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IT ક્ષેત્રે ફાટ્યો ‘છટણી બોમ્બ’: ખતરામાં 3000 ભારતીયોની નોકરી, દિગ્ગજ કંપની કરી શકે છે બહાર

Tech Layoffs 2026 : દિગ્ગજ ટેક કંપની ઓરેકલ એક તરફ એઆઈ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પર અબજો ડોલર લગાવી રહી છે, તો બીજી તરફ ખર્ચ ઓછો કરવાના નામે કર્મચારીઓને કાઢવાની તૈયારીમાં છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 01, 2026, 01:40 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 01:41 PM IST
IT ક્ષેત્રે ફાટ્યો ‘છટણી બોમ્બ’: ખતરામાં 3000 ભારતીયોની નોકરી, દિગ્ગજ કંપની કરી શકે છે બહાર

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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IT ક્ષેત્રે ફાટ્યો ‘છટણી બોમ્બ’: ખતરામાં 3000 ભારતીયોની નોકરી, દિગ્ગજ કંપની કરી શકે
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