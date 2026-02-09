Prev
પરીક્ષા વિના RBIમાં નોકરીની તક, ગ્રેજ્યુએટ ન છોડે આ મોકો, 9 માર્ચ સુધી કરી શકો છો અરજી

RBI Job Opportunity: જો તમે આ કોર્સનો અભ્યાસ કર્યો હોય, તો રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા તમને સારી નોકરી મેળવવાની એક શ્રેષ્ઠ તક આપી રહી છે. ડિપ્લોમા ધારકો અને સ્નાતકોએ આ તક ગુમાવવી જોઈએ નહીં. તમારે તમારી અરજી ઓનલાઈન સબમિટ કરવી જોઈએ.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Feb 09, 2026, 04:00 PM IST

RBI Job Opportunity: ફાર્મસીનો અભ્યાસ પૂર્ણ કર્યા પછી રોજગાર મેળવવા માંગતા ઉમેદવારો માટે RBI એક શ્રેષ્ઠ તક લઈને આવ્યું છે. ભારતીય રિઝર્વ બેંકને ફાર્માસિસ્ટની જરૂર છે. તેથી, જે ઉમેદવારો આ ક્ષેત્રમાં લાયકાત ધરાવે છે અને સારી નોકરીની તક શોધી રહ્યા છે તેઓ ખાસ કરીને આ તકનો લાભ લઈ શકે છે. રસ ધરાવતા ઉમેદવારો આ ખાલી જગ્યા માટે અરજી કરી શકે છે, પરંતુ તેમણે તેમના ફોર્મ ઓનલાઈન નહીં પણ નિયુક્ત સરનામે સબમિટ કરવા પડશે. અરજી કરવાની અંતિમ તારીખ 9 માર્ચ છે.

RBI ફાર્માસિસ્ટ નોકરી માટે કઈ લાયકાત જરૂરી છે?

  • ઉમેદવારો પાસે 10મા ધોરણની ડિગ્રી અથવા તેની સમકક્ષ લાયકાત હોવી જોઈએ.
  • માન્ય સંસ્થામાંથી ફાર્મસીમાં ડિપ્લોમા હોવો જરૂરી છે.
  • ફાર્મસીમાં સ્નાતકની ડિગ્રી (B.Pharma) ધરાવતા લોકો પણ અરજી કરી શકે છે.
  • ડિગ્રી ઉપરાંત, ઉમેદવારે સ્ટેટ ફાર્મસી કાઉન્સિલમાં નોંધણી કરાવવી આવશ્યક છે.
  • ફાર્માસિસ્ટ તરીકે ઓછામાં ઓછો 2 વર્ષનો અનુભવ.
  • ઉમેદવારો પાસે મૂળભૂત કમ્પ્યુટર જ્ઞાન પણ હોવું આવશ્યક છે.

RBI ભરતી માટે કેવી રીતે અરજી કરવી?

  • આ ભરતી માટે અરજી કરવા માટે, તમારે પહેલા સત્તાવાર વેબસાઇટ, opportunities.rbi.org.in પર ભરતી સૂચના ઍક્સેસ કરવી આવશ્યક છે.
  • બધી વિગતો તપાસ્યા પછી, સૂચનાના પરિશિષ્ટ-I માં Applicant for Engagement as Part-Time Pharmacist on Contract Basis with Fixed Hourly Remuneration શીર્ષકવાળા પૃષ્ઠ પર જાઓ.
  • ફોર્મ પર બધી સંબંધિત માહિતી દાખલ કરો, જેમાં તમારું પૂરું નામ, પિતા/પતિનું નામ, સરનામું, ફોન નંબર, ઇમેઇલ ID, જન્મ તારીખ, નિવાસસ્થાન, શૈક્ષણિક લાયકાત, રાષ્ટ્રીયતા, અનુભવ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે.
  • નીચે સહી કરો અને તારીખ અને સ્થળ લખો
  • ફોર્મમાં બધી માહિતી પૂર્ણ કર્યા પછી, કોષ્ટકમાં આપેલા નિર્ધારિત ફોર્મેટમાં અરજી સબમિટ કરો.
  • જો તમને ઇન્ટરવ્યુ માટે શોર્ટલિસ્ટ કરવામાં આવે છે, તો બેંક દ્વારા તમારો સંપર્ક કરવામાં આવશે.
  • આ RBI ભરતી સંબંધિત કોઈપણ અન્ય માહિતી માટે, ઉમેદવારોને સત્તાવાર વેબસાઇટ અને સૂચના તપાસવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

