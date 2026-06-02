/ભારતીય નેવીમાં પરીક્ષા વગર ભરતી, 12 પાસ માટે નોકરીની સોનેરી તક ! જાણો કેવી રીતે કરવી અરજી

Indian Navy Recruitment 2026 : ભારતીય નેવીમાં કારકિર્દી બનાવવા માગતા ઉમેદવારો માટે સારા સમાચાર છે. ભારતીય નેવીમાં ભરતી પ્રક્રિયા સત્તાવાર રીતે શરૂ થઈ ગઈ છે. 10+2 (B.Tech) કેડેટ એન્ટ્રી જાન્યુઆરી 2027 બેચ માટે અરજી પ્રક્રિયા શરૂ થઈ ગઈ છે.
ભારતીય નેવીમાં જોડાવા માંગતા ઉમેદવારો ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને કોમ્યુનિકેશન એન્જિનિયરિંગ અને મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગ શાખાઓમાં જગ્યાઓ માટે અરજી કરી શકે છે. ભારતીય નેવી ભરતી માટે અરજી વિન્ડો 29 મે, 2026ના રોજ ખુલી હતી. રસ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારો 18 જૂન, 2026 સુધી તેમની અરજીઓ સબમિટ કરી શકે છે.
કુલ 60 જગ્યાઓ માટે ભરતી
આ ભરતી ઝુંબેશ હેઠળ કુલ 60 ખાલી જગ્યાઓની જાહેરાત કરવામાં આવી છે, જેમાં મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગ માટે 30 જગ્યાઓ અને ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને કોમ્યુનિકેશન એન્જિનિયરિંગ માટે 30 જગ્યાઓ શામેલ છે. ત્યારે ભારતીય નેવીની B.Tech કેડેટ એન્ટ્રી સ્કીમ હેઠળ જાહેર કરાયેલ ભરતી વિશે વિગતવાર જાણીએ.
અરજી કરવા માટે કોણ પાત્ર ?
ઓછામાં ઓછા 50%ના સ્કોર સાથે ધોરણ 10 અથવા ધોરણ 12 પાસ કર્યું હોવું જોઈએ.
ભૌતિકશાસ્ત્ર, રસાયણશાસ્ત્ર, ગણિત અને અંગ્રેજી વિષયોમાં ઓછામાં ઓછા 70% સ્કોર સાથે ધોરણ 12 પાસ કર્યું હોવું જોઈએ.
આ ઉપરાંત JEE (Main)પરીક્ષા આપેલ હોવી જોઈએ.
ક્યાં કરવી અરજી ?
જાન્યુઆરી 2027 બેચ માટે ભારતીય નેવીની 10+2 (બી.ટેક) કેડેટ એન્ટ્રી ભરતી માટે અરજીઓ શરૂ થઈ ગઈ છે. ઉમેદવારોએ www.joinindiannavy.gov.in પર સત્તાવાર 'જોઈન ઈન્ડિયન નેવી' વેબસાઇટની મુલાકાત લેવી જરૂરી છે, જ્યાંથી તેઓ અરજી કરી શકે છે.
ભારતીય નેવીમાં કેવી રીતે કરવી અરજી
સૌપ્રથમ સત્તાવાર વેબસાઇટ: www.joinindiannavy.gov.inની મુલાકાત લો.
હોમપેજ પર, 'ઓનલાઈન ઈ-એપ્લિકેશન' લિંક પર ક્લિક કરો.
એક અરજી ફોર્મ દેખાશે, વિનંતી કરેલી બધી વિગતો ભરો.
તમારે ધોરણ 10 અથવા 12ની માર્કશીટ સંબંધિત વિગતો પણ દાખલ કરવાની રહેશે.
ત્યારબાદ, જરૂરી દસ્તાવેજો JPG/TIFF ફોર્મેટમાં અપલોડ કરો અને સબમિટ કરો.
છેલ્લે, ભરેલું ફોર્મ સબમિટ કરો અને રેકોર્ડ માટે પ્રિન્ટઆઉટ લઈ લો.
પસંદગી કેવી રીતે થશે ?
ભારતીય નેવીની 10+2 (B.Tech) કેડેટ એન્ટ્રી સ્કીમ હેઠળ, ઉમેદવારોએ કોઈપણ લેખિત પરીક્ષામાં બેસવાની જરૂર નથી. શોર્ટલિસ્ટ થયેલા ઉમેદવારોનો SSB (સર્વિસિસ સિલેક્શન બોર્ડ) ઇન્ટરવ્યુ લેવામાં આવશે. ત્યારબાદ લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોનો મેડિકલ ટેસ્ટ કરવામાં આવશે, જેના આધારે અંતિમ મેરિટ યાદી તૈયાર કરવામાં આવશે. આ યાદીમાં જે ઉમેદવારોના નામ આવશે તેમની પસંદગી કરવામાં આવશે.