પૂર્વ અગ્નિવીરોને નવા વર્ષની ભેટ! આ અર્ધલશ્કરી દળમાં મળશે 50% ક્વોટા, શું છે ભરતીના નવા નિયમો?

BSF Constable Recruitment Rules: કેન્દ્ર સરકારે BSFમાં કોન્સ્ટેબલની ભરતીના નિયમોમાં ફેરફાર કર્યો છે. નવા નિયમોનો સૌથી મોટો ફાયદો પૂર્વ અગ્નિવીરોને થશે, જેમને હવે ભરતીમાં વધુ અનામત મળશે અને તેમની ભરતી પણ સીધી કરવામાં આવશે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Dec 21, 2025, 12:23 PM IST

BSF Constable Recruitment New Rules: બોર્ડર સિક્યુરિટી ફોર્સ (BSF) એ દેશભરના પૂર્વ અગ્નિવીરોને નવા વર્ષની મોટી ભેટ આપી છે. કેન્દ્ર સરકારે BSF જનરલ ડ્યુટી કેડર (નોન-ગેઝેટેડ) ભરતી નિયમ 2015માં સુધારો કર્યો છે, જે અંતર્ગત કોન્સ્ટેબલની ભરતી માટેના નિયમો બદલવામાં આવ્યા છે. ગૃહ મંત્રાલયે આ નવા નિયમોનું ગેઝેટ નોટિફિકેશન પણ બહાર પાડી દીધું છે.

નવા નિયમો મુજબ, BSFમાં કોન્સ્ટેબલના પદો પર પૂર્વ અગ્નિવીરોની ભરતી ફિઝિકલ ટેસ્ટ (શારીરિક કસોટી) વગર સીધી કરવામાં આવશે અને તેમને 10 ટકાને બદલે હવે 50 ટકા અનામત મળશે.

મુખ્ય ફેરફારો એક નજરે:
પૂર્વ અગ્નિવીરો માટે અનામતનો ક્વોટા 10% થી વધારીને 50% કરવામાં આવ્યો છે. હવે પૂર્વ અગ્નિવીરોએ કોન્સ્ટેબલ બનવા માટે ફિઝિકલ ટેસ્ટ આપવો પડશે નહીં. આ ફેરફારથી હજારો યુવાનોને સરકારી નોકરી મેળવવામાં સરળતા રહેશે.

 

