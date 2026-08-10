/આવી ગયો દેશનો બેરોજગારીનો ડેટા, જોબ માર્કેટની શું છે સ્થિતિ, છેલ્લા એક વર્ષમાં કેટલી બદલાઈ પરિસ્થિતિ ?

India Unemployment Rate : છેલ્લા એક વર્ષમાં ભારતનું રોજગાર બજાર યથાવત રહ્યું છે. નોકરીની તકોમાં વધારો કે ઘટાડો થયો નથી. સોમવારે સ્ટેટિક્સ મંત્રાલય દ્વારા જારી કરાયેલા આંકડા દર્શાવે છે કે ચાલુ નાણાકીય વર્ષના એપ્રિલ-જૂન ક્વાર્ટર દરમિયાન ભારતમાં બેરોજગારીનો દર સ્થિર રહ્યો છે. વધુમાં કાર્યકારી વયની વસ્તીનું પ્રમાણ લગભગ યથાવત રહ્યું છે. આનો અર્થ એ થાય છે કે બેરોજગારીના આંકડા મોટાભાગે છેલ્લા વર્ષની સરખામણીમાં સમાન રહ્યા છે.
સોમવારે મંત્રાલય દ્વારા જારી કરાયેલા તાજેતરના આંકડા અનુસાર, ત્રિમાસિક ગાળામાં બેરોજગારીનો દર 5.5 ટકા રહ્યો છે, જે એક વર્ષ અગાઉ 5.6 ટકા હતો. બેરોજગારીનો દર કાર્યકારી વયની વસ્તીના તે ભાગને માપે છે જે નોકરી વગર છે.
એક નિવેદનમાં, સ્ટેટિક્સ અને કાર્યક્રમ અમલીકરણ મંત્રાલયે જણાવ્યું છે કે કાર્યકારી વય વસ્તી ગુણોત્તર 51.4 ટકા રહ્યો છે, જે છેલ્લા મહિના સાથે મેળ ખાય છે, જૂન 2025માં નોંધાયેલા 51.2 ટકાથી 0.2 ટકાનો નજીવો વધારો દર્શાવે છે.
શહેરી રોજગાર બજારમાં કોઈ વૃદ્ધિ નહીં, કોઈ ઘટાડો નહીં
મંત્રાલય હેઠળના રાષ્ટ્રીય આંકડાકીય કાર્યાલય દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલા સામયિક શ્રમ દળ સર્વેક્ષણમાં દેશના શહેરી રોજગાર બજારમાં પરિસ્થિતિ સ્થિર હોવાનું જાણવા મળ્યું. આનો અર્થ એ થયો કે શહેરી વિસ્તારોમાં નોકરીની તકોમાં ઘટાડો થયો નથી કે વધારો થયો નથી. સર્વેક્ષણમાં બેરોજગારી અને રોજગારમાં કાર્યબળની ભાગીદારીનું માપન કરવામાં આવ્યું છે.
વર્ષ-દર-વર્ષના આધારે શહેરી બેરોજગારીનો દર છેલ્લા વર્ષના જૂનમાં 7.1 ટકાથી ઘટીને જૂન 2026માં 6.6 ટકા થયો હતો. આ જ સમયગાળા દરમિયાન ગ્રામીણ બેરોજગારીનો દર મોટાભાગે સ્થિર રહ્યો.
ડેટા અનુસાર, એકંદર શ્રમ બળ ભાગીદારી દર જે કાર્યરત અથવા સક્રિય રીતે રોજગાર શોધતી કાર્યકારી વયની વસ્તીને માપે છે. આ વર્ષના જૂનમાં 54.4 ટકા રહ્યો. આ આંકડો છેલ્લા મહિનાની સમકક્ષ હતો અને જૂન 2025માં નોંધાયેલા 54.2 ટકા કરતા થોડો વધારે હતો.
ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં શું છે સ્થિતિ ?
સર્વેક્ષણમાં એ પણ જાણવા મળ્યું કે શહેરી વિસ્તારોની તુલનામાં ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં કાર્યકારી વસ્તીમાં લિંગ તફાવત સંકુચિત થયો છે. ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં મહિલા શ્રમબળ ભાગીદારી દર આ વર્ષના જૂનમાં વધીને 36.6 ટકા થયો, જે જૂન 2025માં નોંધાયેલા 35.2 ટકાથી 1.4 ટકાનો વધારો દર્શાવે છે.
તેનાથી વિપરીત, શહેરી વિસ્તારોમાં મહિલા ભાગીદારી થોડી ઘટીને 24.8 ટકા થઈ ગઈ, જે છેલ્લા વર્ષના જૂનમાં 25.2 ટકા હતી. જે શહેરોમાં મહિલાઓ માટે નોકરીની તકોમાં નજીવો ઘટાડો દર્શાવે છે.
આંકડા મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે 15 વર્ષ અને તેથી વધુ ઉંમરના કર્મતારીઓની કુલ સંખ્યા આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ મંત્રાલય (MoHFW) દ્વારા પૂરા પાડવામાં આવેલા વસ્તી અંદાજોના આધારે અંદાજવામાં આવી છે.
આશરે 56 કરોડ લોકો રોજગારી મેળવે છે
એપ્રિલ-જૂન 2026ના સમયગાળા દરમિયાન, દેશમાં સરેરાશ 15 વર્ષ અને તેથી વધુ ઉંમરના 56.60 કરોડ લોકો રોજગારી મેળવતા હતા, જેમાં 40.20 કરોડ પુરુષો અને 16.45 કરોડ મહિલાઓનો સમાવેશ થાય છે.