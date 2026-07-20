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સરકારી નોકરીની બમ્પર ભરતી! બેંક અને રેલવે સહિતના વિભાગોમાં 10 હજારથી વધુ વેકેન્સી, આ રીતે કરો અરજી

Sarkari Naukri 2026, Latest Government Jobs For 10th, 12th, Graduate: 10 પાસથી લઈને સ્નાતક સુધી સરકારી નોકરી શોધી રહેલા ઉમેદવારો માટે સારા સમાચાર છે. બેંક, રેલવે અને એવીએનએલ સહિત ઘણા વિભાગોમાં 10 હજારથી વધુ જગ્યા પર ભરતી ચાલી રહી છે. આવો જાણીએ ક્યા વિભાગમાં કેટલી વેકેન્સી છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 20, 2026, 02:50 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 02:50 PM IST
સરકારી નોકરીની બમ્પર ભરતી! બેંક અને રેલવે સહિતના વિભાગોમાં 10 હજારથી વધુ વેકેન્સી, આ રીતે કરો અરજી

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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સરકારી નોકરીની બમ્પર ભરતી! બેંક અને રેલવે સહિતના વિભાગોમાં 10 હજારથી વધુ વેકેન્સી
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