Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝJobsIAS, IPS કે પછી IFS... ક્યા અધિકારીને મળે છે સૌથી વધુ પગાર?

IAS, IPS કે પછી IFS... ક્યા અધિકારીને મળે છે સૌથી વધુ પગાર?

IAS, IPS અને IFS દેશની પ્રતિષ્ઠિત નોકરીમાં સામેલ છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે આ ત્રણેયમાં સૌથી વધુ પગાર ક્યા અધિકારીને મળે છે?

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Mar 14, 2026, 04:37 PM IST
Trending Photos

દેશમાં દર વર્ષે લાખો યુવા સિવિલ સર્વિસની પરીક્ષાની તૈયારી કરી છે. કોઈ IAS બનવાનું સપનું જુએ છે, કોઈ IPS ની વર્દી પહેરી દેશની સેવા કરવા ઈચ્છે છે. તો કોઈ IFS અધિકારી બની વિદેશોમાં ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરવા ઈચ્છે છે. પરંતુ તૈયારી દરમિયાન એક સવાલ લગભગ દરેક ઉમેદવારના મનમાં જરૂર આવે છે કે આખરે આ ત્રણેય સેવાઓમાં સૌથી વધુ પગાર કોને મળે છે. ઘણા લોકોને લાગે છે કે આઈએએસનો પગાર વધારે હશે, જ્યારે કોઈ વિચારે છે કે વિદેશમાં કામ કરનાર IFS અધિકારી વધુ કમાતા હશે. જો તમે પણ આ સવાલનો જવાબ જાણવા ઈચ્છો છો તો આ સમાચાર તમારા માટે કામના છે.

શરૂઆતમાં કેટલો મળે છે પગાર
જ્યારે કોઈ ઉમેદવાર સિવિલ સર્વિસની પરીક્ષા પાસ કરી અધિકારી બને છે તો તેને સાતમાં પગાર પંચ અનુસાર પગાર મળે છે. શરૂઆતમાં બધા અધિકારીઓને પે લેવલ 10 હેઠળ આશરે 56100 રૂપિયા પ્રતિ માસ બેઝિક સેલેરી આપવામાં આવે છે. આ સિવાય મોંઘવારી ભથ્થું, મકાન ભથ્થું, ટ્રાવેલ એલાઉન્સ અને બીજી સુવિધાઓ પણ મળે છે. આ બધું સામેલ કર્યા બાદ કુલ પગાર વધી જાય છે. કુલ મળી ત્રણેયનો શરૂઆતી પગાર લગભગ એક સમાન હોય છે.

Add Zee News as a Preferred Source

સમયની સાથે વધે છે પગાર
સિલિવ સર્વિસમાં અનુભવની સાથે પગાર વધતો રહે છે. જેમ-જેમ અધિકારીને પ્રમોશન મળે છે, તેના પગારમાં પણ વધારો થાય છે. મોટા પદો પર પહોંચ્યા બાદ અધિકારીઓનો પગાર લાખો રૂપિયા સુધી પહોંચી શકે છે.

ત્રણેય સેવાઓમાં કામ અલગ-અલગ
IAS, IPS અને IFS નો પગાર લગભગ એક સમાન હોય છે, પરંતુ કામ અલગ-અલગ હોય છે. આઈએએસ અધિકારીઓ વહીવટી કામ સંભાળે છે અને જિલ્લા કલેક્ટર કે સચિવ જેવા પદો પર કામ કરે છે. IPS અધિકારીઓ પોલીસ અને કાયદો વ્યવસ્થા સાથે જોડાયેલા કામ કરે છે. જ્યારે IFS અધિકારી વિદેશોમાં ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે અને દૂતાવાસોમાં કામ કરે છે.

IFS અધિકારીઓની આવક કેમ વધુ દેખાય છે
જો માત્ર બેઝિક સેલેરીની વાત કરીએ તો ત્રણેય સેવાઓનો પગાર લગભગ સરખો હોય છે. પરંતુ ઘણીવાર IFS અધિકારીઓની કુલ આવક વધુ જોવા મળે છે. આવું એટલા માટે કારણ કે વિદેશોમાં પોસ્ટિંગ દરમિયાન તેમને વિદેશ ભથ્થું અને ઘણી અન્ય સુવિધાઓ મળે છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

...और पढ़ें
IASIPSIFS

Trending news