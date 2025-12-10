Prev
મહિલાઓ માટે સૌથી મોટી તક; સરકારના આ વિભાગમાં કરો ઇન્ટર્નશિપ, દર મહિને મળશે 20,000 રૂપિયા!

Government Internship For Women: મહિલા અને બાળ વિકાસ મંત્રાલયે મહિલાઓ માટે એક ખાસ ઇન્ટર્નશિપ શરૂ કરી છે, જેમાં મહિલાઓને દર મહિને 20,000 રૂપિયા આપવામાં આવશે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Dec 10, 2025, 12:11 PM IST

Government Internship For Women: સરકાર દ્વારા ઘણી એવી યોજનાઓ લાગુ કરવામાં આવી છે, જે મહિલાઓ માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક છે. આ ક્રમમાં, મહિલા અને બાળ વિકાસ મંત્રાલય તરફથી બે મહિનાની ઇન્ટર્નશિપ કરવાનો મોકો આપવામાં આવી રહ્યો છે. આ દરમિયાન નાના-શહેરો અને ગ્રામીણ ક્ષેત્રની મહિલાઓને મોટો લાભ મળવાનો છે.

મંત્રાલય તરફથી આ ઇન્ટર્નશિપ ફેબ્રુઆરી-માર્ચમાં કરાવવામાં આવશે. જો તમે પણ સરકાર સાથે મળીને કામ કરવા માંગો છો અને સારો અનુભવ મેળવવા માંગો છો, તો ચાલો જાણીએ તેની અરજી પ્રક્રિયા વિશે. જાહેર કરાયેલા નોટિફિકેશન મુજબ, અરજીઓ 10 ડિસેમ્બર સુધી જ ખુલ્લી છે. આ દરમિયાન મહિલાઓને દર મહિને ₹20,000 અને રહેવાની સુવિધા આપવામાં આવશે.

ઇન્ટર્નશિપમાં શું કરવાનું રહેશે?
આ બે મહિનાની ઇન્ટર્નશિપમાં મહિલાઓ બેટી બચાવો-બેટી પઢાઓ, આંગણવાડી, પોષણ યોજના સહિત સરકારની ઘણી યોજનાઓ સાથે જોડાશે અને આ કામમાં મદદ કરશે. આનાથી તેમને નવી વસ્તુઓ શીખવાનો મોકો મળશે. વળી, કેટલીકવાર વિસ્તારમાં ચાલી રહેલી યોજના પર સર્વે કરવાની તક પણ આપવામાં આવશે. આ ખાસ ઇન્ટર્નશિપને WCD નામ આપવામાં આવ્યું છે.

ઇન્ટર્નશિપ માટે કોણ અરજી કરી શકે છે?
સરકાર તરફથી આ ખાસ ઇન્ટર્નશિપ માટે 21 વર્ષથી 40 વર્ષની વયની મહિલાઓ અરજી કરી શકે છે. પરંતુ ધ્યાનમાં રાખવા જેવી વાત એ છે કે આ અરજી ફક્ત ગામ કે નાના શહેરોની મહિલાઓ જ કરી શકે છે. જો તમે દિલ્હી, મુંબઈ કે હૈદરાબાદ જેવા મોટા શહેરોમાં રહો છો, તો આ ઇન્ટર્નશિપ તમારા માટે નથી.

મહિલાઓને મળશે સારો ફાયદો
આ ઇન્ટર્નશિપ સાથે જોડાનારી મહિલાને દર મહિને 20,000 સ્ટાઇપેન્ડનો લાભ મળશે, જે સીધો તેમના બેંક એકાઉન્ટમાં જમા થશે. વળી, આવવા-જવાનો એટલે કે ટ્રાવેલિંગનો સંપૂર્ણ ખર્ચ પણ મંત્રાલય તરફથી ઉઠાવવામાં આવશે. આની સાથે જ દિલ્હીમાં રહેવા અને જમવાની પણ સંપૂર્ણ વ્યવસ્થા મંત્રાલય તરફથી કરવામાં આવશે.

ક્યારે અને ક્યાં અરજી કરી શકાય?
આના માટે અરજીઓ શરૂ છે અને અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ આજ એટલે કે 10 ડિસેમ્બર છે. ફોર્મ મંત્રાલયની ઓફિશિયલ વેબસાઇટ wcd.intern.nic.in પર જઈને ભરી શકાય છે. આને લગતી બધી પ્રક્રિયા ઓનલાઈન જ કરવામાં આવશે.

બીજી વખત મોકો આપવામાં આવશે નહીં
ધ્યાન આપવા જેવી વાત એ છે કે જે મહિલાઓ ફેબ્રુઆરી-માર્ચ 2026 માટે આમાં અરજી કરશે, તેમને આ ઇન્ટર્નશિપ માટે ફરીથી મોકો આપવામાં આવશે નહીં. દર વર્ષે નવી મહિલાઓને આ તક મળશે.

