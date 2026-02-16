Prev
NTPC Vacancy 2026 : જો તમે પણ પરીક્ષા વગર સરકારી નોકરી મેળવવાનું સપનું જોઈ રહ્યા છો તો આ તમારા સપનાને સાકાર કરવાની શાનદાર તક છે. કારણ કે NTPC દ્વારા 500થી વધુ જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Feb 16, 2026, 04:07 PM IST
  • સરકારી નોકરીની શાનદાર તક
  • NTPCએ નવી ભરતીની જાહેરાત કરી
  • 515 જગ્યાઓ માટે પસંદગી મેરિટના આધારે કરવામાં આવશે

પરીક્ષા વગર સરકારી નોકરી મેળવવાની સોનેરી તક ! 500થી વધુ જગ્યાઓ પર ભરતી, જાણો કેટલો છે પગાર

NTPC Vacancy 2026 : જો તમે સરકારી નોકરી શોધી રહ્યા છો, તો એક શાનદાર તક આવી છે. ભારત સરકારની મહારત્ન PSU કંપની માટે નવી ભરતીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. અરજી પ્રક્રિયા શરૂ થઈ ગઈ છે. સ્નાતકો માટે પરીક્ષા આપ્યા વિના સરકારી નોકરી મેળવવાની તક છે. 

નેશનલ થર્મલ પાવર કોર્પોરેશન (NTPC) એન્જિનિયરિંગ એક્ઝિક્યુટિવ ટ્રેઇની (EET)-2026 માટે ભરતી બહાર પાડી છે. 515 જગ્યાઓ માટે પસંદગી મેરિટના આધારે કરવામાં આવશે. રસ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારો 25 ફેબ્રુઆરી, 2026 સુધી અરજી કરી શકે છે. 

લાયકાત શું હોવી જોઈએ ?

માન્ય યુનિવર્સિટીમાંથી B.Tech અથવા B.E. ડિગ્રી જરૂરી છે. ડિગ્રી કોર્સ માટે સામાન્ય અને EWS કેટેગરી માટે 65% જરૂરી છે, જ્યારે અન્ય કેટેગરી માટે 55% જરૂરી છે. વધુમાં ઉમેદવારોએ GATE 2025 પરીક્ષા પાસ કરી હોવી જોઈએ.

વય મર્યાદા 

નેશનલ થર્મલ પાવર કોર્પોરેશનમાં એન્જિનિયરિંગ એક્ઝિક્યુટિવ ટ્રેઇની (EET)-2026 ભરતી માટે મહત્તમ ઉંમર 27 વર્ષ છે. અનામત કેટેગરીના ઉમેદવારોને નિયમો અનુસાર વયમાં છૂટછાટ આપવામાં આવશે.

કેવી રીતે અરજી કરવી ?

  • NTPC એક્ઝિક્યુટિવ ટ્રેનિંગ પદ માટે અરજી કરવા માટે, સત્તાવાર વેબસાઇટ, careers.ntpc.co.inની મુલાકાત લો
  • 'ભરતી' વિભાગ હોમ પેજ પર દેખાશે. તેના પર ક્લિક કરો
  • રજીસ્ટ્રેશન પ્રક્રિયા પૂર્ણ કર્યા પછી, લોગ ઇન કરો
  • ત્યાર બાદ સ્ક્રીન પર અરજી ફોર્મ ખુલશે
  • બધી જરૂરી વિગતો દાખલ કરો
  • પાસપોર્ટ ફોટો, સહી અને GATE સ્કોરકાર્ડ જેવા ડોક્યુમેન્ટ સબમિટ કરો
  • છેલ્લે, અરજી ફી ચૂકવો અને ફોર્મ રિવ્યુ કરો
  • ફોર્મ સબમિટ કર્યા પછી, પ્રિન્ટ આઉટ કરો અને કન્ફર્મેશન પેજ ડાઉનલોડ કરો

પસંદગી પ્રક્રિયા અને પગાર ?

નેશનલ થર્મલ પાવર કોર્પોરેશનમાં એન્જિનિયરિંગ એક્ઝિક્યુટિવ ટ્રેઇની પદો માટેની પસંદગી પ્રક્રિયામાં GATE સ્કોર્સના આધારે શોર્ટલિસ્ટિંગ દ્વારા કરવામાં આવશે. આ પછી ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન અને મેડિકલ ટેસ્ટ કરવામાં આવશે. આ ભરતી માટે કોઈ લેખિત પરીક્ષા નહીં હોય. પગારની વાત કરીએ તો, પસંદ કરાયેલા ઉમેદવારોને E-1 ગ્રેડ હેઠળ 40,000થી 1,40,000 સુધીનો પગાર મળશે. ભરતી સંબંધિત વધુ માહિતી માટે તમે NTPCની સત્તાવાર વેબસાઇટની મુલાકાત લઈ શકો છો.
 

