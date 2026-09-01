/IT ક્ષેત્રે ફાટ્યો ‘છટણી બોમ્બ’: ખતરામાં 3000 ભારતીયોની નોકરી, દિગ્ગજ કંપની કરી શકે છે બહાર

ટેક સેક્ટરમાં છટણી (Layoffs) ના વાદળો ઘેરાયા છે. આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટેલિજન્સ (AI) અપનાવવા અને કોસ્ટ-કટિંગના ચક્કરમાં દિગ્ગજ ટેક કંપનીઓ પોતાના કર્મચારીઓને બહારનો રસ્તો દેખાડવામાં સંકોચ કરી રહી નથી. હવે દુનિયાની દિગ્ગજ ટેક્નોલોજી કંપની ઓરેકલમાંથી એક ખરાબ સમાચાર સામે આવી રહ્યાં છે. કંપનીમાં કામ કરી રહેલા 3000 ભારતીય કર્મચારીઓની નોકરી ખતરામાં છે. એક રિપોર્ટ અનુસાર ઓરેકલ ગમે તે સમયે આ કર્મચારીઓને પિંક સ્લિપ આપી બહારનો રસ્તો દેખાડી શકે છે. તો ટેક દિગ્ગજ માઇક્રોસોફ્ટે પણ ભારતમાં 50 કર્મચારીઓને પરફોર્મંસ ઈમ્પ્રુવમેન્ટ પ્લાન (PIP) પર મુકી દીધા છે.
માર્કેટ રિસર્ચ ફર્મ EIIRTrend ના સીઈઓ પારીખ જૈનનું પણ કહેવું છે કે ઓરેકલ ભારતમાં પોતાની કુલ વર્કફોર્સમાંથી બેથી ત્રણ હજાર કર્મચારીઓને બહાર કરી શકે છે. ભારતમાં કંપનીમાં આશરે 30,000 કર્મચારીઓ કામ કરી રહ્યાં છે. છટણીના સંભવિત આંકડાને જોઈને જાણકારી મળે છે કે ઓરેકલ આશરે 10 ટકા કર્મચારીઓની નોકરી છીનવવાની તૈયારીમાં છે. ખાસ વાત છે કે કંપની તરફથી એઆઈ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પર અબજો ડોલર લગાવવામાં આવી રહ્યાં છે, તો બીજીતરફ કોસ્ટ કટિંગના નામ પર કર્મચારીઓની નોકરીની બલિ લેવાની તૈયારીમાં છે.
આજે આવી શકે છે મોટો નિર્ણય
તો બિઝનેસ ઇનસાઇડરના એક રિપોર્ટમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે ઓરેકલે પોતાના મેનેજરોને તે કર્મચારીઓનું લિસ્ટ તૈયાર કરવાનું કહ્યું છે, જેને છટણીના આગામી તબક્કામાં બહાર કરવાના છે. કંપની બીજા ક્વાર્ટરની શરૂઆત સુધી પોતાના પેરોલ ખર્ચને ઘટાડવાના મિશનમાં લાગેલી છે. તેના કારણે આજે એટલે કે 1 સપ્ટેમ્બરે છટણીને લઈને મોટા સમાચાર સામે આવી શકે છે.
આઈટી સેક્ટરમાં છટણીનો આ દુખાવો માત્ર ઓરેકલ સુધી સીમિત નથી. ટેક દિગ્ગજ માઇક્રોસોફ્ટ પણ ભારતમાં પોતાના વર્કફોર્સનું રીસ્ટ્રક્ચરિંગ કરી રહી છે.