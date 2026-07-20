/સરકારી નોકરીની બમ્પર ભરતી! બેંક અને રેલવે સહિતના વિભાગોમાં 10 હજારથી વધુ વેકેન્સી, આ રીતે કરો અરજી

Sarkari Naukri 2026, Latest Government Jobs For 10th, 12th, Graduate: સરકારી નોકરીની તૈયારી કરતા ઉમેદવારો માટે સારા સમાચાર છે. એક તરફ રેલવેમાં એપ્રેન્ટિસની 6000 જગ્યા પર ભરતી બહાર પડી છે. તો બીજીતરફ આર્મર્ડ વ્હીકલ્સ નિગમ લિમિટેડે પોતાને ત્યાં 1213 જગ્યા પર ભરતીનું નોટિફિકેશન બહાર પાડ્યું છે. તેવામાં જો તમે ધોરણ 10, 12 પાસ કે સ્નાતક કરી સરકારી નોકરીની તૈયારી કરી રહ્યાં છો તો તમારા માટે સારા સમાચાર છે. અમે તમને આશરે 10000 થી વધુ જગ્યાઓ પર થઈ રહેલી ભરતીની માહિતી આપીશું.
Railway Apprentice Recruitment 2026: રેલવેમાં એપ્રેન્ટિસની 6777 જગ્યા પર ભરતી
નોર્થઈસ્ટ ફ્રન્ટીયર રેલવે (NFR) માં એપ્રેન્ટિસના 6777 પદ પર અરજી પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે. યોગ્ય અને ઇચ્છુક ઉમેદવાર સત્તાવાર વેબસાઇટ પર જઈ પોતાની અરજી કરી શકે છે. અહીં અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 20 જુલાઈ 2026 છે. અહીં અરજી કરવા માટે ઉમેદવાર ધોરણ 10 પાસ હોવો જોઈએ. સાથે સંબંધિત ટ્રેડમાં આઈટીઆઈની ડિગ્રી ફરજીયાત છે. તો મેડિકલ લેબોરેટરી ટેક્નીશિયન માટે ધોરણ 12 પીસીબીની સાથે પાસ થવું જરૂરી છે.
AVNL Recruitment 2026: આર્મર્ડ વ્હીકલ નિગમ લિમિટેડ
આર્મર્ડ વ્હીકલ્સ નિગમ લિમિટેડે પોતાને ત્યાં એક્ઝિક્યુટિવ અને નોન-એક્ઝિક્યુટિવ જગ્યા પર ભરતી કાઢી છે. આ ભરતી પ્રક્રિયા દ્વારા ફિટર, મશીનિસ્ટ, વેલ્ડર, ઈલેક્ટ્રિશિયન, ઈલેક્ટ્રોનિક્સ મિકેનિક અને પેન્ટરની ભરતી કરવામાં આવશે. યોગ્ય અને ઈચ્છુક ઉમેદવાર સત્તાવાર વેબસાઇટ avnl.co.in પર જઈ પોતાની અરજી કરી શકે છે.
Bank SO Apprentice Recruitmemt 2026: બેંકમાં 1000થી વધુ જગ્યા પર ભરતી
જો તમે બેંકમાં નોકરી કરવા ઈચ્છો છો તો યુનિયન બેંકે સ્પેશિયાલિસ્ટ ઓફિસરની જગ્યા પર ભરતી પ્રક્રિયા શરૂ કરી છે. આ ભરતી પ્રક્રિયામાં કુલ 395 જગ્યા ભરવામાં આવશે. યોગ્ય અને ઈચ્છુક ઉમેદવાર સત્તાવાર વેબસાઇટ unionbankofindia.bank.in પર જઈને અરજી કરી શકે છે. અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 10 ઓગસ્ટ છે.
તો બેંક ઓફ ઈન્ડિયામાં ક્રેડિટ ઓફિસર, ક્રેડિટ પ્રોફેશનલની કુલ 779 જગ્યા પર અરજી કરવાની આજે એટલે કે 20 જુલાઈ 2026ના છેલ્લી તારીખ છે. યોગ્ય અને ઇચ્છુક ઉમેદવાર સત્તાવાર વેબસાઇટ bankofindia.bank.in પર જઈને અરજી કરી શકે છે.
SAIL Apprentice Vacancy 2026: એસએઆઈએલમાં એપ્રેન્ટિસની 1100 જગ્યા પર ભરતી
સ્ટીલ ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયા લિમિટેડ (SAIL) માં 1100થી વધુ એપ્રેન્ટિસ પદો પર ભરતી પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે. આ ભરતી પ્રક્રિયા દ્વારા ટ્રેડ એપ્રેન્ટિસની 421 જગ્યા, ડિપ્લોમા/ટેક્નિકલ એપ્રેન્ટિસની 414 જગ્યા અને ગ્રેજ્યુએટ એપ્રેન્ટિસની 275 જગ્યા ભરવામાં આવશે. યોગ્ય અને ઇચ્છુક ઉમેદવાર sail.co.in પર જઈ અરજી કરી શકે છે. અહીં અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 21 જુલાઈ છે. જ્યારે રજીસ્ટ્રેશનની છેલ્લી તારીખ 10 ઓગસ્ટ 2026 છે.