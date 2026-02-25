ગુજરાતમાં સરકારી ભરતીને લઈ મહત્વપૂર્ણ સમાચાર; આગામી 10 વર્ષના ભરતી કેલેન્ડરની જાહેરાત
Gujarat Public Service Commission: રાજ્યના યુવાનો માટે રોજગારીની નવી તકોના દ્વાર ખોલતા મંત્રી ઈશ્વરસિંહ પટેલે એક મહત્વની જાહેરાત કરી છે. તેમણે જણાવ્યું છે કે ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ (GPSC) અને અન્ય ભરતી બોર્ડ દ્વારા આગામી 10 વર્ષમાં 2.10 લાખથી વધુ જગ્યાઓ પર સીધી ભરતી કરવાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. રાજ્ય સરકારની વહીવટી કાર્યક્ષમતા વધારવા અને શિક્ષિત યુવાનોને સરકારી સેવામાં જોડાવાની તક આપવા માટે સરકાર મક્કમ હોવાનું જણાવ્યું હતું.
Gujarat Recruitment Calendar: ગુજરાતમાં નોકરી ઇચ્છતા યુવાનો માટે એક સારા સમાચાર છે. વિધાનસભામાં આગામી 10 વર્ષના ભરતી કેલેન્ડરની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. રાજ્ય સરકારે વિધાનસભામાં મહત્વપૂર્ણ જાહેરાત કરતાં જણાવ્યું છે કે વર્ષ 2024થી 2033 દરમિયાન 10 વર્ષીય ભરતી કેલેન્ડર અમલમાં મૂકવામાં આવશે. જે અંતર્ગત 2 લાખથી વધુ ઉમેદવારોની ભરતી કરવામાં આવશે.
ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગમાં કરવામાં આવતી ભરતી વિશે પુછાયેલા પ્રશ્નોના જવાબ આપતાં મંત્રી ઈશ્વરસિંહ પટેલે જણાવ્યું હતું કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીના 'ડેમોગ્રાફિક ડિવિડન્ડ'ના વિઝનને સાકાર કરવા અને રાજ્યની યુવાશક્તિને સરકારી સેવામાં જોડાવાની ઉમદા તક પૂરી પાડવા ગુજરાત સરકાર મક્કમ નિર્ધાર સાથે આગળ વધી રહી છે. રાજ્ય સરકારની વહીવટી કાર્યક્ષમતા વધારવા અને યુવાનોને રોજગારી આપવા અમારી સરકાર કટિબદ્ધ છે. ઈશ્વરસિંહ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, "અમારી સરકાર યુવાનોને રોજગારી આપવા અને વહીવટી તંત્રને વધુ મજબૂત કરવા કટિબદ્ધ છે. આ નવી સમિતિ દ્વારા ભરતી પ્રક્રિયામાં વિલંબ ટાળી શકાશે અને સમયસર નિમણૂકો આપી શકાશે."
મંત્રીએ કહ્યું હતું કે, છેલ્લાં બે વર્ષમાં સામાન્ય વહીવટ વિભાગ દ્વારા ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ ને વર્ગ-1 અને વર્ગ-1ની કુલ 306 જગ્યાઓ માટે માંગણાપત્રક મોકલવામાં આવ્યા છે. જેમાં વર્ષ 2024માં 73 અને વર્ષ 2025માં 233 જગ્યાઓનો સમાવેશ થાય છે. આ પૈકી 240 જગ્યાઓ માટેની પ્રારંભિક અને મુખ્ય પરીક્ષાઓ પૂર્ણ થઈ ચૂકી છે, જેના પરિણામો જાહેર કરી ટૂંક સમયમાં જ ઇન્ટરવ્યુ પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવશે.
સરકારી ભરતીમાં સાતત્ય અને પારદર્શિતા જળવાઈ રહે તે માટે રાજ્ય સરકારે ઐતિહાસિક નિર્ણય લેતા 10 વર્ષીય ભરતી કેલેન્ડર પ્રસિદ્ધ કર્યું છે. આ આયોજન હેઠળ વર્ષ 2024 થી 2033 દરમિયાન કુલ 2,10,582 જગ્યાઓ પર સીધી ભરતી કરવામાં આવશે. ગત વર્ષમાં જ 30,000 થી વધુ સફળ ઉમેદવારોને નિમણૂક પત્રો એનાયત કરવામાં આવ્યા છે. મંત્રી પટેલે કહ્યું હતું કે રાજ્યમાં ઉચ્ચ વહીવટી સ્તરે ખાલી જગ્યાઓ ભરવાની કામગીરી પણ વેગવંતી છે. હાલની સ્થિતિ પ્રમાણે વર્ગ-1ની કુલ 13,803મંજૂર જગ્યાઓ સામે 7,535 જગ્યાઓ તથા વર્ગ-2ની કુલ 34,335 મંજૂર જગ્યાઓ સામે 22,857 જગ્યાઓ ભરાયેલી છે. રાજ્ય સરકાર માત્ર સામાન્ય ભરતી જ નહીં, પરંતુ સમાજના દરેક વર્ગને ન્યાય આપવા કટિબદ્ધ છે. ખાસ કરીને દિવ્યાંગો માટેની ખાલી જગ્યાઓ ભરવા માટે સરકાર દ્વારા 'ખાસ ઝુંબેશ' હાથ ધરવામાં આવી છે, જેના હેઠળ વિવિધ સંવર્ગોમાં અનામત જગ્યાઓ ભરવાની પ્રક્રિયા હાલ પ્રગતિમાં છે.
ભરતી પ્રક્રિયાને વેગ આપવા 'ભરતી સંકલન સમિતિ'ની રચના
ભરતી પ્રક્રિયા વધુ પારદર્શક, ઝડપી અને સુદ્રઢ બને તે માટે રાજ્ય સરકારે એક ઐતિહાસિક નિર્ણય લેતા 'ભરતી સંકલન સમિતિ'ની રચના કરી છે. આ સમિતિના મુખ્ય અંશો નીચે મુજબ છે. આ સમિતિ રાજ્યના મુખ્ય સચિવની અધ્યક્ષતામાં કાર્ય કરશે. મુખ્ય સચિવ સહિત કુલ 11 સભ્યો આ સમિતિમાં સામેલ હશે. રાજ્યના વિવિધ ભરતી બોર્ડ અને એજન્સીઓની ક્ષમતા વધારવી અને ભરતી પ્રક્રિયામાં એકરૂપતા લાવવી.
આ સમિતિ માત્ર દેખરેખ જ નહીં, પરંતુ ભરતીના માળખામાં પણ પાયાના ફેરફારો સૂચવશે. તમામ ભરતી માટે એકસમાન નિયમો અને શૈક્ષણિક લાયકાતની બાબતો પર સમીક્ષા કરવામાં આવશે. દસ વર્ષીય ભરતી કેલેન્ડર તૈયાર કરી, જે-તે ભરતી બોર્ડને સમયસર પરીક્ષાઓ પૂર્ણ કરવા સૂચના આપવામાં આવશે. ભરતી પ્રક્રિયામાં નવી બાબતો અને ટેકનોલોજીનો ઉમેરો કરી તેને વધુ કાર્યક્ષમ બનાવવામાં આવશે.
