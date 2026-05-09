/વિદેશમાં કરવો છે મેડિકલનો અભ્યાસ, તો આ છે ટોપ-10 મેડિકલ કોલેજ

Top 10 foreign medical colleges: જો તમે પણ વિદેશમાં અભ્યાસ કરી ડોક્ટર બનવાનું સપનું જોઈ રહ્યાં છો. તો આજે અમે તમને દુનિયાની ટોપ-10 મેડિકલ કોલેજ વિશે જણાવીશું.
Top 10 foreign medical colleges: જો તમે પણ વિદેશમાં અભ્યાસ કરી ડોક્ટર બનવાનું સપનું જોઈ રહ્યાં છો તો જાણી લો દુનિયામાં ટોપ-10 મેડિકલ કોલેજ કઈ છે. આ કોલેજનું લિસ્ટ અને રેન્કિંગ QS World University Rankings 2026 એ તૈયાર કર્યું છે. આ રેન્કિંગ દ્વારા તે જણાવવામાં આવે છે કે દરેક ક્ષેત્રમાં અભ્યાસ માટે કઈ કોલેજ કે યુનિવર્સિટી ટોપ-10મા આવે છે.
Top 10 universities for medicine as per QS Rankings 2026
1. Harvard University (United States)
2. University of Oxford (United Kingdom)
3. Stanford University (United States)
4. Johns Hopkins University (United States)
5. University of Cambridge (United Kingdom)
6. UCL (United Kingdom)
7. Imperial College London (United Kingdom)
8. University of California, San Francisco (United States)
9. Yale University (United States)
10. Karolinska Institutet (Sweden)
ટોપ પર હાર્વર્ડ યુનિવર્સિટી
આ રેન્કિંગ અનુસાર હાર્વર્ડ યુનિવર્સિટીએ પ્રથમ નંબર હાસિલ કર્યો છે. ત્યારબાદ યુનિવર્સિટી ઓફ ઓક્સફોર્ડ અને સ્ટેનફોર્ડ યુનિવર્સિટીનું સ્થાન આવે છે. ક્યુએસ વર્લ્ડ યુનિવર્સિટી રેન્કિંગ 2026મા ટોપ 10 કોલેજનું લિસ્ટ તૈયાર કરવા માટે ઘણા માપદંડને ધ્યાનમાં રાખવામાં આવે છે.