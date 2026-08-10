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આવી ગયો દેશનો બેરોજગારીનો ડેટા, જોબ માર્કેટની શું છે સ્થિતિ, છેલ્લા એક વર્ષમાં કેટલી બદલાઈ પરિસ્થિતિ ?

India Unemployment Rate : ભારતમાં સરેરાશ એપ્રિલ-જૂન 2026ના સમયગાળા દરમિયાન 15 વર્ષ અને તેથી વધુ ઉંમરના 56.6 કરોડ લોકો નોકરી કરી રહ્યા હતા, જેમાં 40.2 કરોડ પુરુષો અને 16.4 કરોડ સ્ત્રીઓનો સમાવેશ થાય છે.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Aug 10, 2026, 09:29 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 09:29 PM IST
આવી ગયો દેશનો બેરોજગારીનો ડેટા, જોબ માર્કેટની શું છે સ્થિતિ, છેલ્લા એક વર્ષમાં કેટલી બદલાઈ પરિસ્થિતિ ?

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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