પરીક્ષા વગર સરકારી નોકરી... નાબાર્ડમાં આવી ભરતી, મહિને 3 લાખથી વધુ મળશે પગાર

NABARD Recruitment 2025 : જો તમે પણ સરકારી નોકરી શોધી રહ્યા છો, તો નાબાર્ડમાં નોકરી કરવાની એક શાનદાર તક આવી છે. નાબાર્ડ દ્વારા નવી ભરતીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે, જેમાં તમને મહિને 3 લાખ સુધીનો પગાર મળી શકે છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Dec 20, 2025, 03:33 PM IST

NABARD Recruitment 2025 : શું તમે બેંકમાં સરકારી નોકરી શોધી રહ્યા છો ? તો તમારા માટે એક શ્રેષ્ઠ તક છે. બેંક ફોર એગ્રીકલ્ચર એન્ડ રૂરલ ડેવલપમેન્ટે નવી ભરતી બહાર પાડી છે. વિવિધ વિભાગો માટેની અરજી લિંક એક્ટિવ કરવામાં આવી છે. રસ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારો સત્તાવાર વેબસાઇટ દ્વારા અરજી કરી શકે છે. NABARD RMD, DIT, DEAR, DOR અને DDMABI જેવા વિભાગોમાં ભરતી કરશે. આ નિષ્ણાત પદ માટે સારો પગાર મળશે. 

અરજી કરવાની અંતિમ તારીખ કઈ છે ?

નેશનલ બેંક ફોર એગ્રીકલ્ચર એન્ડ રૂરલ ડેવલપમેન્ટમાં સ્પેશિયાલિસ્ટ પદો માટે અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 2 જાન્યુઆરી, 2025 છે. ઉમેદવારો સત્તાવાર વેબસાઇટ nabard.org દ્વારા અરજી લિંકને ઍક્સેસ કરી શકે છે. સામાન્ય કેટેગરી સહિત અન્ય કેટેગરીના ઉમેદવારોએ અરજી ફી 850 ચૂકવવાની રહેશે. SC, ST અને PwBD કેટેગરીના ઉમેદવારો માટે અરજી ફી 150 છે.

કોણ કરી શકે છે અરજી ?

  • એડિશનલ ચીફ રિસ્ક મેનેજરના પદ માટે અરજી કરનારા ઉમેદવારો સ્નાતક હોવા જોઈએ. અર્થશાસ્ત્ર અથવા બિઝનેસ એડમિનિસ્ટ્રેશનમાં અનુસ્નાતક ડિગ્રી, MBA, CA, અથવા CS, અને આશરે 10 વર્ષનો બેંકિંગ અનુભવ જરૂરી છે.
  • રિસ્ક મેનેજરના પદ માટે ફાઇનાન્સમાં અનુસ્નાતક ડિગ્રી અથવા આંકડાશાસ્ત્ર અથવા અર્થશાસ્ત્ર અથવા વાણિજ્ય અથવા અર્થશાસ્ત્ર અથવા ગણિત અથવા ગણિત આંકડાશાસ્ત્રમાં સ્નાતકની ડિગ્રી, 5 વર્ષનો અનુભવ જરૂરી છે.
  • માર્કેટ રિસ્ક મેનેજરના પદ માટે ફાઇનાન્સ અથવા ઇકોનોમેટ્રિક્સ અથવા ગણિતમાં અનુસ્નાતક ડિગ્રી અથવા MBA અથવા PGPM અથવા PGDM, 5 વર્ષનો અનુભવ જરૂરી છે.

કેવી રીતે અરજી કરવી ?

  • સૌપ્રથમ સત્તાવાર વેબસાઇટ nabard.orgની મુલાકાત લો
  • હોમ પેજ પર, "ન્યુ રજીસ્ટ્રેશન" વિકલ્પ પર ટેપ કરો
  • ફરીથી લોગિન કરો અને પછી એપ્લિકેશન લિંક પર ક્લિક કરો
  • અરજી ફોર્મમાં જરૂરી માહિતી ભરો, બધી વિગતો ડોક્યુમેન્ટ સાથે મેળ ખાતી હોવી જોઈએ
  • જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ સાથે તમારો ફોટોગ્રાફ અને સહી સબમિટ કરો
  • અરજી ફી અને ફોર્મ સબમિટ કર્યા પછી પ્રિન્ટઆઉટ લઈ લો

પસંદગી પ્રક્રિયા અને પગાર ?

ઉમેદવારોની પસંદગી તેમની લાયકાત અને અનુભવના આધારે ઇન્ટરવ્યુ દ્વારા કરવામાં આવશે. ભરતી માટે કોઈ લેખિત પરીક્ષા લેવામાં આવશે નહીં. પસંદ કરાયેલા ઉમેદવારોને દર મહિને 1.50 લાખથી 3.85 લાખ સુધીનો પગાર મળી શકે છે. વધુ માહિતી માટે સત્તાવાર વેબસાઇટની મુલાકાત લો.
 

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

NABARD Recruitment 2025nabard specialist vacancynew govt jobsGovernment jobs

