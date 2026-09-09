/12મું પાસ ઉમેદવારો માટે સરકારી નોકરીની સુવર્ણ તક! માસિક 92000 રૂપિયા સુધીનો પગાર મળી શકે

સ્ટાફ સિલેક્શન કમિશન (SSC)એ કમ્બાઈડ હાયર સેકન્ડરી લેવલ એટલે કે CHSLમાં ભરતી માટે નોટિફિકેશન બહાર પાડ્યું છે. આ સાથે જ અરજી પ્રક્રિયા પણ શરૂ થઈ ગઈ છે. લાંબા સમયથી સરકારી નોકરી માટે તૈયારી કરી રહેલા ઉમેદવારો માટે કરિયરમાં આગળ વધવાની આ સારી તક છે. આ તક એટલા માટે પણ ખાસ છે કારણ કે 12મું પાસ ઉમેદવાર પણ આ પદો માટે અરજી કરી શકે છે. ભરતી કુલ 2536 પદો પર થવાની છે. અત્રે જણાવવાનું કે SSCએ પણ ભરતીમાં અનેક ફેરફાર કર્યા છે. જો કે પહેલા ભરતી સંલગ્ન પ્રક્રિયા વિશે જાણી લો.
ક્યાં સુધી કરી શકો અરજી?
વય મર્યાદા
આ જગ્યાઓ માટે વય મર્યાદાની વાત કરીએ તો 18થી 27 વર્ષના ઉમેદવારો અરજી કરી શકે છે. ઉંમરની ગણતરી 1 ઓગસ્ટ 2026ના આધારે થશે. જો કે અનામત વર્ગના ઉમેદવારોને કેટેગરી મુજબ 3થી 5 વર્ષની છૂટ મળશે.
કઈ રીતે થશે સિલેક્શન, શું મળશે પગાર?