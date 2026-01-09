Railway Jobs: રેલવેમાં નોકરીની શાનદાર તક, 44 હજાર સુધી મળશે પગાર, જાણો વિગત
Railway Jobs 2026: રેલવે ભરતી બોર્ડે આઇસોલેટેડ કેટેગરી હેઠળ 312 જગ્યા ભરવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરી છે. ઇચ્છુક અને યોગ્ય ઉમેદવાર 31 જાન્યુઆરી 2026 સુધી ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે.
Government Jobs: સરકારી નોકરીની તૈયારી કરી રહેલા યુવાઓ માટે રેલવેમાં સુવર્ણ તક સામે આવી છે. રેલવે ભરતી બોર્ડે આઇસોલેટેડ કેટેગરી હેઠળ 312 ખાલી જગ્યા ભરવાની જાહેરાત કરી છે. આ ભરતીમાં જુનિયર ટ્રાન્સલેટર, ચીફ લો આસિસ્ટેન્ટ, સ્ટાફ એન્ડ વેલફેર ઈન્સ્પેક્ટર સહિત ઘણા મહત્વના પદ સામેલ છે. અરજી પ્રક્રિયા સંપૂર્ણ ઓનલાઈન છે અને ઇચ્છુક ઉમેદવાર 31 જાન્યુઆરી 2026 સુધી ફોર્મ ભરી શકે છે.
રેલવે ભરતી બોર્ડ દ્વારા આઇસોલેટેડ કેટેગરી અંતર્ગત કુલ 312 ખાલી જગ્યા ભરવામાં આવશે. આ ભરતીમાં સૌથી વધુ 202 પદ જુનિયર હિંદી ટ્રાન્સલેટર માટે છે. આ સિવાય ચીફ લો આસિસ્ટન્ટના 22 પદ, પબ્લિક પ્રોસિક્યુશનના 7 પદ, સીનિયર પબ્લિક ઈન્સ્પેક્ટરના 15 પદ અને સ્ટાફ એન્ડ વેલફેર ઈન્સ્પેક્ટરના 24 પદ સામેલ છે. તો તકનીકી અને સાઇન્ટિફિક કેટેગરીમાં સાઇન્ટિફિક આસિસ્ટન્ટ ટ્રેનિંગના 2 પદ અને લેબ આસિસ્ટન્ટ ગ્રેડ-3 ની 39 જગ્યા તથા સાઇન્ટિફિક સુપરવાઇઝરની 1 જગ્યા છે.
યોગ્યતા
RRB ની આ ભરતીમાં અલગ-અલગ જગ્યા માટે શૈક્ષણિક યોગ્યતા પણ અલગ-અલગ નક્કી કરવામાં આવી છે. જુનિયર હિંદી ટ્રાન્સલેટર માટે ઉમેદવારે સંબંધિત વિષયમાં સ્નાતક હોવું જરૂરી છે. તો ચીફ લો આસિસ્ટન્ટ અને પબ્લિક પ્રોસિક્યુશન જેવા પદો પાસે માન્યતા પ્રાપ્ત યુનિવર્સિટીમાંથી લોની ડિગ્રી હોવી જોઈએ. આ સિવાય સાયન્ટિફિક આસિસ્ટન્ટ, લેબ આસિસ્ટન્ટ અને અન્ય ટેકનિકલ પદો માટે ઉમેદવાર પાસે વિજ્ઞાન વિષયમાં ડિગ્રી કે ડિપ્લોમાની ડિગ્રી હોવી જોઈએ.
ઉંમર મર્યાદા
આ ભરતી માટે ઉમેદવારોની લઘુત્તમ ઉંમર 18 વર્ષ નક્કી કરવામાં આવી છે. જ્યારે મહત્તમ ઉંમર પદ પ્રમાણે અલગ-અલગ રાખવામાં આવી છે, જે સામાન્ય રીતે 30થી 40 વર્ષ વચ્ચે હશે. અનામત વર્ગ જેમ કે એસસી, એસટી, ઓબીસી અને અન્ય પાત્ર વર્ગના ઉમેદવારોને સરકારી નિયમ અનુસાર ઉંમરમાં છૂટછાટ આપવામાં આવશે.
કેટલો મળશે પગાર
રેલવે ભરતી બોર્ડની આ ભરતીમાં પસંદ થયેલા ઉમેદવારોને પદ અનુસાર આકર્ષક વેતન આપવામાં આવશે. મોટા ભાગની જગ્યા પર ઉમેદવારોને 35400 રૂપિયા પગાર મળશે, જ્યારે ચીફ લો આસિસ્ટન્ટ જેવા પદો પર ઉમેદવારોને 44900 રૂપિયા પગાર મળશે. આ સિવાય રેલવે કર્મચારીઓને સરકારના નિયમ અનુસાર મોંઘવારી ભથ્થુ, મકાન ભાડા ભથ્થું, યાત્રા ભથ્થુ અને અન્ય સુવિધા પ્રદાન કરવામાં આવશે, જેનાથી કુલ માસિક આવક વધી જાય છે.
અરજી ફી
આ ભરતી માટે અરજી કરનાર ઉમેદવારો જનરલ, ઓબીસી અને EWS વર્ગના ઉમેદવારો માટે અરજી ફી 500 રૂપિયા નક્કી કરવામાં આવી છે, જ્યારે એસસી અને એસટી વર્ગના ઉમેદવારોએ 250 રૂપિયા અરજી ફીના રૂપમાં જમા કરવા પડશે. આ ફી ઓનલાઈન ફરી શકાય છે. રેલવે તરફથી ઉમેદવારોને ફીમાં રાહત પણ આપવામાં આવશે, જે હેઠળ CBT-1 પરીક્ષામાં સામેલ થનાર જનરલ, ઓબીસી અને EWS વર્ગના ઉમેદવારોને 400 રૂપિયા તથા એસસી અને એસટી વર્ગના ઉમેદવારોને 250 રૂપિયા રિફંડ કરવામાં આવશે.
અરજી પ્રક્રિયા
ઉમેદવાર સૌથી પહેલા rrbapply.gov.in ઓપન કરે.
પછી “Create an Account” પર ક્લિક કરી રજીસ્ટ્રેશન કરે.
ત્યારબાદ લોગિન કરી ફોર્મમાં જરૂરી જાણકારી ભરો.
હવે દસ્તાવેજ અપલોડ કરો.
અરજી ફી જમા કરી ફોર્મ સબમિટ કરો.
અંતમાં ફોર્મની પ્રિન્ટ કાઢી લો.
