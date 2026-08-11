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10 પાસ માટે રેલવેમાં આવી ભરતી, પરીક્ષા વગર મળશે સીધી નોકરી, જાણો કેટલો મળશે પગાર

Railway ICF Apprentice Recruitment 2026 : રેલવે ઇન્ટિગ્રલ કોચ ફેક્ટરી (ICF)એ 1,010 એપ્રેન્ટિસ પદો માટે ભરતીની જાહેરાત કરી છે. ધોરણ 10 અને ITI પાસ કરેલા ઉમેદવારો pb.icf.gov.in પર અરજી કરી શકે છે. આ ભરતી માટે લેખિત પરીક્ષા વિના સીધા મેરિટના આધારે પસંદગી કરવામાં આવશે.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Aug 11, 2026, 08:36 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 08:36 PM IST
10 પાસ માટે રેલવેમાં આવી ભરતી, પરીક્ષા વગર મળશે સીધી નોકરી, જાણો કેટલો મળશે પગાર

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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10 પાસ માટે રેલવેમાં આવી ભરતી, પરીક્ષા વગર મળશે સીધી નોકરી, જાણો કેટલો મળશે પગાર
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