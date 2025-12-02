OICL AO Bharti 2025: વીમા કંપનીમાં બનો ઓફિસર, OICLમાં 300 જગ્યા પર ભરતી, જાણો વિગત
સરકારી ક્ષેત્રમાં કારકિર્દી બનાવવાનું સ્વપ્ન જોતા યુવાનો માટે, ઓરિએન્ટલ ઇન્શ્યોરન્સ કંપની લિમિટેડ (OICL) એ વહીવટી અધિકારી (AO) ની 300 જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત કરી છે.
Government Jobs: સરકારી નોકરીની તૈયારી કરતા યુવાઓ માટે ઓરિએન્ટલ ઈન્શ્યોરન્સ કંપની લિમિટેડ (OICL) એ વહીવટી અધિકારી (AO) ની જગ્યા માટે ભરતીની જાહેરાત કરી છે. આ ભરતી હેઠળ કુલ 300 જગ્યા ભરવામાં આવશે. અરજી પ્રક્રિયા 3 ડિસેમ્બર 2025ના સાંજે 6.30 લાકે શરૂ થશે અને 12 ડિસેમ્બર 2025 સુધી ફોર્મ ભરી શકાશે. ઇચ્છુક અને યોગ્ય ઉમેદવાર OICL ની સત્તાવાર વેબસાઇટ orientalinsurance.org.in ના માધ્યમથી ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે.
જગ્યાની વિગત
આ પદોમાંથી, 285 પદો જનરલિસ્ટ અધિકારીઓ માટે અનામત છે. આ 285 પદોમાંથી, 123 બિનઅનામત શ્રેણી માટે, 68 OBC માટે, 42 SC માટે, 24 ST માટે અને 28 EWS માટે અનામત છે. વધુમાં, 15 પદો હિન્દી અધિકારીઓ માટે અનામત છે.
શૈક્ષણિક યોગ્યતા
જનરલિસ્ટ ઓફિસર પદ માટે ઉમેદવારની પાસે કોઈ માન્યતા પ્રાપ્ત યુનિવર્સિટીમાંથી કોઈ વિષયમાં સ્નાતક કે માન્ટરની ડિગ્રી હોવી જોઈએ. સામાન્ય વર્ગના ઉમેદવારો માટે 60 ટકા માર્ક્સ અને એસસી/એસટી વર્ગના ઉમેદવારો માટે 55 ટકા માર્ક્સ ફરજીયાત છે. તો હિંદી અધિકારી પદ માટે ભરતી નોટિફિકેશનમાં જણાવવામાં આવેલા કોઈ વિષયમાં માસ્ટર ડિગ્રી હોવી જરૂરી છે.
ફી અને પરીક્ષાની જાણકારી
અરજી પ્રક્રિયા સાથે પરીક્ષા ફી ભરવાની સુવિધા ઉપલબ્ધ રહેશે. સામાન્ય અધિકારી અને હિંદી અધિકારી બંને પદ માટે પ્રાથમિક પરીક્ષા (ટિયર-1) નું આયોજન સંભવિત રૂપથી 10 જાન્યુઆરી 2026ના કરવામાં આવશે. જે ઉમેદવાર પ્રારંભિક પરીક્ષામાં સફળ થશે, તે મુખ્ય પરીક્ષા (ટિયર-2) મા સામેલ થશે, જે 28 ફેબ્રુઆરી 2026ના યોજાઈ શકે છે.
પસંદગીની પ્રક્રિયા
પસંદગી પ્રક્રિયા ફક્ત લેખિત પરીક્ષાના આધારે થશે. ઉમેદવારોને પ્રારંભિક પરીક્ષામાં તેમના ગુણના આધારે મુખ્ય પરીક્ષા માટે શોર્ટલિસ્ટ કરવામાં આવશે. અંતિમ પસંદગી મુખ્ય પરીક્ષામાં તેમના ગુણના આધારે કરવામાં આવશે. ઉમેદવારોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે તેઓ અરજી કરતા પહેલા સંપૂર્ણ સૂચના કાળજીપૂર્વક વાંચે અને તમામ માર્ગદર્શિકાનું પાલન કરે.
