આ 22 નોકરીઓને માનવામાં આવે છે સૌથી સુરક્ષિત, AI પણ કંઈ નહીં બગાડી શકે
AI ઝડપથી ફેલાઈ રહ્યું છે. દરરોજ તેના વિશે એક નવી ચર્ચા થાય છે. એન્થ્રોપિકના અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે વર્ક પ્લેસ પર AI સાધનોનો ઉપયોગ ઝડપથી વધી રહ્યો છે, તેમ છતાં ઘણા વ્યવસાયો એવા છે જે હજુ પણ ઓટોમેશનથી દૂર છે.
AI ટેકનોલોજીના ઝડપથી વધી રહેલા પ્રભાવ વચ્ચે આ પ્રશ્ન સતત ઉઠી રહ્યો છે કે શું AI ભવિષ્યમાં નોકરીઓને સંપૂર્ણપણે ખતમ કરી દેશે ? AI કંપની એન્થ્રોપિકના એક નવા અહેવાલમાં અનેક તારણો બહાર આવ્યા છે. અહેવાલ મુજબ, વર્ક પ્લેસ પર આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ ટૂલ્સનો ઉપયોગ ઝડપથી વધ્યો છે, તેમ છતાં ઘણા વ્યવસાયો એવા છે જે હજુ પણ ઓટોમેશનથી દૂર છે. કંપનીના વિશ્લેષણમાં જાણવા મળ્યું છે કે 22 એવી નોકરીઓ છે જેમાં AIની અસર હજુ પણ ખૂબ ઓછી છે.
કંપનીના AI સહાયક ક્લાઉડના ઉપયોગની તપાસ કરતા જાણવા મળ્યું છે કે AI ઘણા કામો કરી શકે છે, પરંતુ રોજિંદા કામોમાં તેનો ઉપયોગ હાલમાં ઓછો છે. તેથી તેની સંભાવના અને વાસ્તવિક ઉપયોગ વચ્ચે હજુ પણ અંતર છે.
અહેવાલ શું કહે છે ?
AI કંપની એન્થ્રોપિકે એક નવો અભ્યાસ હાથ ધર્યો છે, જે દર્શાવે છે કે વર્ક પ્લેસ પર આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ ટૂલ્સનો ઉપયોગ ઝડપથી વધી રહ્યો છે, છતાં પણ મોટી સંખ્યામાં એવા વ્યવસાયો છે જ્યાં AIની અસર હજુ પણ ખૂબ ઓછી છે. આ અભ્યાસે 22 વ્યવસાયોને શોધી કાઢ્યા છે જ્યાં AIની અસર હજુ પણ ઓછી છે.
આ સંશોધન એન્થ્રોપિકના મોટા ભાષા મોડેલ ક્લાઉડના ઓરિજનલ-વિશ્વના ઉપયોગ ડેટા પર આધારિત છે. તેમાં ફક્ત AI શું કરી શકે છે તે જ નહીં, પણ કર્મચારીઓ રોજિંદા કાર્યોમાં તેનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરી રહ્યા છે તે પણ જોવામાં આવ્યું. એન્થ્રોપિક આને ઓબ્ઝર્વ્ડ એક્સપોઝર કહે છે. તે માપે છે કે હાલમાં AIનો ઉપયોગ કરીને કેટલું કામ કરવામાં આવી રહ્યું છે.
AIના કારણે કઈ નોકરીઓ પર સૌથી વધુ અસર ?
રિપોર્ટ મુજબ, AI દ્વારા સૌથી વધુ પ્રભાવિત થતી નોકરીઓમાં કમ્પ્યુટર પ્રોગ્રામરો ટોપ પર છે. આમાંથી 75% નોકરીઓ હવે AIએ લઈ લીધી છે. જે AI કોડિંગ ટૂલ્સના વધતા ઉપયોગને કારણે છે. ગ્રાહક સેવા પ્રતિનિધિઓ અને ડેટા એન્ટ્રી નોકરીઓ પણ નોંધપાત્ર રીતે પ્રભાવિત થાય છે. AI ડેટા એન્ટ્રીનો 67% ભાગ ભજવી રહ્યું છે.
આ નોકરીઓ પર ઓછી અસર
જોકે, AI દ્વારા ઓછી પ્રભાવિત થતી નોકરીઓમાં કુક, મોટરસાયકલ મિકેનિક્સ, લાઇફગાર્ડ્સ, બારટેન્ડર, ડીશવોશર અને ડ્રેસિંગ રૂમ એટેન્ડન્ટ્સનો સમાવેશ થાય છે. આ ઉપરાંત ડોક્ટર, નર્સ, ક્રિએટિવ આર્ટિસ્ટ, સંગીતકાર, લેખક, એક્ટર, ફોટોગ્રાફ, ખેડૂત આ બધાનું સ્થાન લેવું પણ AI માટે મુશ્કેલ છે.
રિપોર્ટમાં આ મુદ્દાઓનો પણ ઉલ્લેખ
રિપોર્ટમાં એમ પણ જણાવાયું છે કે AI હજુ સુધી તેની ક્ષમતાનો સંપૂર્ણ ઉપયોગ કરી રહ્યું નથી. જો કે, AIનો નોંધપાત્ર ઉપયોગ કરતી નોકરીઓમાં કારકિર્દી વૃદ્ધિ ભવિષ્યમાં ધીમી પડી શકે છે. યુએસ સરકારી એજન્સી, બ્યુરો ઓફ લેબર સ્ટેટિસ્ટિક્સનો અંદાજ છે કે 2034 સુધીમાં AIના હાઈ સંપર્કવાળી નોકરીઓમાં રોજગાર વૃદ્ધિ થોડી ધીમી હોઈ શકે છે.
