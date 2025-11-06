Prev
NABARD Jobs: નાબાર્ડમાં બમ્પર ભરતી, 1 લાખ સુધી મળશે પગાર, 8 નવેમ્બરથી ભરાશે ફોર્મ

NABARD Jobs: નાબાર્ડે આસિસ્ટન્ટ મેનેજર પદો માટે ભરતીની જાહેરાત કરી છે. મુખ્ય વાત એ છે કે આ પદો માટે પસંદ કરાયેલા ઉમેદવારોને એક લાખ રૂપિયા સુધીનો પગાર મળશે. આ ઉપરાંત, તેમને અન્ય વિવિધ લાભો પણ મળશે.

Nov 06, 2025, 05:36 PM IST

NABARD Jobs: નાબાર્ડે 91 આસિસ્ટન્ટ મેનેજર (ગ્રેડ A) ના પદો પર ભરતીની જાહેરાત કરી છે. આ નોકરી મળી તો દર મહિને 1 લાખ રૂપિયા સુધી પગાર મળશે. આ સિવાય ઘર-ગાડી-પેન્શન પણ મળશે. ફોર્મ 8 નવેમ્બર 2025થી nabard.org પર ભરી શકાશે. અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 30 નવેમ્બર છે. તેવામાં જો તમે પણ આ નોકરી માટે યોગ્ય છો તો અરજી કરી શકો છો.

NABARD Vacancies: કઈ-કઈ જગ્યા ભરવામાં આવશે?
નાબાર્ડમાં કુલ 91 જગ્યા પર ભરતી થવાની છે. તેમાંથી 85 જગ્યા રૂરલ ડેવલોપમેન્ટ બેન્કિંગ સર્વિસ માટે છે, જ્યાં ખેડૂતોને લોન અને ગામડામાં બેન્કિંગ વ્યવસ્થા સુધારવાનું કામ થાય છે. 2 સીટ લીગલ સર્વિસ માટે છે એટલે કે કાયદાકીય સલાહ આપવી પડે છે. 4 સીટો પ્રોટોકોલ એન્ડ સિક્યોરિટી સર્વિસ માટે છે, જ્યાં ઓફિસની સુરક્ષા અને VIP પ્રોગ્રામ સંભાળવાના હોય છે.

કોણ કરી શકે છે અરજી
જો તમારી ઉંમર 1 સપ્ટેમ્બર 2025 સુધી 21થી 30 વર્ષ વચ્ચે છે તો તમે અરજી કરી શકો છો.  SC-ST વર્ગના ઉમેદવારોને 5 વર્ષ અને ઓબીસી વર્ગને ત્રણ વર્ષની છૂટ મળશે. અભ્યાસમાં સ્નાતક 60 ટકા માર્ક્સ સાથે કે પોસ્ટ-ગ્રેજ્યુએશન, MBA, CA, CS, LLB, એન્જિનિયરિંગની ડિગ્રી જોઈએ. 
લીગલ માટે LLB અને સિક્યોરિટી નોકરી માટે આર્મી-નેવીનો 5 વર્ષનો અનુભવ જરૂરી છે.

ફોર્મની ફી અને રિફંડ
જનરલ, OBC, EWS માટે ફી 850 રૂપિયા છે.  SC, ST અને દિવ્યાંગો માટે ફી 150 રૂપિયા છે. સારી વાત છે કે પરીક્ષા આપવા પર જનરલને 700 અને અન્યને બધા પૈસા પરત મળી જશે.

પગાર અને ફાયદા
નાબાર્ડમાં નોકરી મળ્યા બાદ શરૂઆતમાં બેઝિક પે 44500 રૂપિયા મળશે પરંતુ DA, HRA, મેડિકલ, પેટ્રોલ એલાઉન્સ મળી દર મહિને 1 લાખ રૂપિયા સુધી હાથમાં આવશે. 5 વર્ષ બાદ પગાર 1.8 લાખ સુધી થઈ જશે. ઘર, ગાડી, લોન, પેન્શન, રજાઓ વગેરેની સુવિધા મળશે.

કઈ રીતે થશે પસંદગી?
નાબાર્ડમાં નોકરી માટે ત્રણ તબક્કામાં પરીક્ષા લેવાશે. સૌથી પહેલા પ્રીલિમ્સ હશે, જેમાં 200 માર્ક્સના 200 સવાલ હશે. આ પેપર બે કલાકનું હશે. તેમાં રીઝનિંગ, ઈંગ્લિશ, કમ્પ્યુટર, મેથ્સ, જનરલ અવેરનેસ, ગામ-ખેડૂતોના મુદ્દા અને ખેતીના સવાલ આવશે. ખોટા જવાબ પર 1/4 માર્ક્સ કપાશે. પાસ થયેલા ઉમેદવારોએ મુખ્ય પરીક્ષામાં અંગ્રેજી રાઇટિંગ અને ગામ-ખેડૂતના ટોપિક પર 200 નંબરનું પેપર આપવું પડશે. અંતમાં 50 માર્ક્સનું ઈન્ટરવ્યુ થશે.

કઈ રીતે ભરશો ફોર્મ
સૌથી પહેલા વેબસાઇટ nabard.org ખોલો. કરિયર સેક્શનમાં Apply Online પર ક્લિક કરો. નવું રજીસ્ટ્રેશન કરો. નામ, મોબાઇલ, ઈમેલ નાખો. ફોટો, સહી, માર્કશીટ અપલોડ કરો. ફી ભરો અને સબમિટ કરી દો. અરજીની પ્રિન્ટ કાઢીને રાખી શકો છો.
 

