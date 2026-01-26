પરીક્ષા વગર સરકારી નોકરી, 10મું પાસ માટે સોનેકી તક... 28,740 જગ્યાઓ માટે ભરતી જાહેર
India Post Recruitment : ભારતીય પોસ્ટ વિભાગમાં 28,740 જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. પરીક્ષા વગર સીધી ભરતી કરવામાં આવી રહી છે, જેના કારણે 10મું પાસ યુવાનોને સરકારી નોકરી મેળવવાની આ સોનેરી તક છે.
Trending Photos
India Post GDS Recruitment 2026 : ઈન્ડિયા પોસ્ટ દ્વારા ગ્રામીણ ડાક સેવક (GDS) ભરતી 2026 માટે સત્તાવાર સૂચના બહાર પાડવામાં આવી છે, જે 2026ની શરૂઆતમાં બેરોજગાર યુવાનોને નોંધપાત્ર રાહત આપશે. આ ભરતી ઝુંબેશ દેશભરના ગ્રામીણ અને શાખા પોસ્ટ ઓફિસોમાં કુલ 28,740 જગ્યાઓ ભરવામાં આવશે. આમાં બ્રાન્ચ પોસ્ટમાસ્ટર (BPM) અને આસિસ્ટન્ટ બ્રાન્ચ પોસ્ટમાસ્ટર (ABPM) જેવા પદોનો સમાવેશ થાય છે.
આ ભરતી 10મું પાસ માટે પરીક્ષા વિના સરકારી નોકરી મેળવવાની સોનેરી તક છે. ઈન્ડિયા પોસ્ટ GDS ભરતી 2026 માટેની અરજી પ્રક્રિયા સંપૂર્ણપણે ઓનલાઈન છે. રસ ધરાવતા ઉમેદવારો 31 જાન્યુઆરી, 2026થી શરૂ થતી સત્તાવાર વેબસાઇટ, indiapostgdsonline.gov.in ની મુલાકાત લઈને રજીસ્ટ્રેશન કરાવી શકે છે. વિભાગે સ્પષ્ટતા કરી છે કે કોઈ ઓફલાઈન અરજીઓ સ્વીકારવામાં આવશે નહીં. ઉમેદવારોએ અરજી કરતી વખતે બધી માહિતી કાળજીપૂર્વક ભરવી જરૂરી છે.
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ
આ ભરતી માટે ઓનલાઈન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 14 ફેબ્રુઆરી, 2026 છે. ઉમેદવારોએ 16 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ સાંજે 5 વાગ્યા સુધી અરજી ફી જમા કરાવવાની રહેશે. જે ઉમેદવારો તેમની અરજીમાં કોઈપણ ભૂલ કરે છે, તેમના માટે 18 અને 19 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ કરેક્શન વિન્ડો ખુલશે, જ્યાં તમે નિર્ધારિત ફી ચૂકવીને વિગતોમાં સુધારો કરી શકો છો.
ઉત્તર પ્રદેશ, મહારાષ્ટ્ર અને પશ્ચિમ બંગાળમાં સૌથી વધુ ભરતી
દેશના લગભગ તમામ પોસ્ટલ સર્કલોને આ ભરતી ઝુંબેશમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા છે. મહારાષ્ટ્ર (3,553 પોસ્ટ), ઉત્તર પ્રદેશ (3,169 પોસ્ટ), અને પશ્ચિમ બંગાળ (2,982 પોસ્ટ)માં સૌથી વધુ ખાલી જગ્યાઓ છે. દિલ્હી સર્કલમાં ફક્ત 42 જગ્યાઓ છે. સ્થાનિક રોજગારને પ્રોત્સાહન આપવા માટે આ ભરતી ઝુંબેશ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે.
લાયકાત અને વય મર્યાદા
ગ્રામીણ ડાક સેવક ભરતી માટે ઉમેદવારોએ ઓછામું ઓછું ધોરણ 10 પાસ કરેલું હોવું જરૂરી છે. વધુમાં અરજદારોની ઉંમર 18 થી 40 વર્ષની વચ્ચે હોવી જોઈએ. અનામત કેટેગરીના ઉમેદવારોને સરકારી નિયમો મુજબ ઉંમરમાં છૂટછાટ આપવામાં આવશે.
પરીક્ષા વિના પસંદગી
આ ભરતીની સૌથી નોંધપાત્ર વિશેષતા એ છે કે કોઈ લેખિત પરીક્ષા નહીં હોય. ઉમેદવારોની પસંદગી ફક્ત તેમના ધોરણ 10ના ગુણના આધારે મેરિટ યાદી દ્વારા કરવામાં આવશે. આ જ કારણ છે કે આ ભરતી યુવાનોમાં ખૂબ જ ખાસ માનવામાં આવે છે.
પગાર માળખું
ઇન્ડિયા પોસ્ટ GDS ભરતીમાં પસંદ કરાયેલા ઉમેદવારોને સારો પગાર મળે છે. ABPM/GDS પદો માટે 10,000 થી 24,470 પ્રતિ માસ, BPM માટે 12,000 થી 29,380 પ્રતિ માસ પગાર મળે છે. ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં રહેતા યુવાનો માટે આ પગાર ખૂબ આકર્ષક માનવામાં આવે છે. ભારતીય પોસ્ટ 28 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ પ્રથમ મેરિટ યાદી જાહેર કરશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે