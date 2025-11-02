Amazon, Meta, Google માં છટણીનો કહેર યથાવત, 1,00,000 થી વધુ ટેક નોકરીઓ ખતમ
અમેરિકાની સિલિકોન વેલીથી લઈને બેંગલુરુ સુધી, ટેક સેક્ટરમાં છટણીનો એવો તબક્કો ચાલી રહ્યો છે કે અત્યાર સુધીમાં 218 થી વધુ કંપનીઓએ 1 લાખથી વધુ કર્મચારીઓને કાઢી મૂક્યા છે.
Trending Photos
Tech Layoffs : આ વર્ષે ટેકનોલોજીની દુનિયા એક ઊંડા સંકટનો સામનો કરી રહી છે. જ્યારે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ (AI) અને ઓટોમેશન કંપનીઓને નવી ગતિ આપી રહ્યા છે, ત્યારે તેઓ હજારો નોકરીઓ પણ છીનવી રહ્યા છે. અમેરિકાની સિલિકોન વેલીથી લઈને બેંગલુરુ સુધી, ટેક ક્ષેત્ર છટણીનો એટલો બધો અનુભવ કરી રહ્યું છે કે અત્યાર સુધીમાં 218 થી વધુ કંપનીઓએ 100,000 થી વધુ કર્મચારીઓને છટણી કરી છે. ડેટા પ્લેટફોર્મ Layoffs.fyi અનુસાર, 2025 વર્ષોમાં સૌથી મોટી નોકરી કાપનું વર્ષ બની રહ્યું છે.
Intel અને Amazon માં સૌથી વધુ ઝટકો
આ વર્ષની સૌથી મોટી છટણી અમેરિકી ચિપમેકર Intel એ કરી છે. કંપનીએ પોતાના વૈશ્વિક વર્કફોર્સના આશરે 22 ટકા એટલે કે 24000 કર્મચારીઓને બહારનો રસ્તો દેખાડ્યો છે. અમેરિકા, જર્મની, કોસ્ટા રિકા અને પોલેન્ડમાં ફેલાયેલી તેની ઓફિસોમાંથી છટણી કરવામાં આવી છે. Nvidia અને AMD જેવી વિરોધીઓ પાસેથી મળેલી ટક્કર વચ્ચે ઇન્ટેલ હવે ખર્ચ ઘટાડવા અને AI-બેસ્ડ પ્રોડક્ટ્સ પર ધ્યાન આપવાની દિશામાં કામ કરી રહ્યું છે.
એમેઝોને લગભગ 14,000 કોર્પોરેટ કર્મચારીઓને પણ કાઢી નાખ્યા છે. સીઈઓ એન્ડી જેસીએ જણાવ્યું હતું કે કંપની હવે "સૌથી મોટા સ્ટાર્ટઅપ" તરીકે કામ કરવા માંગે છે, જેનો અર્થ ઓછો ખર્ચ અને વધુ નવીનતા છે. છટણીઓએ મુખ્યત્વે કામગીરી, માનવ સંસાધન અને ક્લાઉડ વિભાગને અસર કરી.
માઇક્રોસોફ્ટ, ગૂગલ અને મેટાએ પણ ટીમના કદમાં ઘટાડો કર્યો છે.
માઇક્રોસોફ્ટે આ વર્ષે લગભગ 9,000 કર્મચારીઓને છૂટા કર્યા છે, મુખ્યત્વે તેના સોફ્ટવેર અને પ્રોડક્ટ વિભાગોમાંથી. દરમિયાન, ગૂગલ અને મેટા (ફેસબુકની પેરેન્ટ કંપની) એ ઓવરલેપિંગ ભૂમિકાઓ અને નિયંત્રણ ખર્ચને દૂર કરવા માટે તેમના એન્ડ્રોઇડ, હાર્ડવેર અને AI એકમોમાં ઘટાડો કર્યો છે. ઓરેકલે પણ તેની વ્યૂહરચના AI-સંચાલિત ક્લાઉડ સેવાઓ તરફ ફેરવી છે, જેમાં યુએસમાં સેંકડો કર્મચારીઓને છૂટા કરવામાં આવ્યા છે.
ભારતીય આઈટી સેક્ટરમાં પણ છટણીની ગૂંજ
છટણીની લહેર હવે ભારત સુધી પહોંચી ચૂકી છે. દેશની સૌથી મોટી આઈટી કંપની TCS એ નાણાકીય વર્ષ 2025ના જુલાઈ-સપ્ટેમ્બર ક્વાર્ટરમાં આશરે 20,000 કર્મચારીઓની છટણી કરી છે, જે કંપનીના ઈતિહાસની સૌથી મોટી ક્વાર્ટરલી છટણી માનવામાં આવી રહી છે. TCS એ આનું કારણ AI-આધારિત પુનર્ગઠન અને કૌશલ્ય તફાવત ગણાવ્યો છે, અન્ય IT કંપનીઓ પણ નવી ભરતી પર રોક લગાવી રહી છે કારણ કે ઓટોમેશનને કારણે મધ્યમ-સ્તરની નોકરીઓની જરૂરિયાત ઘટી રહી છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે