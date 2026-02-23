AI થી ચમકી જશે તમારા બાળકોનું ભાગ્ય, આ છે પાંચ બેસ્ટ કોર્સ, મળશે મોટો પગાર
Top AI Courses: આજના સમયમાં એઆઈ એટલે કે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સનો દુનિયામાં સતત વિકાસ થઈ રહ્યો છે. હવે દરેક ક્ષેત્રમાં આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ મોટી ભૂમિકા ભજવી રહ્યું છે. તેવામાં તમે પણ ધોરણ 12 પાસ કરી આ ક્ષેત્રમાં તમારૂ કરિયર બનાવી શકો છો.
- ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટે એઆઈનો કોર્સ કરી બનાવો ભવિષ્ય
- ધોરણ 12 પછી એઆઈ સેક્ટરના પાંચ બેસ્ટ કોર્સ
- એઆઈ કોર્સ બાદ અનેક સેક્ટરમાં નોકરીની સુવર્ણ તક
Top AI Courses: ટેક્નોલોજીનો સતત વિકાસ થઈ રહ્યો છે. ટેક્નોલોજી સેક્ટરમાં આ સમયે સૌથી વધુ એઆઈ (Artificial Intelligence) ની બોલબાલા છે. દરેક દેશમાં એઆઈ વિશે અભ્યાસ કરાવવામાં આવી રહ્યો છે. શાળાથી લઈને કોલેજ અને ઓફિસમાં એઆઈની એન્ટ્રી થઈ ગઈ છે. તે કહેવું ખોટું નથી કે આવનાર સમયમાં એઆઈ (Top AI Courses) ફરજીયાત વિષય બનવાનો છે. તેથી એઆઈને સમજવા અને અને તમારા અભ્યાસ તથા ઓફિસમાં ઉપયોગ કરવા માટે તેની તૈયારી કરવાનો યોગ્ય સમય છે. જો તમે ધોરણ 12 પાસ કરી મોટો પગાર મેળવવાનું સપનું જોઈ રહ્યાં છો તો તમે એઆઈ ક્ષેત્રમાં તમારૂ કરિયર બનાવી શકો છો. આજે અમે તમને ટોપ 5 એઆઈ કોર્સ (Top 5 AI Courses) વિશે માહિતી આપીશું.
આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સમાં ડિપ્લોમા (Artificial Intelligence Diploma)
એઆઈના એક નહીં પરંતુ ઘણા શોર્ટ ટર્મ ડિપ્લોમાં કોર્સ છે. એઆઈના ડિપ્લોમાં કોર્સમાં તમને એઆઈના બેઝિક, પાયથન પ્રોગ્રામિંગ, મશીન લર્નિંગ કોન્પેસ્ટ અને ડેટા પ્રોસેસિંગ વિશે જાણકારી મળશે. તેમાં એઆઈ ટૂલ્સને હેડલિંગ કરવાનું શીખવવામાં આવે છે. એઆઈ ડિપ્લોમાં કોર્સ 6 મહિનાથી બે વર્ષ સુધીના સમયનો છે. તેની ફી 50 હજારથી 3 લાખ રૂપિયા સુધી હોય છે.
બી.ટેક ઇન AI એન્ડ ડેટા સાયન્સ (B.Tech in AI and Data Science)
જો તમે વિજ્ઞાન પ્રવાહમાં ધોરણ 12 પાસ કર્યું છે તો તમારા માટે બી.ટેક ઇન એઆઈ એન્ડ ડેટા સાયન્સનો કોર્સ નોકરી માટે ઘણી તક આપે છે. આ એક અન્ડરગ્રેચ્યુએટ એન્જિનિયરિંગ કોર્સ છે, જેમાં વિદ્યાર્થીઓને ડેટા સાયન્સ, મશીન લર્નિંગ, ક્લાઉડ કમ્પ્યુટિંગ, બિટ ડેટા અને પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ ( R, C++, Python) શીખવા મળશે. આ કોર્સ કર્યા બાદ એઆઈ એક્સપર્ટ, ડેટા સાયન્ટિસ બની શકો છો. જે હેલ્થ અને ફાઇનાન્સ સેક્ટરમાં નોકરીની સારી કર આપે છે. આઈઆઈટી અને એનઆઈટીમાં તેની ફી 75 હજારથી 1.50 લાખ રૂપિયા સુધી વાર્ષિક હોય છે. તો ખાનગી સંસ્થામાં તેની ફી 1.5 લાખથી 4 લાખ સુધી હોય છે. આ કોર્સની કુલ ફી 5થી 20 લાખ વચ્ચે રહી શકે છે.
