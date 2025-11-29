12 પાસ માટે નોકરીની શાનદાર તક, ઇન્ડિયન ઓઇલમાં આવી બમ્પર ભરતી
IOCL Recruitment 2025 : ઇન્ડિયન ઓઇલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ (IOCL)એ 2755 એપ્રેન્ટિસ પોસ્ટ માટે ભરતીનું નોટિફિકેશન બહાર પાડ્યું છે, જેના માટે ઉમેદવારો 18 ડિસેમ્બર, 2025 સુધી અરજી કરી શકે છે.
IOCL Recruitment 2025 : સરકારી નોકરી મેળવવા માંગતા યુવાનો માટે એક મોટી તક આવી છે. ઇન્ડિયન ઓઇલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ (IOCL)એ 12 થી 24 મહિનાના સમયગાળા માટે વિવિધ પ્રદેશોમાં 2,755 એપ્રેન્ટિસ પદોની ભરતી માટે સત્તાવાર સૂચના બહાર પાડી છે. ઓનલાઈન અરજી પ્રક્રિયા 28 નવેમ્બર, 2025થી શરૂ થઈ ગઈ છે અને અંતિમ તારીખ 18 ડિસેમ્બર, 2025 છે. લાયક અને રસ ધરાવતા ઉમેદવારો અંતિમ તારીખ પહેલાં સત્તાવાર વેબસાઇટ iocl.com અથવા એપ્રેન્ટિસશિપ પોર્ટલ apprenticeshipindia.gov.in પરથી આ પદ માટે અરજી કરી શકે છે.
2,755 જગ્યાઓ માટે ભરતી
- ગુજરાત રિફાઇનરી - 583 જગ્યાઓ
- પાણીપત રિફાઇનરી અને પેટ્રોકેમિકલ કોમ્પ્લેક્સ - 707 જગ્યાઓ
- મથુરા રિફાઇનરી - 189 જગ્યાઓ
- બરૌની રિફાઇનરી - 313 જગ્યાઓ
- હલ્દિયા રિફાઇનરી - 216 જગ્યાઓ
- ડિગબોઈ રિફાઇનરી - 110 જગ્યાઓ
- પારાદીપ રિફાઇનરી - 413 જગ્યાઓ
- બોંગાઇગાંવ રિફાઇનરી - 142 જગ્યાઓ
- ગુવાહાટી રિફાઇનરી - 82 જગ્યાઓ
શૈક્ષણિક લાયકાત
આ જગ્યાઓ માટે અરજી કરનારા ઉમેદવારો પાસે માન્ય સંસ્થામાંથી 12મા ધોરણની ડિગ્રી, ડિપ્લોમા અથવા સંબંધિત જગ્યાઓ અનુસાર ITI ડિગ્રી હોવી આવશ્યક છે.
વય મર્યાદા
અરજી કરનારા ઉમેદવારોની લઘુત્તમ ઉંમર 18 વર્ષ અને મહત્તમ ઉંમર 24 વર્ષ હોવી જોઈએ. અનામત શ્રેણીઓના ઉમેદવારોને નિયમો મુજબ ઉપલી વય મર્યાદામાં મુક્તિ આપવામાં આવશે.
પસંદગી પ્રક્રિયા
- મેરિટ લિસ્ટ
- ડોક્યુમેન્ટ ચકાસણી
- મેડિકલ પરીક્ષા
કેવી રીતે અરજી કરવી
- ઉમેદવાર સત્તાવાર વેબસાઇટ પરથી આ રીતે ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે
- ઉમેદવારોએ પહેલા સત્તાવાર વેબસાઇટ iocl.com પર જવું પડશે
- હોમપેજ પર સંબંધિત લિંક પર ક્લિક કરો
- તે પછી રજીસ્ટ્રેશન કરો અને લોગિન કરો
- પછી ફોર્મમાં બધી જરૂરી માહિતી દાખલ કરો
- બધા જરૂરી દસ્તાવેજો યોગ્ય સાઈઝમાં અપલોડ કરો
- પછી ફોર્મ સબમિટ કરો અને પ્રિન્ટઆઉટ લઈ લો.
