/10 પાસ માટે રેલવેમાં આવી ભરતી, પરીક્ષા વગર મળશે સીધી નોકરી, જાણો કેટલો મળશે પગાર

Railway ICF Apprentice Recruitment 2026 : ભારતીય રેલવેમાં કામ કરવા ઇચ્છુક 10મું પાસ ઉમેદવારો અને ITI ધારકો માટે સારા સમાચાર છે. ચેન્નાઈ સ્થિત ઇન્ટિગ્રલ કોચ ફેક્ટરીએ વિવિધ ટ્રેડમાં કુલ 1,010 એપ્રેન્ટિસ ખાલી જગ્યાઓ માટે ભરતી માટે સત્તાવાર નોટિફિકેશન બહાર પાડ્યું છે. અરજી પ્રક્રિયા 8 ઓગસ્ટથી શરૂ થઈ ગઈ છે અને અરજી માટેની અંતિમ તારીખ 7 સપ્ટેમ્બર, 2026 સાંજે 5:30 વાગ્યા સુધી છે.
આ ભરતી ઝુંબેશની મુખ્ય વિશેષતા એ છે કે ઉમેદવારોની પસંદગી તેમની શૈક્ષણિક લાયકાત (10મા ધોરણ અને ITIમાં મેળવેલા ગુણ) પરથી મેરિટ યાદીના આધારે સીધી કરવામાં આવશે, જેમાં કોઈપણ લેખિત પરીક્ષા કે ઇન્ટરવ્યુનો સમાવેશ થતો નથી.
ટ્રેડ અને જગ્યાની વિગતો
આ ભરતી ઝુંબેશમાં ફ્રેશર અને ITI બંને કેટેગરીના ઉમેદવારોને આવરી લેવામાં આવ્યા છે. તેમાં સુથાર, ઇલેક્ટ્રિશિયન, ફિટર, મશીનિસ્ટ, પેઇન્ટર, વેલ્ડર અને PASAA જેવા મુખ્ય ટેકનિકલ ટ્રેડનો સમાવેશ થાય છે.
ફરજિયાત શૈક્ષણિક લાયકાત
ફ્રેશર કેટેગરી : ઉમેદવારોએ 10મું ધોરણ (મેટ્રિક) ઓછામાં ઓછા 50% ગુણ સાથે પાસ કરેલું હોવું જોઈએ. વિજ્ઞાન અને ગણિત ફરજિયાત વિષયો છે.
ITI કેટેગરી : ઉમેદવારોએ 10મું ધોરણ 50% ગુણ સાથે પાસ કરેલું હોવું જોઈએ અને NCVT અથવા SCVT દ્વારા માન્યતા પ્રાપ્ત સંબંધિત ટ્રેડમાં નેશનલ ટ્રેડ સર્ટિફિકેટ (NTC) અથવા ITI ડિપ્લોમા પણ કરેલું હોવું જોઈએ.
વય મર્યાદા
અરજદારોની ઉંમર 15થી 24 વર્ષની વચ્ચે હોવી જોઈએ. વય મર્યાદા 7 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ કટ-ઓફ તારીખ મુજબ ગણવામાં આવશે. કેન્દ્ર સરકારના નિયમો અનુસાર અનામત કેટેગરીને ઉપલી વય મર્યાદામાં છૂટછાટ આપવામાં આવશે. અનુસૂચિત જાતિ (SC) અને અનુસૂચિત જનજાતિ (ST)ને 5 વર્ષની છૂટ, અન્ય પછાત વર્ગો (OBC)ને 3 વર્ષની છૂટ અને બેન્ચમાર્ક ડિસેબિલિટીઝ (PwBD) ધરાવતા વ્યક્તિઓને 10 વર્ષની છૂટ આપવામાં આવશે.
માસિક સ્ટાઈપેન્ડ
પસંદ કરાયેલા એપ્રેન્ટિસને તાલીમ સમયગાળા દરમિયાન રેલવેના નિયમો અનુસાર માસિક સ્ટાઈપેન્ડ મળશે.
ફ્રેશર્સ (10મું પાસ - પ્રથમ વર્ષ): દર મહિને ₹6,000
ફ્રેશર્સ (12મું પાસ - પ્રથમ વર્ષ): દર મહિને ₹7,000
ITI ઉમેદવારોને: દર મહિને ₹7,000
કેવી રીતે કરવી અરજી ?
લાયક અને રસ ધરાવતા ઉમેદવારો ICF ચેન્નાઈના સત્તાવાર ભરતી પોર્ટલ pb.icf.gov.in પર જઈને ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે. બિનઅનામત અને OBC કેટેગરીના પુરુષ ઉમેદવારોએ ₹100ની અરજી ફી ચૂકવવાની રહેશે, જ્યારે મહિલા ઉમેદવારો અને SC, ST અને PwBD કેટેગરીના ઉમેદવારો માટે અરજી પ્રક્રિયા સંપૂર્ણપણે ફ્રી છે. રેલવેમાં કારકિર્દી બનાવવા માંગતા ઉમેદવારોએ સમયમર્યાદા પહેલાં તેમના અરજી ફોર્મ સબમિટ કરવા જરૂરી છે.