શું ખરેખર UPSC પાસ કર્યા વગર બની શકાય IAS? જાણો શું છે નિયમ
How to Become IAS Officer: દેશમાં મોટા ભાગના લોકો IAS બનવા માટે UPSC પરીક્ષાનો માર્ગ પસંદ કરે છે, પરંતુ ખુબ ઓછા લોકો જાણે છે કે યુપીએસસી પરીક્ષા પાસ કર્યા વગર પણ IAS અધિકારી બની શકાય છે. આવો જાણીએ આ તક કઈ રીતે મળે છે.
- IAS બનવાનો સૌથી સીધો અને લોકપ્રિય માર્ગ યુપીએસસી છે
- રાજ્ય સેવામાં જોડાયા બાદ પ્રમોશન દ્વારા બની શકાય છે IAS
- રાજ્ય સેવામાં કામ કર્યાં બાદ આ રીતે મળે છે IAS બનવાની તક
Trending Photos
દેશના લાખો યુવાનોનું સપનું હોય છે કે તે એક દિવસ IAS અધિકારી બને અને વહીવટી સેવામાં કામ કરે. સામાન્ય રીતે માનવામાં આવે છે કે IAS બનવા માટે માત્ર એક રસ્તો છે UPSC સિવિલ સેવા પરીક્ષા પાસ કરવી. પરંતુ IAS બનવા માટે બીજો માર્ગ પણ ઉપલબ્ધ છે. ઘણા સરકારી અધિકારી પોતાના અનુભવ અને કામ કરવાના આધાર પર પ્રમોશન દ્વારા પણ IAS કેડરમાં સામેલ થઈ શકે છે. પરંતુ આ રસ્તો સરળ હોતો નથી અને તે માટે ઘણી શરતોને પૂરી કરવાની હોય છે.
UPSC પરીક્ષા છે સૌથી લોકપ્રિય
IAS બનવાનો સૌથી સીધો અને લોકપ્રિય માર્ગ યુપીએસસી છે. દર વર્ષે લાખો વિદ્યાર્થી આ પરીક્ષામાં સામેલ થાય છે અને ગણતરીના સફળતા મેળવે છે. આ પરીક્ષાનું આયોજન ત્રણ તબક્કામાં થાય છે.
પ્રિલિમ્સ
મેન્સ
ઈન્ટરવ્યુ
આ ત્રણેય તબક્કા પાસ કરનાર ઉમેદવારને ટ્રેનિંગ માટે મસૂરી સ્થિત LBSNAA મોકલવામાં આવે છે. ટ્રેનિંગ પૂર્ણ થયા બાદ તેને દેશના અલગ-અલગ રાજ્યો અને જિલ્લામાં વહીવટી જવાબદારી આપવામાં આવે છે.
સ્ટેટ સિવિલ સર્વિસથી પણ બની શકો છો IAS
ખુબ ઓછા લોકો જાણે છે કે સ્ટેટ સિવિલ સર્વિસના અધિકારી પણ પ્રમોશન દ્વારા આઈએએસ બની શકે છે. આ સામાન્ય રીતે PCS થી IAS પ્રમોશનનો રસ્તો કહેવામાં આવે છે. ગુજરાતમાં GPSC ની જેમ અન્ય રાજ્યોમાં પણ વહીવટી સેવાઓ હોય છે. આ સેવાઓમાં પસંદ થયેલ અધિકારી શરૂઆતમાં SDM, ડેપ્યુટી કલેક્ટર જેવા પદો પર કામ કરે છે અને જિલ્લામાં વહીવટી અનુભવ હાસિલ કરે છે.
કેટલા વર્ષ બાદ મળી શકે છે પ્રમોશન
સામાન્ય રીતે 10થી 12 વર્ષની સેવા પૂર્ણ થયા બાદ રાજ્ય સેવાના અધિકારીઓ પર IAS પ્રમોશન માટે વિચાર કરી શકાય છે. પરંતુ આ પ્રમોશન ઓટોમેટિક મળતું નથી. તે માટે ઘણી જરૂરી શરતો હોય છે અને પ્રક્રિયા નક્કી નિયમો અનુસાર હોય છે. આ પ્રક્રિયામાં મહત્વપૂર્ણ વાતોનું ધ્યાન રાખવામાં આવે છે.
અધિકારીનું કામ અને પ્રદર્શન સારૂ હોવું જોઈએ
સેવા રેકોર્ડ મજબૂત હોવો જોઈએ
IAS કેડરમાં ખાલી પદ હોવું જરૂરી છે
રાજ્ય સરકારની ભલામણ મહત્વપૂર્ણ હોય છે.
બઆ બધી વસ્તુના આધાર પર આગળની પ્રક્રિયા શરૂ થાય છે.
કોને તક મળશે, કઈ રીતે નક્કી થાય છે
IAS પ્રમોશનનો નિર્ણય પસંદગી સમિતિ કરે છે. આ સમિતિમાં સામાન્ય રીતે રાજ્યના મુખ્ય સચિવ, વરિષ્ઠ IAS અધિકારી, UPSC ના પ્રતિનિધિ સામેલ થાય છે. આ સમિતિ અધિકારીઓના સર્વિસ રેકોર્ડ, ગોપનીય રિપોર્ટ અને કામકાજની તપાસ કરે છે, ત્યારબાદ નક્કી કવામાં આવે છે કે ક્યા અધિકારીને IAS કેડરમાં પ્રમોટ કરવામાં આવશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે