સેનામાં જોડાવાની સુવર્ણ તક, 25000+ જગ્યાઓ માટે બમ્પર ભરતી, જાણો સંપૂર્ણ વિગતો
Agniveer Recruitment 2026 : ભારતીય સેનાએ અગ્નિવીર ભરતી 2026 માટે નોટિફિકેશન બહાર પાડ્યું છે. 8મું, 10મું અને 12મું પાસ યુવાનો 1 એપ્રિલ, 2026 સુધીમાં joinindianarmy.nic.in પર તેમની ઓનલાઈન અરજી સબમિટ કરી શકે છે. ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે, અરજી કેવી રીતે કરી શકશો.
Agniveer Recruitment 2026 : જો તમારામાં પણ દેશભક્તિનો ઉત્સાહ છે અને તમે ભારતીય સેનાના યુનિફોર્મમાં દેશની સરહદોનું રક્ષણ કરવાની ઇચ્છા ધરાવો છો, તો તમારા માટે એક અદ્ભુત અને મહત્વપૂર્ણ સમાચાર છે. ભારતીય સેનાએ વર્ષ 2026 માટે "અગ્નિવીર" ભરતી માટે સત્તાવાર નોટિફિકેશન બહાર પાડ્યું છે. સેનામાં સેવા આપવાનું અને પોતાના દેશનું ગૌરવ વધારવાનું સપના જોતા લાખો યુવાનો માટે આ એક સુવર્ણ તક છે.
આ વર્ષે જનરલ ડ્યુટી (GD), ટ્રેડ્સમેન, ક્લાર્ક, ટેકનિકલ અને અન્ય પદોમાં 25,000થી વધુ પદો માટે બમ્પર ભરતીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. જો તમે 8મું, 10મું કે 12મું પાસ કર્યું હોય, તો તમે આ ઉત્તમ તકનો લાભ લઈ શકો છો. અરજી પ્રક્રિયા શરૂ થઈ ગઈ છે, તેથી વિલંબ કર્યા વિના તૈયારી કરો.
અરજીની તારીખો અને ફી
આ ભારતીય સેના ભરતી માટે ઓનલાઈન અરજીઓ 13 ફેબ્રુઆરી, 2026થી શરૂ થઈ ગઈ છે. ફોર્મ ભરવાની અંતિમ તારીખ 1 એપ્રિલ, 2026 છે. આ પછી તમારી ઓનલાઈન કોમન એન્ટ્રન્સ પરીક્ષા (CEE) 1 જૂન, 2026થી 15 જૂન, 2026ની વચ્ચે લેવામાં આવશે. બધી કેટેગરીના ઉમેદવારોએ 250 રૂપિયા પરીક્ષા ફી ચૂકવવાની રહેશે, જે ઓનલાઈન સબમિટ કરી શકાય છે.
કોણ કરી શકે છે અરજી ?
સેનાએ વિવિધ પદો માટે અલગ અલગ લાયકાત નક્કી કરી છે.
10મું પાસ (મેટ્રિક): જો તમે જનરલ ડ્યુટી (GD) માટે અરજી કરી રહ્યા છો, તો તમારે ઓછામાં ઓછા 45% ગુણ સાથે 10મું પાસ કરેલ હોવું જોઈએ અને દરેક વિષયમાં ઓછામાં ઓછા 33% ગુણ હોવા જોઈએ. (ભારતીય ગોરખાઓ માટે, ફક્ત 10મું પાસ જ પૂરતું છે).
8મું અને 12મું પાસ: ટ્રેડ્સમેન અને ક્લાર્ક/ટેકનિકલ જેવા પદો માટે 8મું અને 12મું પાસ ઉમેદવારો તેમની લાયકાતના આધારે અરજી કરી શકે છે. જો તમે તાજેતરમાં જ 10મું ધોરણ પૂર્ણ કર્યું છે અને તમારા પરિણામોની રાહ જોઈ રહ્યા છો, તો પણ તમે ફોર્મ ભરી શકો છો, પરંતુ ભરતી પ્રક્રિયા સમયે તમારે મૂળ માર્કશીટ બતાવવી પડશે.
વય મર્યાદા
અગ્નિવીર બનવા માટે ઉમેદવારોની ઉંમર 17.5 થી 21 વર્ષની વચ્ચે હોવી જોઈએ. સત્તાવાર સૂચના અનુસાર, તેમનો જન્મ 1 જુલાઈ, 2005થી 1 જુલાઈ, 2009ની વચ્ચે થયો હોવો જોઈએ.
શારીરિક ધોરણો અને ફિટનેસ ટેસ્ટ
સેનામાં જોડાવા માટે માત્ર શિક્ષણ જ નહીં પરંતુ શારીરિક તંદુરસ્તી પણ જરૂરી છે. તમારી ઊંચાઈ ઓછામાં ઓછી 162 સેન્ટિમીટર હોવી જોઈએ (ઉત્તરપૂર્વીય રાજ્યો, ગોરખા, ગઢવાલી અને આદિવાસીઓ માટે 4 સેન્ટિમીટરની ખાસ છૂટછાટ આપવામાં આવે છે). વધુમાં,4 તમારી છાતી ઓછામાં ઓછી 5 સેન્ટિમીટર પહોળી હોવી જોઈએ, અને તમારું વજન તમારી ઊંચાઈ અને ઉંમર (BMI મુજબ) માટે યોગ્ય હોવું જોઈએ.
ત્યાર બાદ તમારે ફિઝિકલ ફિટનેસ ટેસ્ટ (PFT)માંથી પસાર થવું પડશે. આમાં 1.6 કિલોમીટર દોડનો સમાવેશ થશે. જો તમે 7 મિનિટ 45 સેકન્ડમાં દોડ પૂર્ણ કરશો, તો તમને 'બેસ્ટ' જૂથમાં સ્થાન આપવામાં આવશે. તમારે 10 ફૂટ લાંબો કૂદકો અને 3 ફૂટ ઊંચો કૂદકો પણ પાસ કરવો પડશે.
પસંદગી કેવી રીતે કરવામાં આવશે ?
પસંદગી પ્રક્રિયા બે તબક્કામાં કરવામાં આવશે
સૌપ્રથમ ઓનલાઈન કોમ્પ્યુટર આધારિત કસોટી (CEE) હશે.
ત્યાર બાદ લેખિત પરીક્ષા પાસ કરનારા ઉમેદવારોને તેમના સ્કોર્સના આધારે શોર્ટલિસ્ટ કરવામાં આવશે અને રેલી માટે બોલાવવામાં આવશે. તમારો ફિઝિકલ ફિટનેસ ટેસ્ટ, ફિઝિકલ માપન, તબીબી તપાસ અને તમારા બધા જરૂરી દસ્તાવેજોની ચકાસણી રેલી સ્થળ પર કરવામાં આવશે.
કેટલો મળશે પગાર ?
અગ્નિવીર તરીકે પસંદ કરાયેલા યુવાનોને એક શાનદાર કસ્ટમાઇઝ્ડ પેકેજ મળશે. પ્રથમ વર્ષ માટે તમારો પગાર 30,000 પ્રતિ માસ હશે. આ પગાર બીજા વર્ષે 33,000 પ્રતિ માસ, ત્રીજા વર્ષે 36,500 અને ચોથા વર્ષે 40,000 થશે. વધુમાં તમને નિયમો મુજબ ભથ્થું, રાશન, ડ્રેસ અને મુસાફરી ભથ્થાં મળશે.
કેવી રીતે કરવી અરજી ?
અરજી પ્રક્રિયા ખૂબ જ સરળ છે. સૌપ્રથમ તમારે ભારતીય સેનાની સત્તાવાર વેબસાઇટ, www.joinindianarmy.nic.in ની મુલાકાત લેવી પડશે. જો તમે નવા યુઝર્સ છો, તો તમારી મૂળભૂત માહિતી દાખલ કરીને નોંધણી કરાવો અને લોગિન આઈડી બનાવો. લોગ ઇન કર્યા પછી કાળજીપૂર્વક ફોર્મ ભરો, તમારો ફોટો, સહી અને જરૂરી દસ્તાવેજો અપલોડ કરો. છેલ્લે 250 ફી ચૂકવો, ફોર્મ સબમિટ કરો અને ભવિષ્યના સંદર્ભ માટે પ્રિન્ટઆઉટ લો.
