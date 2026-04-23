શું તમે પણ ઇન્ટર્નશિપ શોધી રહ્યા છો? કેન્દ્રની આ યોજના વિશે જાણો, ₹9,000 સુધીનું માસિક સ્ટાઇપેન્ડ મળશે
PM ઈન્ટર્નશિપ યોજનામાં મોટા ફેરફાર થવાથી યુવાઓને ફાયદો થશે. હવે 18થી 25 વર્ષના યુવા 9000 રૂપિયા મહિનાના સ્ટાઇપેન્ડ પર દેશની મોટી કંપનીઓમાં કામ શીખી શકશે. જાણો નવા નિયમ અને છેલ્લા વર્ષના વિદ્યાર્થીઓ માટે જરૂરી શરતો.
- પ્રધાનમંત્રી ઈન્ટર્નશિપ યોજનાના નિયમો હળવા કરાયા
- હવે મોટી કંપનીઓમાં વિદ્યાર્થીઓને મળશે શીખવાની તક
- ઈન્ટર્નશિપ સાથે દર મહિને મળશે 9000 સુધીનું સ્ટાઇપેન્ડ
Trending Photos
કેન્દ્ર સરકારે દેશના બેરોજગાર યુવાનોને ખુશીના સમાચાર આપ્યા છે. પ્રધાનમંત્રી ઈન્ટર્નશિપ યોજના (PMIS) ને હવે વધુ સરળ અને ફાયદાકારક બનાવી દીધી છે. સરકારે ન માત્ર અરજી કરવા માટેની ઉંમર વધારી છે, પરંતુ દર મહિને મળનાર સ્ટાઇપેન્ડમાં પણ વધારો કર્યો છે. તમને જણાવી દઈએ કે તેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય યુવાઓને અભ્યાસની સાથે-સાથે કંપનીઓમાં કામ કરવાનો અનુભવ અપાવવાનો છે.
₹9,000 સ્ટાઇપેન્ડ
સરકારે યોજનાના નિયમમાં ફેરફાક કરતા હવે ઉંમર મર્યાદા 18થી 25 વર્ષ કરી દીધી છે, પહેલા તે 21-24 વર્ષ હતી. સૌથી મોટી રાહત પૈસાને લઈને આપવામાં આવી છે, હવે ઈન્ટર્નશિપ કરનાર દરેક યુવાઓને દર મહિને 9000 રૂપિયા મળશે. પહેલા આ રકમ 5000 રૂપિયા હતી. આ સ્ટાઇપેન્ડનો મોટો હિસ્સો સરકાર આપશે. આ સિવાય જોઈનિંગ સમયે સરકાર અલગથી 6000 રૂપિયાની મદદ આપશે.
ફાઈનલ વર્ષના વિદ્યાર્થીઓ માટે જરૂરી શરત
આ યોજનાનો લાભ હવે કોલેજના છેલ્લા વર્ષમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ પણ ઉઠાવી શકે છે. પરંતુ તે માટે તેમણે કોલેજના આચાર્ય કે વિભાગના હેડ (HOD) પાસેથી NOC લેવું પડશે. મહત્વનું છે કે આ સર્ટિફિકેટ તે વાતનો પુરાવો હશે કે ઈન્ટર્નશિપ કરનાર વિદ્યાર્થીઓના અભ્યાસને નુકસાન થશે નહીં. આ પગલું એટલા માટે ભરવામાં આવ્યું છે જેથી વિદ્યાર્થીઓ ડિગ્રીની સાથે-સાથે કોર્પોરેટનો અનુભવ પણ હાસિલ કરી શકે.
5 વર્ષમાં 1 કરોડ યુવાઓને મળશે ટ્રેનિંગ
સરકારનું લક્ષ્ય છે કે આવનાર 5 વર્ષમાં દેશની 500 મોટી કંપનીઓમાં 1 કરોડ યુવાઓને કામની તાલીમ આપવામાં આવશે. અત્યાર સુધી 300થી વધુ મોટી કંપનીઓ આ યોજનામાં સામેલ થઈ છે. આ વખતે તકનીકી ક્ષેત્રો જેમ કે સેમીકંડક્ટર અને રિન્યુએબલ એનર્જીને પણ સામેલ કરવામાં આવી છે, જેથી યુવાઓને ભવિષ્યની જરૂરિયાત પ્રમાણે તૈયાર કરી શકાય.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે