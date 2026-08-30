/ISROમાં વૈજ્ઞાનિક અને એન્જિનિયર બનવાની સુવર્ણ તક: 175 જગ્યાઓ માટે ભરતી બહાર પડી, જાણો કોણ કરી શકશે અરજી

ભારતીય અવકાશ સંશોધન સંગઠન (ISRO) એ ઈલેક્ટ્રોનિક્સ, મિકેનિકલ અને કમ્પ્યુટર સાયન્સ વિષયોમાં વૈજ્ઞાનિક/એન્જિનિયરના પદ પર ભરતી માટે ઓનલાઈન અરજીઓ મંગાવી છે. આ ભરતી ઇસરો સેન્ટ્રલાઇઝ્ડ રિક્રુટમેન્ટ બોર્ડ એટલે કે ICRBના માધ્યમથી કરવામાં આવી રહી છે. કુલ 175 જગ્યા માટે નોટિફિકેટ જાહેર થયું છે. ઇચ્છુક ઉમેદવાર 16 સપ્ટેમ્બર સુધી ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે.
નોટિફિકેશન અનુસાર ઈસરો કેન્દ્રમાં ઈલેક્ટ્રોનિક્સના 99, મિકેનિકલના 52 અને કમ્પ્યુટર સાયન્સની 21 જગ્યા છે. આ િવાય ફિઝિકલ રિસર્ચ લેબોરેટરી એટલે કે પીઆરએલમાં ઈલેક્ટ્રોનિક્સ, મિકેનિકલ અને કમ્પ્યુટર સાયન્સ માટે એક-એક જગ્યા છે. પરંતુ સૂચિત ખાલી જગ્યાઓની સંખ્યા કામચલાઉ છે, અને ISRO જરૂરિયાતોના આધારે તેમાં વધારો અથવા ઘટાડો કરી શકે છે.
કોણ કરી શકે છે અરજી અને કેટલી છે ફી
આ ભરતીમાં અરજી કરવા માટે ઉમેદવારની પાસે સંબંધિત વિષયમાં બીઈ, બીટેક કે તેની સમકક્ષ ડિગ્રી હોવી જોઈએ. ઈલેક્ટ્રોનિક્સ માટે ઈલેક્ટ્રોનિક્સ એન્ડ કમ્યુનિકેશન એન્જિનિયરિંગ, મિકેનિકલ માટે મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગ અને કમ્પ્યુટર સાયન્સ માટે કમ્પ્યુટર સાયન્સ એન્જિનિયરિંગમાં ડિગ્રી જરૂરી છે.
ઉમેદવારની પાસે સંબંધિત એન્જિનિયરિંગ ડિગ્રીમાં ઓછામાં ઓછા 65 ટકા કે 10માથી 6.84 સીજીપીએ હોવા જોઈએ. ડિગ્રી વિશ્વવિદ્યાલય દ્વારા નક્કી સમયગાળામાં પૂરી કરેલી હોવી જોઈએ.
ઉમેદવારની લઘુત્તમ ઉંમર 16 સપ્ટેમ્બર 2026ના 28 વર્ષ હોવી જોઈએ. પરંતુ કેન્દ્ર સરકારના નિયમો અનુસાર સેવારત કેન્દ્રીય સરકારી નાગરિક કર્મચારીઓ, પૂર્વ સૈનિકો અને બેંચમાર્ક દિવ્યાંગતાવાળા ઉમેદવારોને ઉંમર મર્યાદામાં છૂટ આપવામાં આવશે. ભરતી માટે માત્ર ભારતીય નાગરિક અરજી કરી શકે છે.
કેટલો મળશે શરૂઆતી પગાર?
પસંદ થયેલા ઉમેદવારોને પે મેટ્રિક્સના લેવલ 10 પર નિમણૂંક આપવામાં આવશે. તેમાં મૂળ વેતન 56100 રૂપિયા પ્રતિ માસ છે. આ સિવાય સરકારી નિયમો અનુસાર અન્ય ભથ્થા અને સુવિધાઓ પણ મળી શકે છે. અંતિમ વેતન અને સેવા શરતો ઈસરોના નોટિફિકેશનના નિયમો અનુસાર હશે.
અરજી માટે 250 રૂપિયા ફી નક્કી કરવામાં આવી છે, જે પરત આપવામાં આવશે નહીં. પરંતુ બધા ઉમેદવારોએ શરૂઆતમાં 750 રૂપિયાનો પ્રોસેસિંગ શુલ્ક જમા કરવો પડશે. ફી ઓનલાઈન ભરી શકાય છે.
ક્યા ઉમેદવારોને ફીમાં મળશે છૂટ?
મહિલા, અનુસૂચિત જાતિ, અનુસૂચિત જનજાતિ, બેંચમાર્ક દિવ્યાંગતા અને પૂર્વ સૈનિક ઉમેદવારોને અરજી ભરવામાં છૂટ આપવામાં આવી છે. આવા ઉમેદવારોએ શરૂઆતમાં પ્રોસેસિંગ ફી તરીકે 750 રૂપિયા આપવા પડશે, પરંતુ જો તે લેખિત પરીક્ષા કે કમ્પ્યુટર આધારિત પરીક્ષામાં સામેલ થાય છે તો આ પ્રોસેસિંગ ફી પરત આપી દેવામાં આવશે.
યોગ્ય ઉમેદવારે 16 સપ્ટેમ્બર 2026ના રાત્રે 11.55 કલાક સુધી ઓનલાઈન અરજી જમા કરવી પડશે. આ તારીખ સુધી ફી પણ ભરી દેવી પડશે. અરજી કરતા પહેલા વધુ જાણકારી માટે ઈસરોનું નોટિફિકેશન ચેક કરી લેજો.