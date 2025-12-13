ભારતીય હવામાન વિભાગમાં ભરતી, અરજી કરવાની છેલ્લી તક, જાણો કોણ કરી શકે છે એપ્લાય ?
ભારતીય હવામાન વિભાગે પ્રોજેક્ટ સાયન્ટિસ્ટ અને આસિસ્ટન્ટની જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત કરી છે. અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 14 ડિસેમ્બર છે. ઉમેદવારોને છેલ્લી તારીખ પહેલાં ઓનલાઈન અરજી કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.
સરકારી નોકરી માટે તૈયારી કરી રહેલા યુવાનો માટે સારા સમાચાર છે. ભારતીય હવામાન વિભાગે વર્ષ 2025 માટે નવી ભરતી ઝુંબેશની જાહેરાત કરી છે. આ ભરતી ઝુંબેશ હેઠળ વૈજ્ઞાનિક અને સહાયક જેવા પદો માટે લેખિત પરીક્ષા વિના લાયક ઉમેદવારોની ભરતી કરવામાં આવશે.
આ ભરતી ઝુંબેશ હેઠળ કુલ 134 જગ્યાઓ ભરવામાં આવશે. ભરતી પ્રોજેક્ટ આધારિત હશે, જેમાં વિવિધ કેટેગરીમાં જગ્યાઓ ભરવામાં આવશે. આ ભરતી માટે પ્રોજેક્ટ સાયન્ટિસ્ટ E માટે મહત્તમ ઉંમર 50 વર્ષ છે. પ્રોજેક્ટ સાયન્ટિસ્ટ III માટે 45 વર્ષ, પ્રોજેક્ટ સાયન્ટિસ્ટ II માટે 40 વર્ષ અને પ્રોજેક્ટ સાયન્ટિસ્ટ I માટે 35 વર્ષ મહત્તમ ઉંમર છે. અનામત કેટેગરીને નિયમો મુજબ છૂટછાટ મળશે.
લાયકાત
પ્રોજેક્ટ સાયન્ટિસ્ટ ગ્રેડ E III, II અને I, સાયન્ટિફિક આસિસ્ટન્ટ, એડમિનિસ્ટ્રેટિવ આસિસ્ટન્ટ દરેક પોસ્ટ માટેની લાયકાત અલગ અલગ છે. પ્રોજેક્ટ સાયન્ટિસ્ટ માટે M.Sc., B.Tech., અથવા B.E. ડિગ્રી જરૂરી છે. સાયન્ટિફિક આસિસ્ટન્ટ માટે વિજ્ઞાન, IT, કમ્પ્યુટર્સ અથવા ઇલેક્ટ્રોનિક્સમાં સ્નાતક હોવું જરૂરી છે. એડમિનિસ્ટ્રેટિવ આસિસ્ટન્ટ માટે કોઈપણ વિષયમાં સ્નાતક હોવું જરૂરી છે.
લેખિત પરીક્ષા લેવામાં આવશે નહીં
ઉમેદવારોની પસંદગી એપ્લિકેશન સ્ક્રીનીંગ દ્વારા કરવામાં આવશે. શોર્ટલિસ્ટ થયેલા ઉમેદવારોને ઇન્ટરવ્યુ માટે બોલાવવામાં આવશે. આ ભરતી માટે કોઈ લેખિત પરીક્ષા લેવામાં આવશે નહીં. અરજી માટે ઉમેદવારોએ IMDની સત્તાવાર વેબસાઇટની મુલાકાત લેવી. ભરતી ઓપ્શન પર ક્લિક કરશો એટલે લિંક ખોલશે. ઓનલાઈન ફોર્મ ભરો અને જરૂરી દસ્તાવેજો અપલોડ કરો. ફોર્મ સબમિટ કર્યા પછી પ્રિન્ટ આઉટ લઈ લો.
