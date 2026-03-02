આવી ગયા સૌથી ડરામણા સમાચાર, 7 વર્ષમાં AIના કારણે ખતમ થઈ જશે આ 9 નોકરીઓ!

Prev
AI Revolution: શું તમારી નોકરી પણ ખતરામાં છે? આર્ટિફિશિલય એન્ટેલિજન્સ (AI) ની ગતિએ દુનિયાભરની જોબ માર્કેટમાં ખલબલી મચાવી દીધી છે. ઉદ્યોગપતિ હર્ષ ગોયનકાનું માનવું છે કે આગામી 7 વર્ષમાં 9 કરિયર સંપૂર્ણ રીતે ખતમ થઈ શકે છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Mar 02, 2026, 12:38 PM IST
  • AIની લહેરમાં 9 કરિયર સંપૂર્ણ રીતે સમેટાઈ શકે છે
  • આગામી સમયમાં આ નવ કામ કરવા લાગશે AI
  • અનેક લોકોની નોકરીઓ ખતરામાં

નવી દિલ્હી (AI Revolution). ક્યારેય વિચાર્યું હતું કે કમ્પ્યુટર પ્રોગ્રામ કવિતા લખી દેશે, કાયદાકીય દલીલો તૈયાર કરી દેશે કે ક્ષણભરમાં વેબસાઇડનો કોડ બનાવી દેશે? આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટેલિજન્સ હવે માત્ર સાયન્સ-ફિક્શન ફિલ્મોમાં નથી. તેની એન્ટ્રી ઓફિસમાં પણ થઈ ગઈ છે. 2026મા ટેક્નોલોજી માત્ર કામ સરળ કરી રહી નથી, પરંતુ મનુષ્યોની જગ્યા લેવા લાગ્યું છે. તાજેતરમાં હર્ષ ગોયનકાએ એક પોસ્ટ શેર કરી છે. તેનું માનવું છે કે આગામી 7 વર્ષમાં જોબ માર્કેટનો નક્શો સંપૂર્ણ રીતે બદલાઈ જશે.

એઆઈને કારણે કેટલાક કરિયર લગભગ ઈતિહાસના પાનામાં સમેટાઈ રહ્યાં છે. આ સાંભળી ડર લાગવો વ્યાજબી છે, પરંતુ સત્યને સમજવું બચાવનો પ્રથમ રસ્તો છે. આ ફેરફાર ન માત્ર ફેક્ટરીમાં કામ કરનાર મજૂરો સુધી સીમિત નથી. આ વખતે ઓફિસમાં બેસી કામ કરનાર પ્રોફેશનલ પણ તેના નિશાના પર છે. જો તમે ડેટા એન્ટ્રી, રાઇટિંગ કે બેઝિક એકાઉન્ટિંગ જેવા પ્રોફેશનથી જોડાયેલા છો તો આ સમાચાર તમારા માટે વેક-અપ કોલ છે. AIની લહેરમાં 9 કરિયર સંપૂર્ણ રીતે સમેટાઈ શકે છે. જાણો તેના વિશે..

એઆઈના ચક્કરમાં ખતમ થઈ શકે છે આ 9 નોકરીઓ
આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટેલિજન્સે પુનરાવર્તિત (Repetitive) વાળા કામોને સૌથી પહેલા નિશાન બનાવ્યા છે. જાણો 9 એવા કરિયર જે 2033 સુધી ખતમ થઈ શકે છે.

  • કોડિંગ (Coders): વર્ષ 2028 સુધી AI ખુદ કોડ લખવા અને તેને મેન્ટેન કરવામાં સક્ષમ થઈ જશે.
  • ડ્રાઇવિંગઃ વર્ષ 2029 સુધી સેલ્ફ-ડ્રાઇવિંગ (ડ્રાઇવર વગરની ગાડીઓ) સંપૂર્ણ રીતે ફોકસમાં આવી જશે.
  • ટીચર્સઃ વર્ષ 2029 સુધી વ્યક્તિગત AI ટ્યુટર્સ (Personal AI tutors) પરંપરાગત શિક્ષકોની જગ્યા લઈ શકે છે.
  • ડોક્ટરઃ વર્ષ 2030 સુધી બીમારીઓની ઓળખ અને ડાયગ્નોસિસના ક્ષેત્રમાં એઆઈનો દબદબો હશે.
  • કલાકાર (Artists): વર્ષ 2030 સુધી ઓન-ડિમાન્ડ AI કન્ટેન્ટ (જેમ કે પેન્ટિંગ, ગ્રાફિક્સ વગેરે) કલાના ક્ષેત્રમાં પ્રમુખ હશે.
  • વકીલઃ વર્ષ 2031 સુધી કાયદાકીય દસ્તાવેજોનો ડ્રાફ્ટ તૈયાર કરવાનું કામ AI  સંભાળવા લાગશે.
  • ફેક્ટરીઃ વર્ષ 2031 સુધી ફેક્ટરીઓમાં સંપૂર્ણ રીતે ઓટોમેશન લાગૂ થવાની સંભાવના છે.
  • સર્જનઃ 2032 સુધી સર્જરીના ક્ષેત્રમાં રોબોટિક સટીકતા (Robotic precision) મનુષ્યોની જગ્યા લેશે.
  • સૈનિક (Soldiers): વર્ષ 2033 સુધી યુદ્ધના મેદાનમાં ઓટોનોમસ સિસ્ટમ (Autonomous systems) નો ઉપયોગ વધી જશે.

કેમ મશીનો સામે હારી રહ્યો છે મનુષ્ય?
તેનો સીધો જવાબ છે કોસ્ટ અને એક્યુરેસી. એક AI પોગ્રામ 24 કલાક સતત કામ કરી શકે છે, તેને રજા ન જોઈએ અને તે ભૂલ ન બરાબર કરે છે. મોટી કંપનનીઓ પોતાનો નફો વધારવા માટે મનુષ્ય લેબરની જગ્યાએ ઓટોમેશનને પ્રાથમિકતા આપી રહી છે. જે દેશોમાં જ્યાં પગાર વધુ છે, ત્યાં ખાસ કરી AIનું ટેકઓવર વધુ ઝડપથી થઈ રહ્યું છે.

શું બધુ ખતમ થઈ જશે?
નહીં, આ સિક્કાનું માત્ર એક પાસું છે. નિષ્ણાંતોનું કહેવું છે કે જ્યાં કેટલીક નોકરીઓ ખતમ થશે તો AI પ્રોમ્પ્ટ એન્જિનિયર, ડેટા એથિક્સ ઓફિસર અને રોબોટિક મેન્ટેનન્સ જેવા નવા કરિયર ઓપ્શનમાં પણ વધારો થશે. જે લોકો ટેક્નોલોજી સાથે ખુદને ઢાળી લેશે. તેના માટે નવા દરવાજા ખુલશે. પરંતુ જે જૂના માળખામાં રહેશે, તેના માટે રસ્તા બંધ થઈ શકે છે.

એઆઈના સમયમાં નોકરી કઈ રીતે બચાવવી?
જો તમારી નોકરી ઉપર આપવામાં આવેલા લિસ્ટમાં છે તો ગભરાવાની જગ્યાએ અપસ્કિલિંગ પર ધ્યાન આપો. એવી સ્કિલ્સ શીખો, જેને એઆઈ કરતું નથી, જેમ કે ક્રિએટિવ વિચાર, ઇમોશનલ ઈન્ટેલિજન્સ, કોમ્પ્લેક્સ પ્રોબ્લેમ સોલ્વિંગ અને લીડરશિપ. મશીનોની પાસે મગજ તો હોઈ શકે છે, પરંતુ તેની પાસે હ્રદય અને મનુષ્ય જેવી સમજ નથી. આ ક્ષેત્રોમાં હાલ તો મનુષ્યો જ આગળ રહેશે.

