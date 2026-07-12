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HPCLમાં 100થી વધુ જગ્યાઓ માટે ભરતી, પગાર લાખોમાં, ફ્રેશર્સ માટે શાનદાર તક

HPCL Recruitment 2026 : હિંદુસ્તાન પેટ્રોલિયમ કોર્પોરેશન લિમિટેડ (HPCL)એ 116 ઓફિસર લેવલની જગ્યાઓ માટે ભરતી જાહેર કરી છે. ફ્રેશર્સ તેમજ અનુભવી ઉમેદવારો 20 જુલાઈ 2026 સુધી ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે. પસંદગી પામનાર ઉમેદવારોને દર મહિને ₹2.80 લાખ સુધીનો પગાર મળશે.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 12, 2026, 09:36 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 09:36 PM IST
HPCLમાં 100થી વધુ જગ્યાઓ માટે ભરતી, પગાર લાખોમાં, ફ્રેશર્સ માટે શાનદાર તક

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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