/ગુજરાત સહિત અનેક રાજ્યોમાં આવી બેંક ભરતી, જાણો મહિને કેટલો મળશે પગાર

PNB Recruitment 2026 : બેંકિંગ ક્ષેત્રમાં સરકારી નોકરી મેળવવા ઈચ્છતા યુવાનો માટે સારા સમાચાર છે. દેશની અગ્રણી જાહેર ક્ષેત્રની બેંક પંજાબ નેશનલ બેંક (PNB) દ્વારા Local Bank Officer (LBO)ની કુલ 545 જગ્યાઓ માટે ભરતી પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી છે. આ ભરતી Junior Management Grade Scale-I (JMGS-I) હેઠળ કરવામાં આવશે. ભરતી માટેની ઓનલાઈન અરજી પ્રક્રિયા 20 જુલાઈ, 2026થી શરૂ થઈ ગઈ છે અને ઉમેદવારો 9 ઓગસ્ટ, 2026 સુધી અરજી કરી શકશે.
કયારે યોજાશે પરીક્ષા ?
બેંક દ્વારા જાહેર કરાયેલી સત્તાવાર જાહેરાત મુજબ ઉમેદવારોની પસંદગી માટે ઓનલાઈન પરીક્ષા લેવામાં આવશે. આ પરીક્ષા ઓગસ્ટ અથવા સપ્ટેમ્બર 2026 દરમિયાન યોજાય તેવી શક્યતા છે. પરીક્ષાની ચોક્કસ તારીખ અને અન્ય વિગતો બેંક દ્વારા યોગ્ય સમયે જાહેર કરવામાં આવશે.
ગુજરાતમાં સૌથી વધુ જગ્યાઓ
રાજ્યવાર ખાલી જગ્યાઓની વાત કરીએ તો ગુજરાતમાં સૌથી વધુ જગ્યાઓ છે. ગુજરાત માટે કુલ 77 જગ્યાઓ જાહેર કરવામાં આવી છે, જેમાં ઉમેદવારને ગુજરાતી ભાષાનું જ્ઞાન હોવું ફરજિયાત રહેશે. આ ઉપરાંત કર્ણાટક, મહારાષ્ટ્ર, આંધ્ર પ્રદેશ, પંજાબ, તમિલનાડુ, ઓડિશા, પશ્ચિમ બંગાળ અને અન્ય રાજ્યોમાં પણ ભરતી કરવામાં આવશે. દરેક રાજ્ય માટે સંબંધિત સ્થાનિક ભાષામાં નિપુણતા જરૂરી છે.
મહિને ₹48,480 પગાર
પસંદગી પામનાર ઉમેદવારોને મહિને ₹48,480 પગાર મળશે. પગાર ઉપરાંત મોંઘવારી ભથ્થું (DA), હાઉસ રેન્ટ એલાઉન્સ (HRA), શહેર વળતર ભથ્થું (CCA), મેડિકલ ઇન્શ્યોરન્સ, લીવ ફેર કન્સેશન (LFC), નિવૃત્તિ લાભો તેમજ બેંકના નિયમો મુજબ અન્ય ભથ્થાં અને સુવિધાઓ પણ આપવામાં આવશે.
અરજી કરવા ઈચ્છતા ઉમેદવારોએ ઓનલાઈન અરજી કરતા પહેલાં સત્તાવાર ભરતી સૂચના ધ્યાનપૂર્વક વાંચી લેવી. તેમાં શૈક્ષણિક લાયકાત, વયમર્યાદા, અરજી ફી, પસંદગી પ્રક્રિયા, પરીક્ષાનો અભ્યાસક્રમ, રાજ્યવાર ખાલી જગ્યાઓ અને જરૂરી દસ્તાવેજોની સંપૂર્ણ માહિતી આપવામાં આવી છે.
બેંકિંગ ક્ષેત્રમાં કારકિર્દી બનાવવા ઈચ્છતા ઉમેદવારો માટે આ એક ઉત્તમ તક માનવામાં આવી રહી છે. રસ ધરાવતા ઉમેદવારોએ છેલ્લી તારીખની રાહ જોયા વગર સમયસર ઓનલાઈન અરજી કરવી જોઈએ, જેથી કોઈ ટેકનિકલ મુશ્કેલીનો સામનો કરવો ન પડે.