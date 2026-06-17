/Google Summer Internship 2027: અભ્યાસની સાથે ગૂગલમાં કામ કરવાની સુવર્ણ તક, શરૂ થઈ રજીસ્ટ્રેશન પ્રક્રિયા, જાણો વિગત

Google Summer Internship 2027: જો તમે કોલેજમાં અભ્યાસ કરી રહ્યાં છો અને ટેક જગતની સૌથી દિગ્ગજ કંપની Google ની સાથે કામ કરવાનું સપનું જોઈ રહ્યાં છો તો તમારા માટે સારા સમાચાર છે. ગૂગલે પોતાની શાનદાર સમર ઇન્ટર્નશિપ 2027 પ્રોગ્રામની જાહેરાત કરી દીધી છે. જે પણ ઉમેદવાર આ ઇન્ટર્નશિપમાં ભાગ લઈ ગૂગલની સાથે કામ કરવા ઈચ્છે છે તેણે ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે. કરિયરની શરૂઆતમાં ગૂગલ જેવી પ્રતિષ્ઠિત કંપનીનો અનુભવ તમારા રિઝ્યુમને મજબૂત બનાવી દેશે. સાથે ભવિષ્યમાં સારી નોકરીનો રસ્તો ખુલી શકે છે. જો તમે પણ ટેક્નોલોજી અને એન્જિનિયરિંગના ક્ષેત્રમાં તમારી ઓળખ બનાવવા ઈચ્છો છો તો આ તકને હાથમાંથી જવા દેશો નહીં અને સમય રહેતા અરજી પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરો.
આ વિદ્યાર્થીઓ માટે સુવર્ણ તક
ગૂગલ આ સમર ઈન્ટર્નશિપ પ્રોગ્રામ દ્વારા મુખ્ય રૂપથી સોફ્ટવેર એન્જિનિયર ઈન્ટર્નની ભરતી કરી રહ્યું છે. આ તક તે છાત્રા-છાત્રઓ માટે સૌથી સારી છે જે વર્તમાનમાં કમ્પ્યુટર સાયન્સ કે તેનાથી સંબંધિત કોઈ તકનીકી ક્ષેત્રમાં બેચલર ડિગ્રી (B.Tech/B.Sc), માસ્ટર ડિગ્રી (M.Tech/M.Sc) કે ડુઅલ ડિગ્રી કોર્સનો અભ્યાસ કરી રહ્યાં છે. આ ઇન્ટર્નશિપની એક સૌથી ખાસ વાત છે કે તેમાં અરજી કરવા સમયે વિદ્યાર્થી પોતાની પસંદનું જોબ લોકેશન પસંદ કરી શકે છે. તેને હૈદરાબાદ, બેંગલુરૂ અને પુણે ત્રણ લોકેશન આપવામાં આવશે, જેમાંથી એકની પસંદગી કરવાની રહેશે.
શું છે આ ઈન્ટર્નશિપ માટે યોગ્યતા?
ગૂગલના આ પ્રતિષ્ઠિત ઇન્ટર્નશિપ પ્રોગ્રામનો હિસ્સો બનવા માટે અરજીકર્તા કમ્પ્યુટર સાયન્સ કે કોઈ અન્ય સંબંધિત ટેક્નિકલ ફીલ્ડમાં બેચલર, માસ્ટર કે ડુઅલ ડિગ્રીનો વિદ્યાર્થી હોવો જોઈએ. તેને ડેટા સ્ટ્રક્ચર, સોફ્ટવેર ડેવલોપમેન્ટ, વિઝ્યુલાઇઝેશન ટૂલ્સ અને ડીબગિગંની સારી સમજ હોવી જરૂરી છે. કોડિંગ અને સિસ્ટમ સ્કિલ્સ તરીકે તેને ડિસ્ટ્રિબ્યૂટેડ સિસ્ટમ, કોનકરન્સી, મલ્ટી-થ્રેડિંગ કે સિંક્રોનાઇઝેશન ડેવલોપ કરવાનો પ્રેક્ટિકલ અનુભવ કે જાણકારી હોવી જોઈએ. આ સાથે મજબૂત એન્જિનિયરિંગ સ્કિલ્સ હોવી જરૂરી છે.
ગૂગલ સમર ઈન્ટર્નશિપ માટે કઈ રીતે કરશો અરજી?
સ્ટેપ 1- સૌથી પહેલા ગૂગલના સત્તાવાર પોર્ટલ www.google.com પર જઈ તેના 'Careers' સેક્શનને ઓપન કરો.
સ્ટેપ 2 - કરિયર સેક્શનમાં તમને 'Software Engineering Intern, Summer 2027' ની લિંક જોવા મળશે, તેના પર ક્લિક કરો.
સ્ટેપ 3 - સ્ક્રીન પર 'Apply' બટન પર ક્લિક કરો.
સ્ટેપ 4 - ત્યારબાદ તમારૂ નામ, ઈમેલ આઈડી અને ફોન નંબર જેવી વિગતો નાખી પ્રોફાઇલ બનાવો.
સ્ટેપ 5 - હવે તમારૂ અપડેટેડ સીવી (CV) અપલોડ કરો.
સ્ટેપ 6 - ધ્યાન રાખો કે તમારૂ સીવી પીડીએફ કે ડોક્સ ફોર્મેટમાં હોવું જોઈએ અને તેની સાઇઝ 2MB થી વધુ ન હોવી જોઈે.
સ્ટેપ 7 - જોબ રિકમેન્ડેશન અને અન્ય જરૂરી નિયમ પર ટિક કર્યા બાદ ફોર્મમાં માંગવામાં આવેલી અન્ય જાણકારી ભરો.
સ્ટેપ 8 - અંતમાં બધી જાણકારી ભરી ફોર્મ સબમિટ કરો.
સ્ટેપ 9 - ફોર્મ સબમિટ કરી ઉમેદવાર પોતાની પાસે પ્રિન્ટ રાખી લે.