મળે છે.
CBI માં અધિકારી બનવા માટે શું અભ્યાસ જોઈએ?
CBI ઓફિસર બનવા માટે સૌથી પ્રથમ શરત છે કે ઉમેદવાર કોઈ માન્યતા પ્રાપ્ત વિશ્વવિદ્યાલયમાંથી સ્નાતક હોવો જોઈએ. સ્ટ્રીમ ગમે તે હોઈ શકે છે આર્ટ્સ, સાયન્સ કે કોમર્સ. આ સિવાય ઉંમર મર્યાદા, ફિઝિકલ ફિટનેસ અને ચરિત્ર ખાતરી પણ જરૂરી હોય છે, કારણ કે આ એક તપાસ એજન્સીની નોકરી છે.
કઈ રીતે બની શકો છો અધિકારી?
CBI માં સીધી બરતી થતી નથી, પરંતુ અલગ-અલગ પરીક્ષાઓ દ્વારા અધિકારીની નિમણૂંક કરવામાં આવે છે. સૌથી પહેલો અને સામાન્ય રસ્તો છે SSC CGL પરીક્ષા, આ પરીક્ષા પાસ કરનાર ઉમેદવારને CBI Sub-Inspector ના પદ પર નિમણૂંક મળી શકે છે. આ CBIમાં એન્ટ્રી-લેવલ ઓફિસરની પોસ્ટ હોય છે. બીજો રસ્તો છે UPSC Civil Services પરીક્ષા. આ પરીક્ષા પાસ કરી IPS અધિકારી બન્યા બાદ CBIમા DSP, SP કે DIG જેવા મોટા પદો પર તૈનાતી મળે છે.
CBI Officer નો પગાર
સીબીઆઈ ઓફિસરનો પગાર પદ પ્રમાણે અલગ-અલગ હોય છે. સીબીઆઈ સબ-ઈન્સ્પેક્ટરનો શરૂઆતી પગાર લગભગ 45થી 55 હજાર રૂપિયા સુધી હોય છે. DSP કે એસપી સ્તરના અધિકારીઓને 70 હજારથી 1 લાખ રૂપિયા સુધીનું માસિક વેતન મળે છે. આ સિવાય DA, HRA, TA, સરકારી આવાસ, મેડિકલ સુવિધા અને પેન્શન જેવા ઘણા સરકારી ફાયદા પણ મળે છે.
CBI માં કામ અને જવાબદારીઓ
CBI ઓફિસરનું કામ માત્ર ફાઇલો હોવાનું નથી હોતું. તેણે ભ્રષ્ટાચાર, આર્થિક ગુના, મર્ડર કેસ, સાઇબર ક્રાઇમ અને મોટા કૌભાંડની તપાસ કરવાની હોય છે. ઘણીવાર કોર્ટમાં કેસ ચલાવવો અને પૂરાવા રજૂ કરવાની જવાબદારી પણ તેમના પર હોય છે. સીબીઆઈમાં કામ કરવા માટે ઈમાનદારી, ધૈર્ય અને મજબૂત માનસિકતા ખૂબ જરૂરી છે. આ નોકરી રોમાંચક જરૂર છે, પરંતુ દબાવ અને જવાબદારી વધુ હોય છે. જે યુવા દેશ માટે કંઈક કરવા ઈચ્છે છે અને કાયદો-વ્યવસ્થામાં રસ ધરાવે છે, તેના માટે CBI એક શાનદાર કરિયર વિકલ્પ છે.
