/કાર્ગો શિપના કેપ્ટનને કેટલો મળે છે પગાર? હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ જેવા ખતરનાક દરિયાઈ રૂટ માટે મળે છે ખાસ ટ્રેનિંગ, જાણો

Cargo Ship Captain Salary: ઈરાન-ઈઝરાયલ તણાવ વચ્ચે, હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં વાણિજ્યિક જહાજો પર હુમલા ફરી એકવાર વધી ગયા છે. તાજેતરમાં, ઈરાને યુએઈના કાર્ગો જહાજ પર હુમલો કર્યો હતો, જેમાં એક ભારતીય ક્રૂ સભ્યનું મોત થયું હતું અને છ અન્ય ઘાયલ થયા હતા. આ હુમલા બાદ, ભારત સરકારે કડક વલણ અપનાવ્યું છે અને ઈરાની રાજદૂતને બોલાવ્યા હતા. હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ જેવા ખતરનાક દરિયાઈ માર્ગો પર જહાજને નેવિગેટ કરવું એ પોતાના જીવને જોખમમાં મૂકવા સમાન છે. તો, શું તમે જાણો છો કે ખતરનાક માર્ગો માટે જહાજના ક્રૂ અને કેપ્ટનને કેવા પ્રકારની તાલીમ અને પગાર મળે છે?
ક્રૂને આપવામાં આવે છે ખાસ તાલીમ
વૈશ્વિક ક્રૂડ ઓઇલ અને ગેસનો મોટો હિસ્સો મધ્ય પૂર્વમાં દરિયાઈ માર્ગ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થાય છે. આવી સ્થિતિમાં, અહીંથી પસાર થતા મોટા માલવાહક જહાજો અને તેમના પર તૈનાત અધિકારીઓની જવાબદારી અનેકગણી વધી જાય છે. આ જ કારણ છે કે, સામાન્ય તાલીમ ઉપરાંત, મર્ચન્ટ નેવીમાં કેપ્ટન અને અન્ય અધિકારીઓને વિશેષ તાલીમ મળે છે. કેપ્ટન જહાજની સલામતી, ક્રૂ મેનેજમેન્ટ, આંતરરાષ્ટ્રીય દરિયાઈ નિયમોનું પાલન અને અંતિમ નિર્ણય લેવાની જવાબદારી સંભાળે છે.
કપ્તાન અને ક્રૂનો પગાર કેટલો છે?
એ નોંધવું જોઈએ કે મર્ચન્ટ નેવીને દેશમાં સૌથી વધુ પગાર આપતી નોકરીઓમાંની એક ગણવામાં આવે છે. નોકરી શરૂ કરીને, ડેક કેડેટ અથવા તાલીમાર્થી એન્જિનિયર દર મહિને આશરે 40,000થી 80,000 રૂપિયા કમાઈ શકે છે. અનુભવ સાથે, સેકન્ડ ઓફિસર અથવા થર્ડ એન્જિનિયર જેવા હોદ્દા માટે પગાર 150,000થી 300,000 રૂપિયા સુધી પહોંચી શકે છે.
દર મહિને 500,000થી 800,000 રૂપિયા સુધીનો પગાર
મુખ્ય અધિકારીઓ અને મુખ્ય ઇજનેરોને સામાન્ય રીતે દર મહિને 500,000થી 800,000 રૂપિયા સુધીનો પગાર મળે છે, જ્યારે મોટા આંતરરાષ્ટ્રીય કાર્ગો જહાજના કેપ્ટન દર મહિને 100,000થી 200,000 રૂપિયા કે તેથી વધુ કમાઈ શકે છે. જો કે, ક્રૂ અને કેપ્ટનનો પગાર પણ જહાજના પ્રકાર, કંપની, અનુભવ અને કરાર પર આધાર રાખે છે.