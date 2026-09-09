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12મું પાસ ઉમેદવારો માટે સરકારી નોકરીની સુવર્ણ તક! માસિક 92000 રૂપિયા સુધીનો પગાર મળી શકે

12મું ધોરણ પાસ કરી ચૂકેલા ઉમેદવારો માટે SSCએ 2536 પદોની  ભરતી માટે નોટિફિકેશન બહાર પાડ્યું છે. 7 ઓક્ટોબર સુધી અરજી કરી શકાય છે વધુ વિગતો માટે વાંચો અહેવાલ. 

Written ByViral Raval
Published: Sep 09, 2026, 11:20 AM IST|Updated: Sep 09, 2026, 11:23 AM IST
12મું પાસ ઉમેદવારો માટે સરકારી નોકરીની સુવર્ણ તક! માસિક 92000 રૂપિયા સુધીનો પગાર મળી શકે

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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