LIC HFL Recruitment 2026: એલઆઈસી હાઉસિંગ ફાઈનાન્સમાં 180 જગ્યા પર ભરતી, જાણો કોણ કરી શકે છે અરજી

LIC HFL Recruitment 2026: સરકારી નોકરીની તૈયારી કરતા ઉમેદવારો માટે સારા સમાચાર છે. દેશની દિગ્ગજ કંપની એલઆઈસી હાઉસિંગ ફાઈનાન્સમાં જુનિયર આસિસ્ટન્ટ માટે ભરતી પ્રક્રિયા શરૂ થઈ છે. ઉમેદવારે આ માટે ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Apr 16, 2026, 04:54 PM IST
  • LIC હાઉસિંગ ફાઈનાન્સમાં 180 જગ્યા ભરાશે
  • સ્નાતક ઉમેદવાર કરી શકે છે ઓનલાઈન અરજી
  • બે તબક્કામાં યોજાશે પરીક્ષા

LIC HFL Recruitment 2026: એલઆઈસી હાઉસિંગ ફાઈનાન્સમાં 180 જગ્યા પર ભરતી, જાણો કોણ કરી શકે છે અરજી

LIC HFL Recruitment 2026: LIC હાઉસિંગ ફાઈનાન્સ લિમિટેડ (LIC HFL) એ વર્ષ 2026 માટે જુનિયર આસિસ્ટન્ટની 180 જગ્યા ભરવા માટે નોટિફિકેશન જાહેર કર્યું છે. ઇચ્છુક અને યોગ્ય ઉમેદવાર સત્તાવાર વેબસાઇટના માધ્યમથી અરજી કરી શકે છે. આ ભરતી તે યુવાઓ માટે સારી તક છે જે બેન્કિંગ અને ફાઈનાન્સ સેક્ટરમાં કરિયર બનાવવા ઈચ્છે છે. આ ભરતી અભિયાન હેઠળ કુલ 180 જુનિયર આસિસ્ટન્ટની જગ્યા ભરવામાં આવશે. ઉમેદવારોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે અરજી કરતા પહેલા સત્તાવાર નોટિફિકેશન ધ્યાનથી વાંચે.

LIC HFL ની આ ભરતી સરકારી ક્ષેત્રમાં સ્થિર અને સન્માનજનક નોકરી મેળવવાની શાનદાર તક છે. જે ઉમેદવાર બેન્કિંગ અને ફાઈનાન્સ ક્ષેત્રમાં કારકિર્દી બનાવવા ઈચ્છે છે તેના માટે આ અવસર સુવર્ણ સાબિત થઈ શકે છે.

શૈક્ષણિક યોગ્યતા અને ઉંમર મર્યાદા
જુનિયર આસિસ્ટન્ટના પદ માટે ઉમેદવાર પાસે માન્યતા પ્રાપ્ત યુનિવર્સિટીમાંથી સ્નાતકની ડિગ્રી હોવી જરૂરી છે. સામાન્ય રીતે ઉમેદવારોની ઉંમર મર્યાદા 21થી 28 વર્ષ વચ્ચે હોય છે.

પસંદગી પ્રક્રિયા
પસંદગી બે તબક્કામાં થશે
ઓનલાઈન લેખિત પરીક્ષા
ઈન્ટરવ્યુ

લેખિત પરીક્ષામાં સફળ થયેલા ઉમેદવારોને ઈન્ટરવ્યુ માટે બોલાવવામાં આવશે, જેના આધાર પર અંતિમ પસંદગી કરવામાં આવશે.

કેટલો મળશે પગાર
આ જગ્યા પર પસંદ થયેલા ઉમેદવારોને આકર્ષક વેતન આપવામાં આવશે. જુનિયર આસિસ્ટન્ટ પદ પર માસિક સેલેરી લગભગ 32000 થી 35200 સુધી હોઈ શકે છે, જે પોસ્ટિંગના શહેર અનુસાર નક્કી થાય છે.

શું અન્ય કોઈ સુવિધા મળશે
હાઉસ રેન્ટ એલાઉન્સ (HRA)
મેડિકલ સુવિધા
ગ્રેચ્યુઇટી અને વીમો
પરફોર્મંસ ઈન્સેન્ટિવ

LIC HFL Recruitment 2026: અરજી કરવાની પ્રક્રિયા
ઉમેદવાર LIC HFL ની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર જઈ ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે. અરજી કરવા સમયે બધા જરૂરી દસ્તાવેજ અને સાચી જાણકારી ભરવી જરૂરી છે.
 

