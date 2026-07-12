/HPCLમાં 100થી વધુ જગ્યાઓ માટે ભરતી, પગાર લાખોમાં, ફ્રેશર્સ માટે શાનદાર તક

HPCL Recruitment 2026 : સરકારી નોકરીની તૈયારી કરતા યુવાનો માટે સારા સમાચાર છે. હિંદુસ્તાન પેટ્રોલિયમ કોર્પોરેશન લિમિટેડ (HPCL) દ્વારા કુલ 116 ઓફિસર લેવલની જગ્યાઓ માટે ભરતી જાહેર કરવામાં આવી છે. ખાસ વાત એ છે કે આ ભરતીમાં ફ્રેશર્સ પણ અરજી કરી શકે છે. ઉપરાંત અનુભવી ઉમેદવારો માટે પણ અનેક પદો માટે ભરતી છે.
HPCL દ્વારા જાહેર કરાયેલી જાહેરાત મુજબ સીનિયર ઓફિસર, ડેપ્યુટી જનરલ મેનેજર, આસિસ્ટન્ટ મેનેજર, સીનિયર મેનેજર (ઇકોનોમિસ્ટ), પ્રોજેક્ટ મેનેજર સહિત વિવિધ હોદ્દાઓ માટે ભરતી કરવામાં આવશે. તમામ ઉમેદવારો 20 જુલાઈ, 2026 સુધી ઓનલાઈન અરજી કરી શકશે.
ફ્રેશર્સ માટે કઈ જગ્યાઓ ?
ફ્રેશર ઉમેદવારો જૂનિયર એક્ઝિક્યુટિવ (કેમિકલ) અને જૂનિયર એક્ઝિક્યુટિવ (ફાયર એન્ડ સેફ્ટી) પદ માટે અરજી કરી શકે છે. આ પદો માટે ઉમેદવારની મહત્તમ ઉંમર 25 વર્ષ નક્કી કરવામાં આવી છે. જ્યારે અનુભવી ઉમેદવારો માટે વિવિધ પદ મુજબ 29થી 54 વર્ષ સુધીની ઉંમર મર્યાદા રાખવામાં આવી છે.
અરજી ફી કેટલી ?
જનરલ, EWS અને OBC વર્ગના ઉમેદવારો માટે અરજી ફી ₹1,000 રાખવામાં આવી છે. જ્યારે SC, ST, PwBD અને અન્ય અનામત કેટેગરીના ઉમેદવારોને અરજી ફીમાંથી મુક્તિ આપવામાં આવી છે.
અરજી કેવી રીતે કરશો ?
ઉમેદવારોએ HPCLની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર જઈ Career વિભાગમાં ઉપલબ્ધ ભરતીની લિંક પર ક્લિક કરવું. ત્યારબાદ Registratio પૂર્ણ કરીને અરજી ફોર્મ ભરવું, જરૂરી દસ્તાવેજો અપલોડ કરવા અને અરજી ફી જમા કરીને ફોર્મ સબમિટ કરવું. અંતે કન્ફર્મેશન પેજની પ્રિન્ટ લઈ લેવી જરૂરી છે.
કેટલો મળશે પગાર ?
પસંદગી પામનાર ઉમેદવારોને પદ મુજબ દર મહિને ₹30,000થી લઈને ₹2,80,000 સુધીનો પગાર મળશે. ભરતી સંબંધિત વધુ માહિતી માટે ઉમેદવારો HPCLની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ વિગતવાર સૂચના વાંચી શકે છે.