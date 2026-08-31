/10 પાસ માટે સરકારી નોકરની સોનેરી તક... પરીક્ષા વગર સીધી ભરતી, જાણો કેવી રીતે કરવી અરજી

India Post GDS Recruitment 2026 : જો તમે લેખિત પરીક્ષા વિના સરકારી નોકરી મેળવવા માંગતા હો, તો ભારતીય પોસ્ટ વિભાગમાં એક શાનદાર તક છે. પોસ્ટ વિભાગે બ્રાન્ચ પોસ્ટમાસ્ટર (BPM), આસિસ્ટન્ટ બ્રાન્ચ પોસ્ટમાસ્ટર (ABPM) અને ડાક સેવક સહિત 23,757 જગ્યાઓની સીધી ભરતી માટે નોટિફિકેશન બહાર પાડ્યું છે.
આ ભરતીની ખાસિયત એ છે કે પસંદગી પ્રક્રિયામાં કોઈ પરીક્ષા કે ઇન્ટરવ્યૂ લેવામાં આવશે નહીં. ઉમેદવારોની પસંદગી તેમના ધોરણ 10ના માર્કસના આધારે મેરિટ લિસ્ટના આધારે કરવામાં આવશે. ઓનલાઈન વન-ટાઇમ રજીસ્ટ્રેશન (OTR) 31 ઓગસ્ટ, 2026થી શરૂ થાય છે, જ્યારે અરજી ફોર્મ 2 સપ્ટેમ્બર, 2026થી 21 સપ્ટેમ્બર, 2026 (સાંજે 5 વાગ્યા) સુધી સબમિટ કરી શકાશે.
કયા ડોક્યુમેન્ટની જરૂર પડશે ?
પોસ્ટ વિભાગ દ્વારા આ ભરતી પ્રક્રિયામાં બે તબક્કાઓનો સમાવેશ થાય છે. એક છે, ઓનલાઈન અરજી અને બીજું છે મેરિટ લિસ્ટમાં આવ્યા પછી ડોક્યુમેન્ટ ચકાસણી.
ઓનલાઈન ફોર્મ ભરતી વખતે જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ
ધોરણ 10ની માર્કશીટ અને પ્રમાણપત્ર : તમારી માર્કશીટ પર નોંધાયેલ નામ, પિતાનું નામ, માતાનું નામ અને જન્મ તારીખ ફોર્મમાં દાખલ કરેલી વિગતો સાથે બરાબર મેળ ખાતી હોવી જોઈએ. ધોરણ 10માં ગણિત અને અંગ્રેજીનો અભ્યાસ કર્યો હોવો ફરજિયાત છે.
સ્થાનિક ભાષાનો પુરાવો : તમે જે સર્કલ અથવા રાજ્યમાં અરજી કરી રહ્યા છો ત્યાંની ધોરણ 10 લેવલ સુધીની નિર્ધારિત સ્થાનિક ભાષાનો અભ્યાસ કર્યો હોવો જોઈએ.
પાસપોર્ટ સાઈઝનો ફોટોગ્રાફ : ફોટોગ્રાફ JPG/JPEG ફોર્મેટમાં હોવો જોઈએ. ફાઇલની સાઈઝ 30 KB અને 100 KB, ડાયમેન્શન 320×400 પિક્સેલ અને આસ્પેક્ટ રેશિયો 4:5ની વચ્ચે હોવો જોઈએ.
ડિજિટલ સિગ્નેચર : સહીની સાઈઝ 20 KB અને 100 KB (JPG/JPEG ફોર્મેટ)ની વચ્ચે હોવી જોઈએ અને 300×120 પિક્સેલનું ડાયમેન્શન હોવું જોઈએ.
એક્ટિવ મોબાઇલ નંબર અને ઇમેઇલ ID: OTP ચકાસણી અને આગળની તમામ સૂચનાઓ મેળવવા માટે એક્ટિવ મોબાઇલ નંબર અને ઇમેઇલ ID જરૂરી છે.
જાતિ/કેટેગરી પ્રમાણપત્ર : ST, SC, OBC, અથવા EWS કેટેગરી હેઠળ છૂટછાટ અથવા અનામતનો લાભ મેળવવા માટે પ્રમાણપત્રની વિગતો પાસે રાખો.
વિકલાંગતા પ્રમાણપત્ર : સંબંધિત કેટેગરી માટે પ્રમાણપત્ર જો લાગુ હોય તો.
પસંદગી બાદ જરૂરી ઓરિજનલ ડોક્યુમેન્ટ
જો તમારું નામ મેરિટ લિસ્ટમાં આવે, તો તમારે તમારા ઓરિજનલ ડોક્યુમેન્ટ અને સ્વ-પ્રમાણિત ફોટોકોપી સંબંધિત વિભાગીય વડાને સબમિટ કરવાના રહેશે.
1. ધોરણ 10 માર્કશીટ અને પાસિંગ પ્રમાણપત્ર
2. જાતિ પ્રમાણપત્ર (SC/ST/OBC/EWS): કેન્દ્ર સરકારના ફોર્મેટમાં જારી કરાયેલ પ્રમાણપત્ર
3. વિકલાંગતા પ્રમાણપત્ર (PwBD પ્રમાણપત્ર): જો લાગુ પડતું હોય તો
4. ઓળખનો પુરાવો: આધાર કાર્ડ, પાન કાર્ડ, મતદાર ID, અથવા ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ.
5. જન્મ તારીખનો પુરાવો: ધોરણ 10 પ્રમાણપત્ર અથવા સત્તાવાર જન્મ પ્રમાણપત્ર.
6. જરૂરી ઘોષણાપત્ર -
બેઝિક કમ્પ્યુટર નોલેજ અંગે સ્વ-ઘોષણાપત્ર
સાયકલ ચલાવતા આવડતું હોવા અંગે સ્વ-ઘોષણાપત્ર
પોસ્ટલ સેવા ઉપરાંત આજીવિકાના અન્ય સ્ત્રોતો હોવા અંગે બાંયધરી.
BPM પોસ્ટ માટે : શાખા પોસ્ટ ઓફિસ ચલાવવા માટે સંબંધિત ગામમાં જગ્યા/રૂમ આપવાની બાંયધરી.
કોણ કરી શકે છે અરજી ?
ઉમેદવારોએ માન્ય બોર્ડમાંથી ધોરણ 10 પાસ કરેલું હોવું જોઈએ. ધોરણ 10માં ગણિત અને અંગ્રેજી વિષયોમાં પાસ થવું ફરજિયાત છે. વધુમાં, જે સર્કલમાંથી અરજી સબમિટ કરવામાં આવી રહી છે તે ત્યાંની સ્થાનિક ભાષાનું જ્ઞાન જરૂરી છે. અરજદારોની ઉંમર 18 થી 40 વર્ષની વચ્ચે હોવી જોઈએ (વય ગણતરી 21 સપ્ટેમ્બર, 2026 આધારિત હશે). નિયમો અનુસાર, ઉપલી વય મર્યાદામાં છૂટછાટ આપવામાં આવશે. જેમાં SC/ST કેટેગરી માટે 5 વર્ષ, OBC કેટેગરી માટે 3 વર્ષ અને દિવ્યાંગ ઉમેદવારો માટે 10 થી 15 વર્ષ.