બી.સી.એ ઇન આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ (BCA in AI)
ન માત્ર વિજ્ઞાન પરંતુ કોમર્સમાં ધોરણ 12 પાસ કરનાર વિદ્યાર્થીઓ પણ બી.સી.એ ઇન આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટેલિજન્સ કોર્સ શીખી શકે છે. આ એક ગ્રેજ્યુએટ ડિગ્રી પ્રોગ્રામ છે, જેમાં કમ્પ્યુટર એપ્લીકેશનની સાથે એઆઈ તથા મશીન લર્નિંગ કોન્સેપ્ટ શીખાડવામાં આવે છે. તેમાં તમને ડેટા એનાલિસિસ, કમ્પ્યુટર પ્રોગ્રામિંગ, મશીન લર્નિંગ, ડીપ લર્નિંગ, એલ્ગોરિધમ ડિઝાઇન અને એઆઈ વિશે અભ્યાસ કરાવવામાં આવે છે. આ કોર્સ એઆઈ એન્જિનિયર અને ડેટા એનાલિસ્ટ તૈયાર કરે છે. આ કોર્સની વાર્ષિક ફી 50 હજારથી લઈને 3 લાખ રૂપિયા સુધી છે.
બીએસસી એઆઈ એન્ડ ડેટા સાયન્સ (BSC in AI & Data Science)
આ ત્રણ વર્ષનો અન્ડર ગ્રેજ્યુએટ કોર્સ છે. તેમાં તમને મશીનો વિશે વિચારવા, શીખવા અને ડેટા સાયન્સ, જેમાં પ્રોગ્રામિંગ, મશીન લર્નિંગ, સ્ટેટેસ્ટિક્સ, ડેટા માઇનિંગ અને વિઝ્યુલાઇઝેશન જેવા વિષયો શીખવા મળષે. આ શીખ્યા બાદ તમે હેલ્થ, ફાઇનાન્સ અને ઈ-કોમર્સ જેવા સેક્ટરમાં ડેટા એનાલિસ્ટ, ડેટા સાઇન્ટિસ્ટ અને એઆઈ એન્જિનિયરજેવી મોટા પગારની નોકરી મળશે. આ કોર્સ માટે ધોરણ 12માં ગણિત કે કમ્પ્યુટર સાયન્સ ફરજીયાત છે. આ કોર્સની વાર્ષિક ફી 30 હજારથી ત્રણ લાખ સુધી છે. આ કોર્સ પૂરો કરવામાં 2 લાખથી 8 લાખ સુધીનો ખર્ચ આવશે.
રોબોટિક્સ એન્ડ એઆઈ ડિપ્લોમાં (Robotics and AI Diploma)
ઉપર આપવામાં આવેલા બધા એઆઈ કોર્સ સોફ્ટવેર કેટેગરીના છે, પરંતુ જો તમે હાર્ડવેર અને મશીનોની સાથે કામ કરવા ઈચ્છો છો તો તે માટે રોબોટિક્સ એન્ડ એઆઈ ડિપ્લોમાં બેસ્ટ છે. તેમાં તમને રોબોટિક્સ સાયન્સ અને મશીનરી પ્રેક્ટિકલ અભ્યાસ કરવાની તક મળશે. સાથે ઈલેક્ટ્રોનિક્સ અને કમ્પ્યુટર સાયન્સ પણ શીખવા મળશે. આ એઆઈ કોર્સ કર્યા બાદ ટેક્નોલોજી સેક્ટરમાં તમને મોટું પેકેજ મળી શકે છે. આ કોર્સની ફી 40 હજારથી 3 લાખ સુધી હોઈ શકે છે. મહત્વનું છે કે આ કોર્સની ફી ઈન્સ્ટીટ્યુટ પ્રમાણે અલગ-અલગ હોઈ શકે છે.
