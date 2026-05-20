/સવારે 4 વાગ્યે આવ્યો ઈમેલ અને બેરોજગાર થઈ ગયા 8000 લોકો, દિગ્ગજ ટેક કંપનીમાં છટણીથી કર્મચારીઓમાં અફરાતફરી

દુનિયાભરમાં આઈટી સેક્ટરમાં હલચલ જોવા મળી રહી છે. સતત વધી રહેલા AIના પ્રભાવની અસર નોકરીઓ પર થવા લાગી છે. હવે દિગ્ગજ કંપની મેટાએ કર્મચારીઓની છટણી કરી આઈટી સેક્ટરમાં હડકંપ મચાવી દીધો છે.
દુનિયાભરની મોટી ટેક કંપનીઓમાં આ સમયે આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટેલિજન્સ એટલે કે AI ને લઈને જબરદસ્ત હોડ મચી છે. કંપનીઓ ઝડપથી નવી AI ટેક્નોલોજી વિકસિત કરવામાં લાગી છે અને તે માટે અબજો ડોલર ખર્ચ કરી રહી છે. પરંતુ આ તકનીકી પરિવર્તનની અસર હવે કર્મચારીઓની નોકરીઓ પર સ્પષ્ટ દેખાવા લાગી છે. સોશિયલ મીડિયા અને ટેક દિગ્ગજ મેટાએ મોટા સ્તર પર છટણી શરૂ કરી છે, જેનાથી હજારો કર્મચારીઓમાં ડર અને અસમંજસનો માહોલ બની ગયો છે.
મીડિયા રિપોર્ટ્સ પ્રમાણે મેટાએ 20 મેએ પોતાના કર્મચારીઓને અચાનક નોકરી ખતમ થવાના ઈમેલ મોકલવાનું શરૂ કરી દીધું. કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે સિંગાપુરમાં સ્થાનીક સમયાનુસાર સવારે આશરે 4 કલાકે કર્મચારીઓના ઇનબોક્સમાં કંપનીનો મેલ પહોંચ્યો. આ મેલમાં સ્પષ્ટ લખ્યું કે તેની સેવાની હવે કંપનીને જરૂર નથી. ઘણા કર્મચારીઓએ સોશિયલ મીડિયા પર તે અનુભવને વર્ણવતા કહ્યું કે સવારે ઉઠતાં જ તેને પોતાની નોકરી ગુમાવવાના સમાચાર મળ્યા. રિપોર્ટ્સ અનુસાર અમેરિકા, બ્રિટન અને બીજા દેશોમાં પણ કર્મચારીઓને તેના ટાઇમ ઝોન પ્રમાણે આવા નોટિફિકેશન મોકલવામાં આવી રહ્યાં છે. આ સમાચાર બાદ ટેક ઈન્ડસ્ટ્રીમાં હલચલ વધી ગઈ છે.
8 હજાર કર્મચારીઓની છટણી
Meta પોતાના વર્કફોર્સના લગભગ 10 ટકા કર્મચારી ઘટાડવાની તૈયારીમાં છે. કંપનીમાં વર્તમાનમાં આશરે 78 હજાર કર્મચારી કામ કરે છે અને અનુમાન છે કે આશરે 8 હજાર લોકોની નોકરી જઈ શકે છે. પરંતુ કંપની પહેલા સંકેત આપી ચુકી છે કે તે પોતાનો ખર્ચ ઓછો કરે નવી ટેક્નોલોજી પર ફોકસ કરવા માટે મોટા ફેરફાર કરશે. છટણીના સમાચાર સામે આવ્યા બાદ કર્મચારીઓ વચ્ચે ભવિષ્યને લઈને ચિંતા વધી ગઈ છે. ઘણા લોકોને ડર છે કે આવનાર સમયમાં AI ન કારણે વધુ લોકોની નોકરીઓ પ્રભાવિત થઈ શકે છે.
AI પર મોટો દાવ રમી રહી છે કંપની
મેટાના સીઈઓ માર્ક ઝુકરબર્ગ આ સમયે AI ને કંપનીની મોટી પ્રાથમિકતા ગણાવી ચુક્યા છે. કંપની ગૂગલ અને OpenAI જેવી કંપનીઓ સામે સ્પર્ધામાં રહેવા માટે એઆઈ સેક્ટરમાં મોટું રોકાણ કરી રહી છે. રિપોર્ટ્સ પ્રમાણે મેટા આ વર્ષે AI પ્રોજેક્ટ્સ પર 125 અબજ ડોલરથી 145 અબજ ડોલર સુધી ખર્ચ કરવાની તૈયારીમાં છે. નિષ્ણાંતોનું માનવું છે કે એઆઈ પર વધતા રોકાણને કારણે કંપનીઓ પોતાના જૂના બિઝનેસ મોડલ અને કર્મચારીઓના સ્ટ્રક્ચરમાં મોટા ફેરફાર કરી રહી છે. હવે કંપની નાની પરંતુ વધુ ટેક્નોલોજી પર આધારિત ટીમ તૈયાર કરવા ઈચ્છે છે.
કેટલાક કર્મચારીઓને મળશે નવી જવાબદારી
મેટા માત્ર કર્મચારીઓને કાઢી રહી નથી, પરંતુ આશરે 7 હજાર કર્મચારીઓને નવી AI ટીમમાં સામેલ કરવા જઈ રહી છે. આ ટીમોનું કામ એવા AI એજન્ટ્સ તૈયાર કરવાનું હશે, જે ભવિષ્યમાં મનુષ્યો દ્વારા થતાં કામ ખુદ સંભાળી શકે.
બીજી કંપનીઓ પણ કરી રહી છે છટણી
માત્ર મેટા જ નહીં, પરંતુ ઘણી મોટી ટેક કંપનીઓ તાજેતરમાં હજારો કર્મચારીઓની છટણી કરી ચુકી છે. સિસ્કો, માઇક્રોસોફ્ટ અને એમેઝોન જેવી કંપનીઓ પણ ખર્ચ ઘટાડવા અને એઆઈ પર ફોકસ વધારવા માટે મોટા સ્તર પર નોકરીમાં કાતર ફેરવી ચુકી છે. તેનાથી સ્પષ્ટ છે કે ટેક ઈન્ડસ્ટ્રી ઝડપથી બદલાઈ રહી છે અને આવનાર સમયમાં AI ની અસર રોજગાર પર વધુ જોવા મળી શકે છે.