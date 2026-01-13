પરીક્ષા વગર સરકારી નોકરી... નેશનલ હાઇવે ઓથોરિટીમાં આવી ભરતી, ફોર્મ ભરાવાના શરૂ
NHAI Recruitment 2026 : નેશનલ હાઇવે ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયાએ અનેક જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત કરી છે અને અરજી પ્રક્રિયા શરૂ થઈ ગઈ છે. રસ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારો ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે.
NHAI Recruitment 2026 : 12મું ધોરણ પાસ કર્યા પછી વિદ્યાર્થીઓ ઘણીવાર વિચારે છે કે સરકારી નોકરી મેળવવા માટે કયો કોર્ષ કરવો અથવા કયા ક્ષેત્રમાં અભ્યાસ કરવો. ભારતીય વિદ્યાર્થીઓ સામાન્ય રીતે મોટા પગાર પેકેજ સાથે સરકારી નોકરી શોધે છે. જો કે, ઘણી સરકારી નોકરીઓ માટે ડિગ્રી અને લેખિત પરીક્ષા પાસ કરવી જરૂરી છે.
જો તમે એવા લોકોમાંના એક છો કે કોઈપણ પરીક્ષા આપ્યા વિના સરકારી નોકરી મેળવવા માંગો છો, તો આ એક શ્રેષ્ઠ તક છે અને તમારે શક્ય તેટલી વહેલી તકે તેનો લાભ લેવો જોઈએ. નેશનલ હાઇવે ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા (NHAI)એ એક ભરતી બહાર પાડી છે.
9 ફેબ્રુઆરી, 2026 સુધી કરી શકાશે અરજી
ટેકનિકલ વિભાગમાં ડેપ્યુટી મેનેજર પદ માટે રજીસ્ટ્રેશન પ્રક્રિયા શરૂ થઈ ગઈ છે. રસ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારો NHAIની સત્તાવાર વેબસાઇટ, nhai.gov.in પર અરજી કરી શકે છે. અરજી વિન્ડો 9 જાન્યુઆરીએ ખુલી છે અને અંતિમ તારીખ 9 ફેબ્રુઆરી, 2026 છે.
લાયકાત
- માન્યતા પ્રાપ્ત યુનિવર્સિટીમાંથી સિવિલ એન્જિનિયરિંગમાં સ્નાતકની ડિગ્રી જરૂરી છે
- સિવિલ એન્જિનિયરિંગ માટે GATE સ્કોરકાર્ડ જરૂરી છે
- મહત્તમ વય મર્યાદા 30 વર્ષ હોવી જોઈએ અને અનામત કેટેગરીના ઉમેદવારોને ઉંમરમાં છૂટછાટ મળશે
પસંદગી પ્રક્રિયા અને પગાર
કોઈ લેખિત પરીક્ષા રહેશે નહીં. જો કે, પસંદગી GATE 2025ના સ્કોર્સના આધારે કરવામાં આવશે. પસંદ કરાયેલા ઉમેદવારો લેવલ 10ના આધારે 56,100 થી 1,77,500 સુધીનો માસિક પગાર મેળવી શકે છે.
કેવી રીતે અરજી કરવી ?
- સૌપ્રથમ, સત્તાવાર વેબસાઇટ nhai.gov.inની મુલાકાત લો
- હોમપેજ પર 'About Us' પર ક્લિક કરો
- આગળ 'Recruitment' પર જાઓ જ્યાં ખાલી જગ્યાઓ દેખાશે
- ટેપ કર્યા પછી current પર ક્લિક કરવાથી ભરતી સૂચના દેખાશે
- 'ડેપ્યુટી મેનેજર (ટેકનિકલ)' સૂચના પર ક્લિક કરો
- ત્યારબાદ ફોર્મ સ્ક્રીન પર દેખાશે. માંગેલી વિગતો ભરો
- જરૂરી દસ્તાવેજો સબમિટ કરો અને પછી બધી વિગતો વાંચો
- ફોર્મનું પ્રીવ્યુ કર્યા પછી, સબમિટ બટન પર ક્લિક કરો
- છેલ્લે અરજી ફોર્મની પ્રિન્ટ આઉટ લઈ લો.
