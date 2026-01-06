સરકારી કંપનીમાં બમ્પર ભરતી ! ગ્રેજ્યુએટ માટે સોનેરી તક, રૂપિયા 80,000 સુધીનો છે માસિક પગાર
NHIDCL Recruitment 2026 Vacancy : નેશનલ હાઇવેઝ એન્ડ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશન લિમિટેડ (NHIDCL)એ એસોસિયેટ પોસ્ટ્સ માટે અરજીઓ મંગાવી છે, જેના માટે ઉમેદવારો 12 જાન્યુઆરી, 2026 સુધી સત્તાવાર વેબસાઇટ nhidcl.com પર અરજી કરી શકે છે.
NHIDCL Recruitment 2026 Vacancy : ભારત સરકારની કંપનીમાં નોકરી મેળવવા માંગતા લોકો માટે સારા સમાચાર આવ્યા છે. નેશનલ હાઇવેઝ એન્ડ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશન લિમિટેડ (NHIDCL)એ સ્ટેટ સ્પેસિફિક ગ્રેજ્યુએટ સ્કીમ (SSGS) હેઠળ 64 એસોસિયેટ પદો માટે ભરતી માટે સત્તાવાર સૂચના બહાર પાડી છે. ઓનલાઈન અરજી પ્રક્રિયા 18 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ શરૂ થઈ હતી અને અંતિમ તારીખ 12 જાન્યુઆરી, 2026 છે. લાયક અને રસ ધરાવતા ઉમેદવારો સત્તાવાર વેબસાઇટ, nhidcl.com ની મુલાકાત લઈને અંતિમ તારીખ સુધીમાં આ પદો માટે અરજી કરી શકે છે.
શૈક્ષણિક લાયકાત
અરજદારો પાસે IIT, NIT, અથવા ટોચની 100 NIRF-ક્રમાંકિત સંસ્થા સહિત માન્ય સંસ્થા અથવા યુનિવર્સિટીમાંથી સિવિલ એન્જિનિયરિંગમાં સ્નાતકની ડિગ્રી અથવા તેની સમકક્ષ ડિગ્રી હોવી આવશ્યક છે. ઉમેદવારોએ અન્ય પાત્રતા માપદંડો પણ પૂર્ણ કરવા આવશ્યક છે.
ઉંમર મર્યાદા
અરજી કરનારા ઉમેદવારો માટે મહત્તમ ઉંમર 30 વર્ષ નક્કી કરવામાં આવી છે.
પગાર
પસંદ કરાયેલા ઉમેદવારોને દર મહિને 70,000 થી 80,000 સુધીનો પગાર મળશે.
અરજી કેવી રીતે કરવી
- સૌપ્રથમ સત્તાવાર વેબસાઇટ nhidcl.com પર જાઓ
- હોમપેજ પર સંબંધિત લિંક પર ક્લિક કરો
- તે પછી રજીસ્ટ્રેશન કરો અને લોગિન કરો
- પછી ફોર્મમાં બધી જરૂરી માહિતી દાખલ કરો
- બધા જરૂરી દસ્તાવેજો, ફોટો અને સહી યોગ્ય કદ અને ફોન્ટમાં અપલોડ કરો
- અરજી ફી ચૂકવો (જો લાગુ હોય તો)
- પછી ફોર્મ સબમિટ કરો
- છેલ્લે ફોર્મની પ્રિન્ટઆઉટ લઈ લો
- ભરતી સંબંધિત વધુ માહિતી માટે, ઉમેદવારો નીચે આપેલ લિંક પર ક્લિક કરીને સત્તાવાર સૂચના ચકાસી શકે છે.
