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કાર્ગો શિપના કેપ્ટનને કેટલો મળે છે પગાર? હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ જેવા ખતરનાક દરિયાઈ રૂટ માટે મળે છે ખાસ ટ્રેનિંગ, જાણો

Cargo Ship Captain Salary: વૈશ્વિક ક્રૂડ ઓઇલ અને ગેસનો મોટો હિસ્સો મધ્ય પૂર્વમાં દરિયાઈ માર્ગ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થાય છે. પરિણામે, મોટા કાર્ગો જહાજો અને તેમના પર તૈનાત અધિકારીઓની જવાબદારીઓ ઝડપથી વધે છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 17, 2026, 08:08 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 08:08 PM IST
કાર્ગો શિપના કેપ્ટનને કેટલો મળે છે પગાર? હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ જેવા ખતરનાક દરિયાઈ રૂટ માટે મળે છે ખાસ ટ્રેનિંગ, જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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