આવી ગયો AIનો જમાનો...કોણ કહે છે AIથી નોકરીઓ ખતમ થઈ જશે! વધી 34 ટકા ડિમાન્ડ, આ લોકોને 'લીલાલહેર'

India Job Market 2026: ભારતમાં ઔપચારિક નોકરીઓની માંગ ઝડપથી વધવાની સાથે સ્થિતિ સુધરી રહી છે. તાજેતરના અહેવાલો અનુસાર, કોલર નોકરીઓમાં 3% નો વધારો થયો છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Feb 26, 2026, 02:27 PM IST

India Job Market 2026: વર્ષ 2026માં ભારતમાં વ્હાઇટ-કોલર જોબ માર્કેટમાં ધીમે ધીમે ઘણા ફેરફારો જોવા મળી રહ્યા છે જે બજારને નોકરી વૃદ્ધિને ધીરે ધીરે સંતુલિત તરફ આગળ દોરી રહ્યા છે. ઇન્ફો એજ (ઇન્ડિયા) લિમિટેડના જોબસ્પીક ઇન્ડેક્સ રિપોર્ટ (જાન્યુઆરી ૨૦૨૬) અનુસાર, વ્હાઇટ-કોલર જોબ્સમાં વાર્ષિક ધોરણે 3% નો વધારો થયો છે, જે દર્શાવે છે કે નોકરી બજાર ફરીથી સ્થિર વિકાસ તરફ પાછું ફરી રહ્યું છે. આ સુધારો મુખ્યત્વે નોન-આઇટી ક્ષેત્રમાં રોજગારમાં વધારો અને ફ્રેશર્સની ભરતીમાં સુધારો થવાને કારણે છે. દરમિયાન, પરંપરાગત આઇટી ક્ષેત્રમાં ભરતી ઓછી રહે છે, જે ભારતીય રોજગાર બજારમાં નોંધપાત્ર પરિવર્તન દર્શાવે છે.

નાણાકીય સ્થિતિમાં સુધારો
જાન્યુઆરી 2026 માં વ્હાઇટ-કોલર ભરતીમાં વધારો થયો, જેમાં જોબસ્પીક ઇન્ડેક્સ 2,637 પર પહોંચ્યો, જે જાન્યુઆરી 2025 માં 2,550 હતો. 3 ટકાનો વાર્ષિક વૃદ્ધિ એ બજાર સૂચવે છે જે લાંબા ગાળાની અસ્થિરતા પછી સ્થિર થઈ રહ્યું છે. જ્યારે હજુ સુધી ઝડપી ગતિ નથી, પરિવર્તન ચાલુ છે. નિષ્ણાતો માને છે કે આ એક ધીમી અને સાવચેતીભરી પુનઃપ્રાપ્તિ પ્રક્રિયા છે. કંપનીઓ મોટા પાયે ભરતી કરવાને બદલે જરૂરિયાતના આધારે પસંદગીના હોદ્દાઓ માટે ભરતી કરી રહી છે.

વિકાસની રફ્તાર
સૌથી વધુ વૃદ્ધિ નોન-આઇટી ક્ષેત્રમાં જોવા મળી છે. આ ક્ષેત્ર હવે ભરતીમાં વધારો થવાનું મુખ્ય પ્રેરક બળ બની રહ્યું છે.

  • બીપીઓ/આઇટીઇએસમાં નોકરીઓમાં 21% નો વધારો થયો છે.
  • હોસ્પિટાલિટી અને ટ્રાવેલ ક્ષેત્રમાં 15% નો વધારો જોવા મળ્યો છે.
  • વીમા ક્ષેત્રમાં 7% નો વધારો થયો છે.
  • હેલ્થકેયર સેક્ટરમાં 5% નો વધારો નોંધાયો છે. જોકે, બધા ક્ષેત્રોમાં સુધારો થયો નથી. બેંકિંગ અને નાણાકીય સેવાઓમાં 15% નો ઘટાડો થયો છે, જે દર્શાવે છે કે પરિસ્થિતિ તમામ ક્ષેત્રોમાં સમાન નથી.

IT ક્ષેત્રમાં કેવી છે સ્થિતિ
જાન્યુઆરીમાં IT ક્ષેત્રમાં કુલ નોકરીઓની તકો લગભગ સ્થિર રહી, એટલે કે તેમાં ખાસ વૃદ્ધિ થઈ ન હતી. જોકે, એક ક્ષેત્ર ઝડપથી વધી રહ્યું છે: AI અને મશીન લર્નિંગ સંબંધિત નોકરીઓ. ગયા વર્ષની સરખામણીમાં આમાં 34%નો વધારો થયો છે.

શું ફ્રેશર્સની માંગ વધી રહી છે?
રિપોર્ટ મુજબ, ફ્રેશર્સની નોકરીઓમાં પુનરુત્થાન જોવા મળી રહ્યું છે. એકંદરે, ફ્રેશર ભરતીમાં વાર્ષિક 8%નો વધારો થયો છે, જેનો અર્થ એ થાય કે 0-3 વર્ષનો અનુભવ ધરાવતા લોકો માટે નવી તકો વધી રહી છે.

  • નોન-આઇટી ક્ષેત્રોમાં ફ્રેશર્સની વધતી માંગ
  • હોસ્પિટેલિટીમાં +33%
  • વીમો +35%
  • બીપીઓ/આઇટીઇએસ +39%
  • રિયલ એસ્ટેટ +42%
  • છેલ્લા ત્રણ મહિનામાં સતત વૃદ્ધિ દર્શાવે છે કે કંપનીઓ માત્ર તાત્કાલિક ભરતી માટે જ નહીં પરંતુ ભવિષ્ય માટે લાયક કર્મચારીઓને જાળવી રાખવા માટે પણ રોકાણ કરી રહી છે.

શું નોન-મેટ્રો શહેરો નવા રોજગાર કેન્દ્ર બની રહ્યા છે?
ભરતીના આંકડા દર્શાવે છે કે નોકરીઓ હવે મોટા શહેરો સુધી મર્યાદિત નથી રહી. કોઈમ્બતુરમાં ભરતીમાં વાર્ષિક 16% નો વધારો થયો છે, ત્યારબાદ જયપુર 15% છે. હૈદરાબાદમાં કુલ ભરતીમાં 10% નો વધારો જોવા મળ્યો છે, જેમાં ગ્લોબલ કેપેબિલિટી સેન્ટર (GCC) 14% નો ફાળો આપે છે. અમદાવાદ જેવા શહેરોમાં પણ ફ્રેશર્સની માંગ વધી રહી છે.

ભારતના જોબ માર્કેટ પર અસર
જાન્યુઆરીના ડેટા દર્શાવે છે કે જોબ માર્કેટ ધીમે ધીમે બદલાઈ રહ્યું છે. કુલ ભરતીમાં માત્ર 3% નો વધારો થયો છે, જે કંપનીઓના સાવચેતીભર્યા અભિગમને પ્રતિબિંબિત કરે છે. આ વૃદ્ધિ મોટે ભાગે નોન-IT ક્ષેત્ર દ્વારા પ્રેરિત છે, જ્યારે પરંપરાગત IT નોકરીઓ સ્થિર રહે છે. AI અને મશીન લર્નિંગ જેવી નવી કુશળતાની જરૂર હોય તેવી નોકરીઓ પરંપરાગત ટેકનિકલ નોકરીઓ કરતાં વધુ ઝડપથી વધી રહી છે, જે માંગમાં નોંધપાત્ર ફેરફાર દર્શાવે છે.

