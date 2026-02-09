પરીક્ષા વિના RBIમાં નોકરીની તક, ગ્રેજ્યુએટ ન છોડે આ મોકો, 9 માર્ચ સુધી કરી શકો છો અરજી
RBI Job Opportunity: જો તમે આ કોર્સનો અભ્યાસ કર્યો હોય, તો રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા તમને સારી નોકરી મેળવવાની એક શ્રેષ્ઠ તક આપી રહી છે. ડિપ્લોમા ધારકો અને સ્નાતકોએ આ તક ગુમાવવી જોઈએ નહીં. તમારે તમારી અરજી ઓનલાઈન સબમિટ કરવી જોઈએ.
RBI Job Opportunity: ફાર્મસીનો અભ્યાસ પૂર્ણ કર્યા પછી રોજગાર મેળવવા માંગતા ઉમેદવારો માટે RBI એક શ્રેષ્ઠ તક લઈને આવ્યું છે. ભારતીય રિઝર્વ બેંકને ફાર્માસિસ્ટની જરૂર છે. તેથી, જે ઉમેદવારો આ ક્ષેત્રમાં લાયકાત ધરાવે છે અને સારી નોકરીની તક શોધી રહ્યા છે તેઓ ખાસ કરીને આ તકનો લાભ લઈ શકે છે. રસ ધરાવતા ઉમેદવારો આ ખાલી જગ્યા માટે અરજી કરી શકે છે, પરંતુ તેમણે તેમના ફોર્મ ઓનલાઈન નહીં પણ નિયુક્ત સરનામે સબમિટ કરવા પડશે. અરજી કરવાની અંતિમ તારીખ 9 માર્ચ છે.
RBI ફાર્માસિસ્ટ નોકરી માટે કઈ લાયકાત જરૂરી છે?
- ઉમેદવારો પાસે 10મા ધોરણની ડિગ્રી અથવા તેની સમકક્ષ લાયકાત હોવી જોઈએ.
- માન્ય સંસ્થામાંથી ફાર્મસીમાં ડિપ્લોમા હોવો જરૂરી છે.
- ફાર્મસીમાં સ્નાતકની ડિગ્રી (B.Pharma) ધરાવતા લોકો પણ અરજી કરી શકે છે.
- ડિગ્રી ઉપરાંત, ઉમેદવારે સ્ટેટ ફાર્મસી કાઉન્સિલમાં નોંધણી કરાવવી આવશ્યક છે.
- ફાર્માસિસ્ટ તરીકે ઓછામાં ઓછો 2 વર્ષનો અનુભવ.
- ઉમેદવારો પાસે મૂળભૂત કમ્પ્યુટર જ્ઞાન પણ હોવું આવશ્યક છે.
RBI ભરતી માટે કેવી રીતે અરજી કરવી?
- આ ભરતી માટે અરજી કરવા માટે, તમારે પહેલા સત્તાવાર વેબસાઇટ, opportunities.rbi.org.in પર ભરતી સૂચના ઍક્સેસ કરવી આવશ્યક છે.
- બધી વિગતો તપાસ્યા પછી, સૂચનાના પરિશિષ્ટ-I માં Applicant for Engagement as Part-Time Pharmacist on Contract Basis with Fixed Hourly Remuneration શીર્ષકવાળા પૃષ્ઠ પર જાઓ.
- ફોર્મ પર બધી સંબંધિત માહિતી દાખલ કરો, જેમાં તમારું પૂરું નામ, પિતા/પતિનું નામ, સરનામું, ફોન નંબર, ઇમેઇલ ID, જન્મ તારીખ, નિવાસસ્થાન, શૈક્ષણિક લાયકાત, રાષ્ટ્રીયતા, અનુભવ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે.
- નીચે સહી કરો અને તારીખ અને સ્થળ લખો
- ફોર્મમાં બધી માહિતી પૂર્ણ કર્યા પછી, કોષ્ટકમાં આપેલા નિર્ધારિત ફોર્મેટમાં અરજી સબમિટ કરો.
- જો તમને ઇન્ટરવ્યુ માટે શોર્ટલિસ્ટ કરવામાં આવે છે, તો બેંક દ્વારા તમારો સંપર્ક કરવામાં આવશે.
- આ RBI ભરતી સંબંધિત કોઈપણ અન્ય માહિતી માટે, ઉમેદવારોને સત્તાવાર વેબસાઇટ અને સૂચના તપાસવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.
