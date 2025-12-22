રેલવેમાં નોકરી મેળવવાની તક ! 300+ જગ્યાઓ માટે આવી ભરતી, આ દિવસથી કરી શકશો અરજી
RRB Recruitment 2026 : રેલવે ભરતી બોર્ડ (RRB)એ 311 વિવિધ આઇસોલેટેડ કેટેગરીની જગ્યાઓ માટે અરજીઓ મંગાવી છે, જેના માટે ઉમેદવારો 30 ડિસેમ્બર, 2025થી સત્તાવાર વેબસાઇટ rrbguwahati.gov.in પર અરજી કરી શકે છે.
Trending Photos
RRB Recruitment 2026 : રેલવેમાં નોકરી એ લાખો યુવાનોનું સપનું હોય છે. જો તમે પણ તેમાંથી એક છો, તો તમારા માટે સારા સમાચાર છે. રેલવે ભરતી બોર્ડ (RRB)એ આઇસોલેટેડ કેટેગરીમાં 311 વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતી માટે સત્તાવાર સૂચના બહાર પાડી છે. ઓનલાઈન અરજી પ્રક્રિયા 30 ડિસેમ્બર, 2025થી શરૂ થશે અને અંતિમ તારીખ 29 જાન્યુઆરી, 2026 છે. લાયક અને રસ ધરાવતા ઉમેદવારો સત્તાવાર વેબસાઇટ, rrbguwahati.gov.in પર અરજી વિન્ડો એક્ટિવ થયા પછી અંતિમ તારીખ સુધીમાં ખાલી જગ્યાઓ માટે અરજી કરી શકે છે.
આ 311 જગ્યાઓ માટે ભરતી
- વરિષ્ઠ પ્રચાર નિરીક્ષક - 15 પોસ્ટ્સ
- લેબ આસિસ્ટન્ટ Gr. III - 39 જગ્યાઓ
- મુખ્ય કાયદા સહાયક - 22 જગ્યાઓ
- જુનિયર અનુવાદક/હિન્દી - 202 જગ્યાઓ
- સ્ટાફ અને કલ્યાણ નિરીક્ષક - 24 જગ્યાઓ
- પબ્લિક પ્રોસિક્યુટર - 07 જગ્યાઓ
- વૈજ્ઞાનિક સહાયક (ટ્રેનિંગ) - 02 જગ્યાઓ
વય મર્યાદા
અરજી કરનારા ઉમેદવારો માટે લઘુત્તમ ઉંમર 18 વર્ષ અને મહત્તમ ઉંમર 40 વર્ષ છે. આ જગ્યાઓ માટે પાત્રતા માપદંડ નીચે મુજબ છે:
- વરિષ્ઠ પ્રચાર નિરીક્ષક - 18 થી 33 વર્ષ
- લેબ આસિસ્ટન્ટ Gr. III - 18 થી 30 વર્ષ
- મુખ્ય કાયદા સહાયક - 18 થી 40 વર્ષ
- જુનિયર અનુવાદક/હિન્દી - 18 થી 33 વર્ષ
- સ્ટાફ અને કલ્યાણ નિરીક્ષક - 18 થી 33 વર્ષ
- પબ્લિક પ્રોસિક્યુટર - 18 થી 32 વર્ષ
- વૈજ્ઞાનિક સહાયક (ટ્રેનિંગ) - 18 થી 35 વર્ષ
પસંદગી પ્રક્રિયા
- કમ્પ્યુટર આધારિત કસોટી (CBT) - I
- કમ્પ્યુટર આધારિત કસોટી (CBT) - II
- સ્કીલ ટેસ્ટ (જો લાગુ હોય તો)
- ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન
- મેડિકલ ટેસ્ટ
પગાર
પસંદ કરાયેલા ઉમેદવારોને તેમના પદના આધારે નીચે મુજબનો માસિક પગાર મળશે.
- વરિષ્ઠ પ્રચાર નિરીક્ષક - 35,400
- લેબ આસિસ્ટન્ટ Gr. III - 19,900
- મુખ્ય કાયદા સહાયક - 44,900
- જુનિયર અનુવાદક/હિન્દી - 35,400
- સ્ટાફ અને કલ્યાણ નિરીક્ષક - 35,400
- પબ્લિક પ્રોસિક્યુટર - 44,900
- વૈજ્ઞાનિક સહાયક (ટ્રેનિંગ) - 35,400
ઓનલાઈન કેવી રીતે અરજી કરવી
- સત્તાવાર વેબસાઇટ rrbguwahati.gov.in પર જાઓ
- હોમપેજ પર સંબંધિત લિંક પર ક્લિક કરો
- ત્યારબાદ રજીસ્ટ્રેશન કરો અને લોગિન કરો
- પછી ફોર્મમાં માંગેલી બધી માહિતી દાખલ કરો
- બધા જરૂરી દસ્તાવેજો યોગ્ય રીતે અપલોડ કરો
- અરજી ફી ચૂકવો (જો લાગુ હોય તો).
- પછી ફોર્મ સબમિટ કરો અને ફોર્મની પ્રિન્ટઆઉટ લો.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે