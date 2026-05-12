/12 પાસ યુવાનો માટે બેંકિંગમાં નોકરીની સોનેરી તક, જાણો કેટલો મળશે પગાર અને કેવી રીતે કરવી અરજી

Junior Clerk Recruitment 2026 : હિમાચલ પ્રદેશ રાજ્ય સહકારી બેંકે જુનિયર ક્લાર્કની 91 જગ્યાઓ માટે ભરતી બહાર પાડી છે. લાયક ઉમેદવારો સત્તાવાર વેબસાઇટની મુલાકાત લઈને અરજી કરી શકશે.
Junior Clerk Recruitment 2026 : હિમાચલ પ્રદેશ રાજ્ય સહકારી બેંક દ્વારા 2026 માટે જુનિયર ક્લાર્ક ભરતી અંગે નોટિફિકેશન બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. બેંકે જાહેરાત કરી છે કે ભરતી પ્રક્રિયા IBPS મુંબઈ દ્વારા નિયમિત ધોરણે હાથ ધરવામાં આવશે. આ ભરતી હિમાચલ પ્રદેશના PACS અને OCS ક્વોટા હેઠળ આયોજિત કરવામાં આવશે. વિગતવાર સૂચના ટૂંક સમયમાં સત્તાવાર વેબસાઇટ પર જાહેર કરવામાં આવશે.
આ ભરતી માટે અરજી કરવા માટે ઉમેદવારે માન્ય બોર્ડમાંથી 12મું ધોરણ પાસ કરેલું હોવું ફરજિયાત છે. ઉમેદવારોએ ઓછામાં ઓછા 50 ટકા ગુણ મેળવ્યા હોવા જોઈએ. વધુમાં સ્નાતકની ડિગ્રી અથવા ઉચ્ચ લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો પણ અરજી કરવા પાત્ર છે. હિમાચલ પ્રદેશના રહેવાસીઓને લાગુ નિયમો અનુસાર વિશેષ છૂટછાટ આપવામાં આવશે.
લાયકાત અને અરજી ફી
આ ભરતી માટે ઉમેદવારોની લઘુત્તમ વય મર્યાદા 18 વર્ષ અને મહત્તમ વય મર્યાદા 45 વર્ષ નક્કી કરવામાં આવી છે. અનામત કેટેગરીના ઉમેદવારોને સરકારી નિયમો અનુસાર વય છૂટછાટ આપવામાં આવશે. અરજી ફી અંગે સામાન્ય કેટેગરીના ઉમેદવારો માટે આશરે ₹1,000ની ફી નક્કી કરવામાં આવે તેવી શક્યતા છે. દરમિયાન મહિલા, SC, ST અને અન્ય અનામત કેટેગરીના ઉમેદવારો માટે અરજી ફી લગભગ ₹800 રહેવાની ધારણા છે.
પસંદગી પ્રક્રિયા
HPSCB જુનિયર ક્લાર્ક ભરતી માટેની પસંદગી પ્રક્રિયા બે તબક્કામાં પૂર્ણ કરવામાં આવશે. પ્રથમ એક પ્રારંભિક પરીક્ષા જેને પ્રિલિમ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, તે લેવામાં આવશે. આ પરીક્ષામાં અંગ્રેજી, તર્ક અને સંખ્યાત્મક ક્ષમતાને આવરી લેતા પ્રશ્નો હશે. પ્રિલિમમાં લાયકાત મેળવનારા ઉમેદવારોને મુખ્ય પરીક્ષા માટે બોલાવવામાં આવશે. મુખ્ય પરીક્ષામાં તર્ક, ગણિત, અંગ્રેજી અને સામાન્ય જ્ઞાન સંબંધિત પ્રશ્નો હશે.
કેટલો મળશે પગાર ?
પસંદ કરાયેલા ઉમેદવારોને લેવલ-2 પગાર ધોરણ હેઠળ પગાર આપવામાં આવશે. શરૂઆતનો બેઝિક પગાર ₹19,900 હશે. વધુમાં બધા ભથ્થાં સહિત લગભગ ₹26,600 સુધીનો માસિક પગાર મળી શકે છે. આ ઉપરાંત બેંક કર્મચારીઓને સરકાર સંબંધિત અન્ય વિવિધ લાભો અને સુવિધાઓનો પણ અધિકાર રહેશે.
કેવી રીતે કરવી અરજી ?
અરજી કરવા માટે, ઉમેદવારોએ પહેલા HPSCBની સત્તાવાર વેબસાઇટની મુલાકાત લેવી પડશે. ત્યારબાદ રજીસ્ટ્રેશન પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવા માટે ઓનલાઇન અરજી કરો લિંક પર ક્લિક કરો. રજીસ્ટ્રેશન પછી અરજી ફોર્મમાં બધી વિગતો ભરો. પછી તમારો ફોટોગ્રાફ, સહી અને બધા જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ કરો. અરજી ફી જમા કરાવ્યા પછી ફોર્મ સબમિટ કરો અને ભવિષ્યના સંદર્ભ માટે તેની પ્રિન્ટઆઉટ લઈ લો.