સરકારી ભરતી માટે તૈયારી કરતા ઉમેદવારો માટે મહત્વના સમાચાર: GPSC દ્વારા 67 વિભાગોમાં મોટી જાહેરાત!

Gandhinagar News: ગુજરાત સરકારના વિવિધ 67 વિભાગો માટે જીપીએસસીએ મેગા ભરતી જાહેર કરી છે. જેના માટે આવતીકાલથી ઉમેદવારો ઉમેદવારી પત્ર ભરી શકશે. 

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Nov 29, 2025, 07:40 PM IST

Gujarat Government Job: ગુજરાત પબ્લિક સર્વિસ કમિશન (GPSC) દ્વારા સરકારી નોકરીની તૈયારી કરી રહેલા ઉમેદવારો માટે સૌથી મોટા અને મહત્વપૂર્ણ સમાચાર સામે આવ્યા છે. જીપીએસસીએ વિવિધ ૬૭ વિભાગોમાં કુલ ૩૭૮ જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત કરી છે.

ફોર્મ ભરવાની તારીખ અને સમયગાળો:

  • કુલ જગ્યાઓ: ૩૭૮
  • કુલ વિભાગો: ૬૭

ઉમેદવારી પત્ર ભરવાનો પ્રારંભ: આવતીકાલથી...

  • ફોર્મ ભરવાનો અંતિમ દિવસ: આગામી ૧૩ ડિસેમ્બર
  • વેબસાઇટ: ઉમેદવારો સત્તાવાર ઓજસ (OJAS) વેબસાઇટ પર આજથી 13 ડિસેમ્બર સુધી ઓનલાઈન ફોર્મ ભરી શકશે.

ગુજરાત શિક્ષણ સેવા માટે ખાસ ભરતી:
આ 378 જગ્યાઓમાં ગુજરાત શિક્ષણ સેવા (વર્ગ-2) માટેની 128 જગ્યાઓ નો પણ સમાવેશ થાય છે, જે શિક્ષણ ક્ષેત્રે કારકિર્દી બનાવવા ઈચ્છતા યુવાનો માટે એક સુવર્ણ તક છે.

દિવ્યાંગ ઉમેદવારો માટે બીજો પ્રયત્ન જાહેર
ખાસ કરીને, દિવ્યાંગ ઉમેદવારો માટે આ ભરતીમાં એક બીજો પ્રયત્ન જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. અગાઉ પ્રથમ પ્રયત્નમાં પૂરતા ઉમેદવારો ન મળવાના કારણે, જીપીએસસી દ્વારા વિવિધ 47 વિભાગોમાં દિવ્યાંગો માટેની ખાસ ભરતી જાહેર કરવામાં આવી છે. આ નિર્ણય દિવ્યાંગ ઉમેદવારોને સરકારી સેવામાં જોડાવા માટે એક વધુ મોકો પૂરો પાડે છે.

જીપીએસસીની આ મોટી જાહેરાત ગુજરાતના લાખો યુવાનો માટે સરકારી નોકરી મેળવવાની એક ઉત્તમ તક લઈને આવી છે. ઉમેદવારોએ છેલ્લી તારીખની રાહ જોયા વિના વહેલી તકે ઓનલાઈન અરજી પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરી લેવી જોઈએ.
 

