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ISROમાં વૈજ્ઞાનિક અને એન્જિનિયર બનવાની સુવર્ણ તક: 175 જગ્યાઓ માટે ભરતી બહાર પડી, જાણો કોણ કરી શકશે અરજી

ISRO Recruitment 2026 હેઠળ ઈલેક્ટ્રોનિક્સ, મિકેનિકલ અને કમ્પ્યુટર સાયન્સમાં 175 જગ્યા પર ભરતી બહાર પડી છે. જાણો યોગ્યતા, ઉંમર મર્યાદા, અરજી ફી, પગાર અને અરજી કરવાની પ્રક્રિયા....

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 30, 2026, 05:24 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 05:24 PM IST
ISROમાં વૈજ્ઞાનિક અને એન્જિનિયર બનવાની સુવર્ણ તક: 175 જગ્યાઓ માટે ભરતી બહાર પડી, જાણો કોણ કરી શકશે અરજી

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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