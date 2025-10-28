Prev
પરીક્ષા વગર સીધી સરકારી કંપનીમાં નોકરી...30,000 પગારની સાથે મળશે આ સુવિધા

Railway IRCTC Vacancy 2025 : જો તમે પણ પરીક્ષા વગર સરકારી કંપનીમાં નોકરી મેળવવા માંગો છો, તો આ સમાચાર તમારા માટે ઉપયોગી સાબિત થશે. પસંદગી સીધી વોક-ઇન ઇન્ટરવ્યૂ દ્વારા કરવામાં આવશે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Oct 28, 2025, 02:58 PM IST

Railway IRCTC Vacancy 2025 : જો તમે પરીક્ષા વિના સરકારી કંપનીમાં નોકરી મેળવવા માંગતા હો, તો તમારી પાસે એક શાનદાર તક છે. ઇન્ડિયન રેલ્વે કેટરિંગ એન્ડ ટુરિઝમ કોર્પોરેશન (IRCTC) હોસ્પિટાલિટી મોનિટરના પદ માટે લાયક ઉમેદવારો શોધી રહ્યું છે. આ ભરતી માટેની 64 જગ્યાઓ માટે જાહેરાત બહાર પાડવામાં આવી છે. ઉમેદવારો સત્તાવાર વેબસાઇટ www.irctc.com દ્વારા અરજી કરી શકે છે. પસંદગી માટે, તમારે વોક-ઇન ઇન્ટરવ્યૂ માટે હાજર રહેવું પડશે. કોઈ પરીક્ષા નહીં હોય.

IRCTC એ ભારતીય રેલવેની એક જાહેર ક્ષેત્રની કંપની છે જે મુસાફરોને ઓનલાઈન ટિકિટ બુકિંગ, કેટરિંગ અને પ્રવાસન સેવાઓ પૂરી પાડે છે. તમે આ કંપનીમાં નોકરી મેળવી શકો છો.

શૈક્ષણિક લાયકાત

ઉમેદવારો પાસે માન્ય યુનિવર્સિટીમાંથી હોસ્પિટાલિટી અને હોટેલ એડમિનિસ્ટ્રેશનમાં B.Sc., પ્રવાસન મંત્રાલય હેઠળની ભારતીય રસોઈ સંસ્થામાંથી રસોઈ કલામાં BBA/MBA અથવા હોટેલ મેનેજમેન્ટ અને કેટરિંગમાં B.Sc./MBA હોવું આવશ્યક છે. વધુમાં બે વર્ષનો કામનો અનુભવ જરૂરી છે. 

વય મર્યાદા : બિનઅનામત શ્રેણીના ઉમેદવારોની ઉંમર 1 ઓક્ટોબર, 2025 સુધીમાં 28 વર્ષની હોવી જોઈએ. SC/ST/OBC/PwBD/ભૂતપૂર્વ સૈનિકોના ઉમેદવારોને નિયમો મુજબ છૂટ મળશે.

નિમણૂકનું સ્થળ: ઉમેદવારોને તમિલનાડુ, કેરળ અને કર્ણાટકમાં પોસ્ટ કરવામાં આવશે. જો કે, તેમને દેશભરમાં ગમે ત્યાં પોસ્ટ કરી શકાય છે.

પગાર અને અન્ય લાભ 

દર મહિને 30,000 રૂપિયા માસિક પગાર મળશે. અન્ય લાભોમાં રૂપિયા 350 દૈનિક ભથ્થું, બહારના સ્ટેશન પર રાત્રિ રોકાણ માટે 240 રહેવાનો ખર્ચ, જાહેર રજાઓના દિવસે કામ કરવા માટે 384, 35 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના લોકો માટે 1,400 દર મહિને અને 36 થી 50 વર્ષની ઉંમરના લોકો માટે 2,000 દર મહિને હેલ્થ વીમો.

અરજી કેવી રીતે કરવી ?

અરજી ફોર્મેટ ભરતી સૂચનામાં જ આપવામાં આવ્યું છે.

જ્યાંથી તમે પ્રિન્ટ આઉટ કરાવી લો
હવે બધી વિગતો જેમ કે તમારું નામ, પિતાનું નામ, સરનામું, ઇમેઇલ આઈડી અને અનુભવ ભરો
યોગ્ય જગ્યાએ તમારો પાસપોર્ટ-કદનો ફોટોગ્રાફ ચોટાડો.
નીચે તારીખ લખો અને સહી કરો. હવે બધા જરૂરી દસ્તાવેજો જોડો અને ઇન્ટરવ્યુ તારીખે પહોંચી જાવ.

આ ભરતી માટેના ઇન્ટરવ્યુ 8 નવેમ્બરે કેરળના ત્રિવેન્દ્રમ, 12 નવેમ્બરે કર્ણાટક, 15 નવેમ્બરે ચેન્નાઈ અને 18 નવેમ્બરે તમિલનાડુના થુવાકુડીમાં યોજાશે. તમારે અહીં આવવું આવશ્યક છે. આ ભરતી સંબંધિત અન્ય કોઈપણ માહિતી માટે ઉમેદવારો IRCTCની સત્તાવાર વેબસાઇટની મુલાકાત લઈ શકે છે.

IRCTC recruitmentrailway jobwalk in interview jobsLatest Govt Jobs

