How to Become Pilot: કોમર્શિયલ પાયલટ કઈ રીતે બની શકાય? અહીં જાણો અભ્યાસ, મેડિકલ અને ખર્ચ સહિત અન્ય જાણકારી

Career Guidance: જો તમે ધોરણ 12 પાસ બાદ પાયલટ બનવા ઈચ્છો છો? આજે અમે તમને ભારતમાં પાયલટ બનવાના અભ્યાસક્રમ, ફી, બેસ્ટ કોલેજો અને કરિયર વિશે માહિતી આપીશું.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Feb 16, 2026, 04:44 PM IST
  • પાયલટ બનવા માટે ધોરણ 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહ સાથે પાસ કરવું જરૂરી
  • એડમિશન માટે આપવી પડે છે એન્ટ્રેસ એક્ઝામ અને ઈન્ટરવ્યુ
  • ભારતમાં કોમર્શિયલ પાયલટ બનવા માટે 50-70 લાખનો ખર્ચ આવે છે
     

How to Become Pilot: જો તમે પણ ધોરણ 12 બાદ પાયલટ બનવા ઈચ્છો છો તો આ સમાચાર તમારા માટે છે. આજે અમે તમને જણાવીશું કે કઈ રીતે પાયલટ બનવાનું સપનું સાકાર કરી શકાય છે. પાયલટ બનવા માટે તમારે ધોરણ 12ની પરીક્ષા ફિઝિક્સ, કેમેસ્ટ્રી અને મેથ્સ (PCM) વિષયો સાથે પાસ કરવાની હોય છે, જેમાં ઓછામાં ઓછા 50 ટકા માર્ક્સ જરૂરી છે. સાથે અંગ્રેજી ભાષા બોલવા અને સમજવાની ક્ષમતા પણ જરૂરી છે, કારણ કે તે આંતરરાષ્ટ્રીય એવિએશનની મુખ્ય ભાષા છે.

જો ઉંમરની વાત કરીએ તો કોમર્શિયલ પાયલટ માટે ઓછામાં ઓછી 17 વર્ષ હોવી જોઈએ, જ્યારે મહત્તમ ઉંમર મર્યાદા નથી. આ સિવાય DGCA (Directorate General of Civil Aviation) ના માન્યતા પ્રાપ્ત મેડિકલ બોર્ડથી ક્લાસ-1 મેડિકલ ફિટનેસ ટેસ્ટ પાસ કરવી ફરજીયાત છે. આ ટેસ્ટમાં આંખની રોશની, હ્રદય, બ્લડપ્રેશર અને અન્ય શારીરિક ફિટનેસની તપાસ કરવામાં આવે છે.

પાયલટ બનવાની પ્રક્રિયા
ધોરણ 12 PCM ની પાસે પાસ કરો.

એપ્ટીટ્યુટ ટેસ્ટ કે પ્રવેશ પરીક્ષા પાસ કરો

DGCA- માન્યતા પ્રાપ્ત ફ્લાઇંગ સ્કૂલમાં પ્રવેશ મેળવો

Student Pilot License (SPL) પ્રાપ્ત કરો

Private Pilot License (PPL) ની ટ્રેનિંગ લો

Commercial Pilot License (CPL) પ્રાપ્ત કરો (200 કલાકની ઉડાન જરૂરી)

એરલાયનમાં પસંદગી બાદ ટાઇપ રેટિંગ તાલીમ લો (એટલે કે કોઈ વિશેષ વિમાન ઉડાવવાની ટ્રેનિંગ) અને ટાઇપ રેટિંગ ટ્રેનિંગ સામાન્ય રીતે એરલાઇન્સ કે કેટલીક વિશેષ સંસ્થા કરાવે છે અને તેમાં બોઇંગ કે એરબસ જેવા વિમાન મોડલ્સની વિશેષ ટ્રેનિંગ આપવામાં આવે છે. જેમ કે ભારતમાં મુખ્ય ફ્લાઇંગ સ્કૂલ  (DGCA Approved Flying Schools), ઈન્દિરા ગાંધી ઈન્સ્ટિટ્યુટ ઓફ એરોનોટિક્સ (ચંદીગઢ), ઈન્દિરા ગાંધી ઈન્સ્ટિટ્યુટ ઓફ એવિએશન (રાયબરેલી), કેપ્ટન સાહિલ ખુરાના એકેડમી (પટિયાલા), એમપી ફ્લાઇંગ ક્લબ (ઈન્દોર) અને IGIAS (કેરળ) આ સંસ્થાઓમાં પ્રવેશ માટે તમારે એન્ટ્રેસ કે ઈન્ટરવ્યુ પાસ કરવું પડે છે અને સીટો સીમિત હોય છે.

કોમર્શિયલ પાયલટ લાયસન્સ ફી
કોમર્શિયલ પાયલટ લાયસન્સ (CPL) કોર્સની કુલ ફી લગભગ 20 લાખથી 45 લાખ રૂપિયા સુધી હોઈ શકે છે. આ ફી ફ્લાઇંગ સ્કૂલ, ટ્રેનિંગની કલાકો, લોકેશન અને ટાઇપ રેટિંગ પર નિર્ભર કરે છે. કેટલીક સંસ્થા વિદેશમાં પણ ફ્લાઇટ ટ્રેનિંગ કરાવે છે, જેની ફી વધારો હોઈ શકે છે.

ટ્રેનિંગ દરમિયાન સામાન્ય રીતે કોઈ ચોક્કસ પગાર મળતો નથી, પરંતુ જ્યારે તમારી પસંદગી કોઈ એરલાઇન્સમાં થઈ જાય તો તમારો પગાર શરૂ થઈ જાય છે.

કેટલો મળી શકે છે પગાર
ફ્રેશર પાયલટઃ 1.5 લાખથી 3 લાખ રૂપિયા પ્રતિ માસ
અનુભવી પાયલટઃ 5થી 10 લાખ રૂપિયા પ્રતિ માસ
આંતરરાષ્ટ્રીયએરલાઇન્સમાંઃ 10 લાખથી વધુ

આ સિવાય કેપ્ટન રેંક પર પહોંચ્યા બાદ અન્ય સુવિધા અને બોનસ પણ મળે છે.

પાયલટ બનવાની પ્રક્રિયા મહેનત, અનુશાસન, સમય અને મોટું આર્થિક રોકાણ સામેલ હોય છે. તેથી કરિયરની પસંદગી કરતા પહેલા સારી રીતે રિસર્ચ કરો, સત્તાવાર DGCA અને ફ્લાઇંગ સ્કૂલ વેબસાઇટ પરથી જાણકારી લો અને ફીની પુષ્ટિ જરૂર કરો. આ સાથે મેડિકલ ફિટનેસ ટેસ્ટને લઈને શરૂઆતી સ્તર પર તપાસ કરાવી લો.
 

