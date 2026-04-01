Oracle મા મોટી છટણી! એક ઝટકામાં 30 હજાર નોકરી ખતમ, 40% ભારતીયો સામેલ, હવે શું થશે?

ગુજરાતી ન્યૂઝJobsOracle મા મોટી છટણી! એક ઝટકામાં 30 હજાર નોકરી ખતમ, 40% ભારતીયો સામેલ, હવે શું થશે?

Oracle Layoff: દુનિયાની મોટી ટેક કંપની ઓરેકલે મોટા પાયે કર્મચારીઓની છટણી શરૂ કરી છે. કંપનીએ માત્ર ભારતમાં 1200 કર્મચારીઓની છટણી કરી છે, જે કુલ છટણીના 40 ટકા છે.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Apr 01, 2026, 02:46 PM IST
  • ભારતમાં લગભગ 12000 કર્મચારીઓને નોકરીમાંથી બહાર કરી દીધા
  • વૈશ્વિક સ્તર પર કંપનીએ આશરે 30000 કર્મચારીઓની છટણી કરી
  • દિગ્ગજ આઈટી કંપનીમાં છટણીથી વિશ્વમાં હડકંપ
Oracle Layoff: અમેરિકાની આઈટી કંપની ઓરેકલ (Oracle) ને લઈને મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. રિપોર્ટ્સ પ્રમાણે કંપનીએ ભારતમાં લગભગ 12000 કર્મચારીઓને નોકરીમાંથી બહાર કરી દીધા છે અને આવનારા મહિનામાં વધુ એક મોટી છટણીની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. કંપનીએ દુનિયાભરમાં જેટલા લોકોને નોકરીમાંથી કાઢ્યા છે, તેમાં ભારતીય કર્મચારીઓની સંખ્યા 40 ટકાથી વધુ છે.

સૌથી મોટી વાત છે કે વૈશ્વિક સ્તર પર કંપનીએ આશરે 30000 કર્મચારીઓની છટણી કરી છે. આ જાણકારીની પુષ્ટિ છટણીથી પ્રભાવિત કર્મચારીએ આપી છે. કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે ભારતમાં ઓરેકલના કુલ કર્મચારીઓની સંખ્યા લગભગ 30 હજાર છે. જેમાંથી મોટી સંખ્યામાં કર્મચારીઓ આ નિર્ણયથી પ્રભાવિત થયા છે. પરંતુ કંપનીએ આ મામલા પર સત્તાવાર ટિપ્પણી કરવાથી ઈનકાર કરી દીધો છે.

કર્મચારીઓની છટણી બાદ હવે શું થશે?
કંપનીએ કર્મચારીઓને મોકલેલા ઈમેલમાં કહ્યું છે કે સંગઠનમાં કેટલાક ફેરફાર કરવામાં આવી રહ્યાં છે, જેથી ઓપરેશન્સને સરળ બનાવવાનો નિર્ણય લેવામાં ાવ્યો છે. જેથી ઘણા પદોને સમાપ્ત કરવામાં આવી રહ્યાં છે, જેનાથી કર્મચારીઓની નોકરી પર મોટી અસર પડી છે. છટણી બાદ કર્મચારીઓ માટે એક સેવરેન્સ પેકેજ પણ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.

તે હેઠળ એક વર્ષની સેવા પૂરી કરનાર કર્મચારીઓને 15 દિવસનો પગાર આપવામાં આવશે. આ સિવાય ટર્મિનેશન ડેટ સુધીનો પગાર, રજાઓનો પગાર, પાત્રતા અનુસાર ગ્રેચ્યુઇટી અને એક મહિનાના નોટિસ પીરિયડનો પગાર પણ સામેલ છે. કંપનીએ બે મહિનાનો વધારાનો પગાર આપવાનો પણ પ્રસ્તાવ રાખ્યો છે, પરંતુ આ પેકેજ માત્ર તે કર્મચારીઓ માટે છે જે આપસી સહમતિથી રાજીનામું આપે છે.

છટણ પર સવાલ, ભારતીય કર્મચારીઓ પર વધુ અસર
આ વચ્ચે કંપનીના એક પૂર્વ કર્મચારી મેરુગુ શ્રીધરે દાવો કર્યો કે તેને પહેલા જ નોકરીમાંથી કાઢી મુકવામાં આવ્યો છે. તેણે જણાવ્યું કે અમેરિકામાં મોટા શ્રમ કાયદાને કારણે ત્યાં સ્થાનીક કર્મચારીઓની તુલનામાં ભારતીય કર્મચારીઓ પર વધુ અસર પડી છે. કુલ મળી ઓરેકેલની આ છટણી ન માત્ર ભારત પરંતુ વૈશ્વિક સ્તર પર આઈટી સેક્ટર માટે મોટો ચિંતાનો વિષય બની ગયો છે.

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

