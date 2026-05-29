/National Overseas Scholarship: વિદેશમાં અભ્યાસ કરવા માટે સરકાર આપશે સ્કોલરશિપ, અહીં કરો ઓનલાઈન અરજી

જો તમારૂ સપનું પણ વિદેશમાં જઈ અભ્યાસ કરવાનું છે, તો તમે ભારત સરકારની નેશનલ ઓવરસીઝ સ્કોલરશિપ માટે અરજી કરી શકો છો. આ સ્કોલરશિપમાં અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 2 જૂન છે.
આજના સમયમાં ઘણા વિદ્યાર્થીઓનું સપનું વિદેશમાં અભ્યાસ કરવાનું હોય છે. પરંતુ ઉચ્ચ શિક્ષણનો ખર્ચ અને જીવન નિર્વાહના વધુ ખર્ચને કારણે વિદ્યાર્થીઓનું વિદેશમાં અભ્યાસ કરવાનું સપનું માત્ર સપનું બની રહી જાય છે. વિદેશમાં અભ્યાસ કરતા માટે સૌથી વધુ સંઘર્ષ તે વિદ્યાર્થીઓએ કરવો પડે છે, જે આર્થિક દ્રષ્ટિએ નબળા છે.
તેવામાં આ સમસ્યાને જોતા ભારત સરકાર અંતર્ગત સામાજિક ન્યાય અને અધિકારિતા વિભાગે આર્થિક દ્રષ્ટિએ નબળા વિદ્યાર્થીઓ માટે નેશનલ ઓવરસીઝ સ્ક્લોરશિપ (National Overseas Scholarship) પહેલની શરૂઆત કરી છે. ભારત સરકારની આ પહેલ હેઠળ વિદ્યાર્થીઓને નાણાકીય સહાયતા મળશે. સાથે વિદ્યાર્થીઓ વિદેશમાં અભ્યાસ કરવાના પોતાના સપનાને સાકાર કરી શકે છે.
ક્યા વિદ્યાર્થીઓને મળશે તક
નેશનલ ઓવરસીઝ સ્કોલરશિપમાં અરજી કરવા માટે વિદ્યાર્થીઓએ પાછલા ધોરણમાં ઓછામાં ઓછા 60 ટકા સાથે પાસ થવું જરૂરી છે.
વિદ્યાર્થીઓની મહત્તમ ઉંમર 35 વર્ષથી વધુ ન હોવી જોઈએ.
આ સ્કોલરશિપ માટે અનુસૂચિત જાતિ (SC), ડિનોટિફાઇડ ટ્રાઇબ્સ, વિચરતી અને અર્ધ-વિચરતી જાતિઓ, જમીન વગરના કૃષિ મજૂર અને પરંપરાગત કારીગર અરજી કરી શકે છે.
અરજી કરવા માટે ઉમેદવારોની પારિવારિક વાર્ષિક આવક કુલ મળી 8 લાખથી વધુ ન હોવી જોઈએ.
કઈ રીતે કરશો અરજી
જે વિદ્યાર્થી નેશનલ ઓવરસીઝ સ્કોલરશિપ માટે અરજી કરવા ઈચ્છે છે. તે વિદ્યાર્થીઓ માટે અહીં રજીસ્ટ્રેશન પ્રક્રિયા જણાવવામાં આવી છે. વિદ્યાર્થીઓ આ સ્ટેપ્સને ફોલો કરી પોતાનું ફોર્મ ભરી શકે છે.
રજીસ્ટ્રેશન કરવા માટે સૌથી પહેલા સત્તાવાર વેબસાઇટ nosmsje.gov.in ઓપન કરે.
આ વેબસાઇટના હોમપેજ પર “Candidate Registration” સેક્શન પર ક્લિક કરો.
ત્યારબાદ શૈક્ષણિક અને વ્યક્તિગત જાણકારી ભરો.
ફોર્મ ભર્યા બાદ મોંઘવામાં આવેલી વિગતો ભરો.
અંતમાં તેની એક પ્રિન્ટ લઈ લો.
સરકાર તરફથી મળતી સુવિધા
સ્કોલરશિપ માટે પસંદ થયેલા વિદ્યાર્થીઓને ભારત સરકાર તરફથી ઘણી સુવિધા આપવામાં આવશે. બ્રિટનને છોડી સંયુક્ત રાજ્ય અમેરિકા અને અન્ય દેશની સંસ્થાઓ માટે પસંદ થયેલા છાત્રોને વાર્ષિક મેન્ટેનન્સ માટે 15400 અમેરિકી ડોલર અને વાર્ષિક આકસ્મિક ભથ્થા માટે 1500 અમેરિકી ડોલર પ્રદાન કરવામાં આવશે. આ સિવાય યુકેની સંસ્થાઓમાં પસંદ થયેલા વિદ્યાર્થીઓ માટે મેન્ટેનન્સ માટે 9900 ગ્રેટ બ્રિટન પાઉન્ડ અને વાર્ષિક આકસ્મિક ભથ્થા માટે 1100 ગ્રેટ બ્રિટન પાઉન્ડ આપવામાં આવશે. આ સિવાય વિદ્યાર્થીઓને અન્ય સહાયતા પ્રદાન કરવામાં આવશે.