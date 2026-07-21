Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Jobs
  • /ગુજરાત સહિત અનેક રાજ્યોમાં આવી બેંક ભરતી, જાણો મહિને કેટલો મળશે પગાર

ગુજરાત સહિત અનેક રાજ્યોમાં આવી બેંક ભરતી, જાણો મહિને કેટલો મળશે પગાર

PNB Recruitment 2026 : પંજાબ નેશનલ બેંકે Local Bank Officer (LBO)ની 545 જગ્યાઓ માટે ભરતી જાહેર કરી છે. ઓનલાઈન અરજી 20 જુલાઈથી શરૂ થઈ છે અને 9 ઓગસ્ટ સુધી ચાલશે. પરીક્ષા ઓગસ્ટ-સપ્ટેમ્બર દરમિયાન યોજાઈ શકે છે. પસંદગી પામનાર ઉમેદવારોને આકર્ષક પગાર સાથે વિવિધ ભથ્થાં અને અન્ય સુવિધાઓ મળશે.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 21, 2026, 05:49 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 05:52 PM IST
ગુજરાત સહિત અનેક રાજ્યોમાં આવી બેંક ભરતી, જાણો મહિને કેટલો મળશે પગાર

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
શું તમને પણ આવ્યો છે CKYCનો મેસેજ? જાણો આખરે આ શું છે અને શું છે તેના ફાયદા
શું તમને પણ આવ્યો છે CKYCનો મેસેજ? જાણો આખરે આ શું છે43 min ago
2
MARUTI SUZUKI46 min ago
3
Monthly Horoscope49 min ago
4
pm modi1 hr ago
5
Ind vs Zim1 hr ago